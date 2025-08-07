Las fiestas de San Cayetano y San Lorenzo, las protagonistas de los planes de ocio de este fin de semana en Madrid

Madrid nunca duerme y este fin de semana no será la excepción. Entre la elegancia de sus burdeles, el bullicio encantador de sus barrios y una agenda cultural que no da tregua, la región nos invita a disfrutarla con todos los sentidos. Desde festivales al aire libre, actividades para todos los gustos y pueblos inmersos en la naturaleza, hacen que Madrid se convierta en un escenario vibrante y lleno de posibilidades. Tanto si buscas tranquilidad entre mañana y un buen concierto para cerrar el día. Desde ABC, te ofrecemos una selección de los mejores planes de ocio para hacer del 7 al 10 de agosto en toda la Comunidad de Madrid.

Este fin de semana Azúcar Moreno, las estrellas de las fiestas de San Cayetano

Las fiestas de San Cayetano dan inicio al ciclo festivo el 5 de agosto con el pregón en la plaza del General Vara del Rey, a cargo de los vecinos de la calle del Oso. Desde ese momento, el barrio se llena de limonada gratuita, zarzuela, concursos de disfraces castizos y actuaciones musicales como las de Azúcar Moreno y Antón Cortés, culminando con la tradicional procesión del santo el día 7. A continuación, Lavapiés toma el relevo con las fiestas de San Lorenzo, del 9 al 12 de agosto con talleres infantiles, espectáculos familiares y la esperada batalla de agua del domingo 10. Por las noches, el escenario se anima con grupos como Fiesta Bresh, Indivision o The Naked Family.

Dos chulapas en las fiestas de San Cayetano 2024 TANIA SIEIRA

Más información: Consulta aquí el programa completo de las fiestas de San Cayetano

Consulta aquí el programa completo de las fiestas de San Lorenzo

El domingo 10 de agosto Un concierto a la luz de las velas en Zarzalejo

El Festival de San Lorenzo propone para este fin de semana una programación especial que combina cultura, emoción y belleza. El domingo 10 de agosto el pianista David Gómez será el encargado de poner el broche de oro al fin de semana con su obra '1 pianista y 200 velas'. La cita tendrá lugar en el Teatro La Antigua Mina de Zarzalejo, donde el artista ofrecerá una actuación íntima, envolvente y delicada, iluminada únicamente por la calidad de las centenas de velas que le rodean, creando, así, un ambiente mágico y profundamente emotivo que pretende quedarse en la memoria de los espectadores.

Uno de los espectáculos de David Gómez bajo la luz de las velas DAVID GÓMEZ

Más información: Dónde: En el teatro La Antigua Mina de Zarzalejo

Cuándo: El domingo 10 de agosto a las 20.30 horas

Precio: 18 euros

Desde el viernes 8 hasta el domingo 10 de agosto Las míticas 24 horas de Le Mans en coches eléctricos de juguete en Móstoles

La ciudad madrileña de Móstoles acoge desde mañana viernes 'Las 24 Horas de Móstoles', una competición de coches eléctricos a escala 1/32, que emula las míticas 24 horas de Le Mans y que reunirá a 40 equipos, entre ellos escuderías procedentes de toda España, así como de Portugal e Italia Durante el evento celebrado en el municipio, cada equipo recorrerá una distancia aproximada de 300 kilómetros y podrá ir cambiando los turnos de sus pilotos. Además, tendrán hasta 6 cambios de neumáticos en 'boxes'.

Seis coches eléctricos corriendo en un circuito Mikel Ponce

Más información: Dónde: En el pabellón Los Rosales de Móstoles.

Cuándo: Este viernes desde las 9.00 horas y hasta las 16.30 horas se llevarán a cabo los entrenamientos libres y el sábado a las 10.00 horas dará comienzo la competición, que concluirá el domingo a las 11.30.

Precio: Gratuito

El sábado 9 de agosto Pasión, intensidad y arte en la Opera Garage de los Veranos de la Villa

El centro cultural Conde Duque acoge el 9 de agosto en su Patio Central una revisión de la magistral ópera de Giacomo Puccini desde un nuevo punto de vista inédito y contemporáneo bajo la dirección musical del pianista Miquel Ortega. Una ópera que cuenta con las actuaciones de la soprano Ruth Terán, el tenor Pancho Corujo y el barítomo Borja Quiza, entre otros, y que podrá verse como parte del programa del festival Veranos de la Villa.

VERANOS DE LA VILLA

Más información: Dónde: En el centro Conde Duque

Cuándo: El sábado 9 de agosto a las 21.30 horas

Precio: 24 euros

El viernes 8 y el sábado 9 de agosto El cine de verano vuelve a llenar de vida las noches de Hortaleza

Prepara las palomitas y una buena manta para disfrutar de un buen cine de verano. En Hortaleza, seis parques se convertirán en auténticas salas de cine con sesiones todos los viernes y los sábados. Este fin de semana se podrá disfrutar en el viernes 8 de agosto en parque Villa Rosa - Paco Caño de 'En busca del mapa perdido'; mientras que el sábado 9, en el parque Guardias Civiles David Pérez y Miguel Ángel González, se podrá ver '¡Upsss 2! ¿Y ahora dónde está Noé?'.

El cine de verano de Hortaleza AYUNTAMIENTO

Más información: Dónde: 'En busca del mapa perdido' es en el parque de Villa Rosa-Paco Caño; y '¡Upsss 2!: ¿Y ahora dónde está Noé?' en el parque de los Guardias Civiles David Pérez y Miguel Ángel González

Cuándo: El viernes y el sábado a las 22.00 horas

Precio: Gratuito

Durante el verano Refréscate con los chorros de Madrid Río

Descubre la conocida playa Madrid Río, un espacio acuático de más de 6.500 metros cuadrados en donde toda la familia podrá remojarse con los chorros de agua de gran altura que también son capaces de producir diferentes efectos y nubes de agua pulverizada. Además, el espacio de Madrid Río cuenta con amplias zonas de césped, parques o zonas recreativas, donde amenizar un día de verano

La Playa de Madrid Rio ABC

Más información: Dónde: Madrid Río

Cuándo: Todos los días de 11.00 a 21.00 horas

Precio: Gratuito

Todos los días Un anillo perimetral para conocer Madrid en bicicleta

CiclaMadrid es el espacio ideal para los amantes de la bicicleta en la Comunidad de Madrid. Aquí encontrarás toda la información necesaria para moverte en bici por la región: desde rutas y recorridos recomendados, hasta datos prácticos que te serán útiles antes, durante o después de tu trayecto. La plataforma te informa sobre la duración estimada de cada ruta, los kilómetros a recorrer, el nivel de dificultad y otros detalles relevantes. Así, podrás planificar fácilmente una escapada a lugares únicos, perfectos para disfrutar de un picnic al aire libre. Algunas rutas te llevarán a destinos tan espectaculares como San Lorenzo de El Escorial, Torrelaguna o Aranjuez.

Tres personas montando en bicicleta en la sierra de Madrid CICLAMADRID

Más información: Conoce aquí todas las rutas y recorridos para conocer los principales municipios de la Comunidad de Madrid

Este fin de semana Valdeolmos y Pinto se visten de fiesta este fin de semana

Este fin de semana, las tradicionales fiestas de pueblo llenarán de color las calles de toda la Comunidad de Madrid. En el noreste, Valdeolmos rinde homenaje a Santísimo Cristo Atado a la columna con un desfile de peñas con charanga, orquestas, fuegos artificiales y un partido de fútbol. En el sureste, Pinto también se pone sus mejores galas para celebrar sus fiestas patronales con sesiones de Dj, el concierto de Ana Guerra y una fiesta holy. Unos encuentros únicos para pasarlo bien y conocer las tradiciones de la Comunidad de Madrid.

El recinto ferial de Pinto en fiestas AYUNTAMIENTO DE PINTO

Más información: Consulta aquí el programa completo de las fiestas de Valdeolmos

Consulta aquí el programa completo de las fiestas de Pinto

Hasta septiembre La realidad arqueológica de los gladiadores

La nueva gran exposición temporal del Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid (MARPA), '¡Hispano! Gladiadores en el Imperio romano', descubre la verdadera historia de los gladiadores y muestra su armamento original. Esta exposición ofrece una visión integral sobre el fenómeno histórico de la gladiatura con el máximo rigor arqueológico: su origen, su relación con el poder... Entre las 170 piezas expuestas destacan algunas armas y defensas originales de Pompeya, utilizadas por los luchadores en los espectáculos públicos, como cascos, puñales o grebas.

La exposición '¡Hispano! Gladiadores en el Imperio romano' MARPA

Más información: Dónde: En el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid (Alcalá de Henares)

Cuándo: De martes a sábados, de 11.00 a 19.00 hora; domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas

Precio: Gratuita

El sábado 9 de agosto Los boleros toman la plaza de Hoyo de Manzanares

Llega la quinta noche del festival 'Buenas Noches' de Hoyo de Manzanares. Tras la ópera del pasado fin de semana, los boleros tomarán el relevo musical esta semana de la mano de Indigo Jazz Music y su espectáculo 'Alma Mía'. La cita será el sábado 9 de agosto en la plaza de Cervantes. No olvides disfrutar también de la propuesta gastronómica local 'Hoyo está buenísimo', que ofrece desde carnes autóctonas de la Sierra de Guadarrama hasta tapas y platos que destacan los productos madrileños. Una combinación perfecta de cultura y sabor en un entorno natural privilegiado.

Uno de los espectáculos que se vivió en el festival 'Buenas noches' en Hoyo de Manzanares ayuntamiento

Más información: Dónde: En la plaza de Cervantes de Hoyo de Manzanares

Cuándo: El sábado 9 de agosto

Precio: Gratuito