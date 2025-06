Toda la programación de los Veranos de la Villa: de 'Carmen' a una ruta olfativa por Madrid

En Madrid, recordaba ayer el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, no hay playa, pero con los Veranos de la Villa «tampoco la necesitamos». La cultura no alivia el calor, pero los 54 espectáculos que ha programado el consitorio para estos meses de julio y agosto, sin duda, distraen. Las propuestas de este año, destacó el primer edil, van «desde la tradición hasta lo más vanguardista» y tocan todas las disciplinas artísticas: música, danza, teatro, circo, cine, inteligencia artificial e incluso un recorrido olfativo. Esta 41ª edición, además, llegarán a once distritos (Moncloa-Aravaca, Usera, Hortaleza, Centro, Arganzuela, Latina, Chamartín, San Blas-Canillejas, Retiro, Puente de Vallecas y Fuencarral-El Pardo) e «iluminará» hasta veinte espacios emblemáticos como Conde Duque o el Espacio Cultural Serrería Belga.

El festival será, además, más internacional que nunca, pues contará con artistas de España a Estados Unidos, Irlanda, Suiza, Italia, Francia o Portugal. Joaquín de Luz, nuevo director artístico, ha querido destacar la idea de la cartelería, firmada por la ilustradora Ana Jarén, que bien podría titularse 'El abrazo de una noche de verano'. En esta postal se puede ver una joven aferrándose a la luna con la Casa de la Villa y la Plaza Mayor como Ttelón de fondo. «Me gusta especialmente que el gato esté sobre la Casa de la Villa, donde estuvo el Ayuntamiento durante tantos años», describió De Luz.

La Fura dels Baus: Un tributo a 'Carmen'

El Puente del Rey acogerá el 7 de julio la representación de 'Carmen' de La Fura dels Baus, uno de los imprescindibles, según el regidor. Esta agrupación reinterpretará el clásico de Georges Bizet, que cumple 150 años, con su lenguaje propio, abarcando la lírica, la danza y otros recursos escénicos creados para la ocasión, sobre la base musical de la Banda Sinfónica Municipal.

Conde Duque: epicentro musical

El Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque repite como epicentro de la programación. El Patio Central recibirá a Marcus Miller, el Quinteto Astor Piazzolla, Tomatito, Julieta Venegas, Camila Guevara, el Junior Ballet de la Ópera de París, la Orquesta Sinfónica y coro de Radio Televisión Española, Martirio, Valderrama, Mayte Martín, Patricia Donn, Ópera Garage, Pasión Vega y Subterfuge Records. En el teatro del mismo espacio actuarán el humorista Edu Soto, la compañía de danza Les Trois Plumes , Yerai Cortés y Riva & Repele Dance Company. También será el escenario del tradicional concierto sorpresa, el 14 de agosto.

El IES San Isidro y Matadero: Espacios emblemáticos

La música, el teatro y la danza también se apoderarán del Claustro del Pozo del IES San Isidro y del Centro de Danza de Matadero. El primero servirá de escenario a Wolf 1069, la Compañía Teatro Defondo, Pedro Mafama, Olga María Ramos, Sara Calero, Álvaro Sola, Marcos Madrigal, Pepe Rivero, Fran Doblas, Moisés P. Sánchez, Pablo Martín Caminero, La Tania, Carlos Rodríguez Ballet Flamenco Company, Bikôkô y La Chivata Teatro.

El Centro Danza Matadero acogerá Notte Morricone, un homenaje del Centro Coreografico Nazionale/Aterballetto a la música de Ennio Morricone. Los irlandeses ROGU: Art of fire ofrecerá 'Mobius', un viaje por el arte del fuego.

OlorVisual: A qué huele la capital

La Academia del Perfume propone, en el Espacio Cultural Serrería Belga y en diálogo con el arte contemporáneo, una lectura olfativa de la ciudad. El limón, la violeta, el clavel y la rosa, el chocolate o el cuero se convierten en punto de partida para repensar las múltiples identidades de Madrid.

En el parque de la Bombilla: 'Cine Caliente'

Con estas temperaturas, puede ser poco apetecible por el nombre, pero el ciclo 'Cine caliente', comisariado por La Juan Gallery, vuelve al parque de la Bombilla para animar a los madrileños a disfrutar del séptimo aire al aire libre. çen esta edición contará con las duplas formadas por Nerea Pérez de las Heras y El cuerpo del Disco; Casquería Fina y Oro Jondo; Kika Lorace y La Prohibida, junto con Rev Silver; Alba Carillo y Germán González, y Jorge Calvo y Feldene Medicada.

A pie de calle: música y circo

El pasadoble 'Amparito Roca', de Jaume Teixidor, resonará de la mano de Societat Unió Musical de Carlet, la Agrupació Musical L'Artística de Carlet y la Societat Musical L'Artística Manisense por la plaza de Oriente y la Puerta del Sol hasta la plaza Mayor. Además, Trocos Lucos Compañía de Circo se asentará en el parque de la Vaguada y la plaza del Padre Llanos con 'Tartana'. Por su parte, La Pez Konpainia tomará el exterior del Centro Cultural Paco de Lucía y la explanada de la Junta Municipal de Usera con 'Plaza', una propuesta que fusiona lenguajes e improvisación. Sienta la Cabeza hará lo propio en la plaza de Galicia del parque del Retiro, el parque de Berlín y El Paraíso con un espectáculo que gira en torno a un tocador, dos peluqueras muy atrevidas y un DJ. El parque del Retiro acogerá el resultado de un taller musical de la Banda Sinfónica Municipal.

El cierre: tributo a Celia Cruz

En el centenario del nacimiento de Celia Cruz y para cerrar los Veranos de la Villa, Lucrecia interpretará grandes éxitos de la cubana como 'Quimbara' y 'Yerbero moderno' en el parque del Pinar del Rey. Un broche nostálgico para despedir el festival. Hasta el año que viene.