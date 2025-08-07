Todas las fiestas de Madrid este fin de semana: de Valdeolmos a Guadarrama pasando por Pinto

¿Qué hay mejor, en pleno verano, que dejarse llevar por una buena verbena o disfrutar del encanto de una fiesta tradicional? Este fin de semana, la Comunidad de Madrid se llena de música, tradición y espíritu festivo con algunas de sus celebraciones más destacadas de la temporada. Desde fiestas patronales con profundas raíces históricas hasta propuestas culturales y gastronómicas al aire libre, la región ofrece planes para todos los gustos. Si estás buscando una forma de aprovechar el buen tiempo y sumarte al ambiente festivo sin salir de Madrid, desde ABC te presentamos una selección de las mejores fiestas que se celebran del 7 al 10 de agosto. Agenda en mano: no querrás perderte ninguna.

Hasta el viernes 8 de agosto El centro se viste de chulapo para las fiestas de San Cayetano

Conciertos, chotis, gigantes y cabezudos o limonada popular. Las fiestas de San Cayetano en Madrid se celebrarán del 5 al 8 de agosto. Es la primera de las verbenas del mes en el centro de la ciudad, seguida de San Lorenzo y la Virgen de la Paloma. El pistoletazo de salida de las fiestas de San Cayetano será a cargo de los vecinos de la calle del Oso. Esta verbena se encuentra situada en la zona del Rastro y Embajadores que tienen su epicentro en la iglesia de San Cayetano. Algunos de los puntos fuertes de esta festividad son el concierto de las Azúcar Moreno (viernes 8 de agosto a las 23.00 horas) o la actuación del DJ Alberto Hache (el jueves 7, a las 20.00 horas).

Dos chulapos en las fiestas de San Cayetano 2024 TANIA SIEIRA

Del sábado 9 al martes 12 de agosto Lavapiés celebra las fiestas de San Lorenzo

El testigo festivo pasa de San Cayetano a San Lorenzo, cuyas celebraciones llenan de vida el barrio de Lavapiés. Música, cultura y gastronomía se dan cita para rendir homenaje al santo, cuya figura está estrechamente ligada a la pequeña iglesia que lleva su nombre, construida en el siglo XVII. La plaza de Arturo Barea será el epicentro de las actividades, con espectáculos infantiles cada día a partir de las 19.30 horas. Como novedad, el domingo 10 de agosto a las 18.00 horas se celebrará una animada batalla de agua. La programación musical contará con las actuaciones destacadas de Fiesta Bresh, el sábado 9 a las 22.00 horas, e Indievision, el domingo 10 a la misma hora.

Inauguración de las fiestas patronales de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma GUILLERMO NAVARRO

Del viernes 8 al martes 12 de agosto Valdeolmos llena sus calles de charangas y conciertos

En el sureste, Valdeolmos contará con amplio programa de fiestas para todas las edades y gustos. El jueves 7 de agosto se cuenta con una batalla de agua y un partido de fútbol. A los días siguientes, la fiesta y el buen rollo continúa con el desfile de peñas con charanga (viernes 8 a las 21.30 horas), baile con la orquesta 8 1/2 Band (sábado 9 a las 00.00 horas) y los fuegos artificiales (el domingo 10, a las 23.55 horas)

Las fiestas de Valdeolmos AYUNTAMIENTO

Desde el viernes 8 al sábado 16 de agosto Ana Guerra pondrá el toque musical a las fiestas de Pinto

Nos desplazamos al sureste de la región para celebrar las fiestas de Pinto 2025 en honor a la Virgen de la Asunción. Con una programación pensada para todas las edades, el municipio vivirá un fin de semana lleno de música y color. El programa arranca con un potente remember a cargo de los DJs NEIL, Abel The Kid, Vicente One More Time y Jumper Brothers, ideal para los amantes de la música de los 90 y 2000. El sábado 9 de agosto, a las 22.30 horas, la cantante Ana Guerra será la encargada de poner ritmo a la noche. El domingo 10, a las 18.30 horas, la popular fiesta Holi con DJ llenará de color y energía la localidad.

El recinto ferial de Pinto en fiestas AYUNTAMIENTO

Del viernes 8 al viernes 15 de agosto Un torneo de fútbol y una exposición inauguran las fiestas de San Lorenzo de El Escorial

Las Fiestas de San Lorenzo de El Escorial 2025 dan comienzo este fin de semana, aunque la programación festiva se extenderá hasta el viernes 15 de agosto. Durante estos primeros días, los vecinos y visitantes podrán disfrutar de una variada agenda de actividades. El viernes 8 de agosto arranca con un torneo de fútbol sala y la inauguración de la exposición 'La obra gráfica como expresión artística'. Por la noche, la fiesta continuará hasta las 4:00 horas con la música de Óscar Martínez, de Los 40 Principales. El domingo 10, el fin de semana se despedirá por todo lo alto con un tributo a Joaquín Sabina, titulado '500 noches', y la actuación de la gran orquesta París de Noia. Un anticipo vibrante de lo que aún está por venir en los próximos días de celebración.

Personas disfrutan en las fiestas de San Lorenzo de El Escorial AYUNTAMIENTO

Del viernes 8 al domingo 17 de agosto Una sesión de karaoke y un tribuno a la Oreja de Van Gogh destacan en Serranillo del Valle

Las fiestas de Serranillos del Valle 2025 se celebrarán del viernes 8 al domingo 17 de agosto, pero este primer fin de semana llega ya cargado de propuestas para todos los gustos. La programación arranca el jueves 8 con el Día del Niño en la feria, que ofrecerá descuentos de hasta un 50 % en las atracciones. El viernes será el turno del pregón y de la 'Zona Joven Music', una noche con tres sesiones de DJ seguidas que se alargarán hasta las 6:00 de la mañana. El sábado, a medianoche, subirá al escenario el espectáculo La reina del pop, un tributo a La Oreja de Van Gogh, seguido a la 1:30 del gran show 'SuperMartXón'. Para cerrar el fin de semana, el domingo tendrá lugar un tradicional concurso de tortillas, poniendo el broche a estos primeros días festivos.

Las fiestas de Serranillos del Valle AYUNTAMIENTO

Del viernes 8 al domingo 17 de agosto Chichón, capital de las fiestas del sur madrileño este fin de semana

Chinchón da la bienvenida a sus fiestas 2025 con una agenda repleta de actividades que se desarrollarán del viernes 8 al domingo 17 de agosto. El inicio de la celebración será el viernes 8 con una carrera popular solidaria de 5 kilómetros. El sábado, el protagonismo lo tomará la música con el concierto del grupo PATAX. El domingo, la jornada comenzará con una competición de tiro al plato y culminará a las 21.00 horas con un emotivo homenaje a los mayores del municipio.

La plaza de toros de Chinchón AYUNTAMIENTO DE CHINCHÓN

Hasta el sábado 9 de agosto Somosierra cierra sus fiestas patronales

Última llamada para disfrutar de las fiestas patronales de Somosierra. Este sábado 9 de agosto el municipio pone el broche final a unas celebraciones que comenzaron el pasado 31 de julio. La jornada de clausura llega cargada de sabor, emoción y música. A las 15.00 horas, el parque acogerá una gran paella popular para vecinos y visitantes. A las 16.30 se celebrará la entrega de premios de las distintas actividades festivas, y a las 17.00 horas, el ambiente se traslada a la iglesia con el esperado concierto 'Clásicos de Verano', que pondrá un cierre elegante y emotivo a más de una semana de fiesta.

La plaza de la constitución de Somosierra AYUNTAMIENTO

Hasta el viernes 8 de agosto Huevos con chorizo y pisto para terminar las fiestas de Tielmes

Tielmes vive intensamente sus fiestas 2025, que se celebran del sábado 2 al viernes 8 de agosto, y entre sus jornadas más esperadas destaca el jueves 8, repleto de actividades taurinas y tradiciones populares. La plaza de la constitución será el epicentro del IV Certamen de Novilladas sin picadores 'Sureste de la Comunidad de Madrid'. Al día siguiente, el viernes 9 de agosto, a las 20.00 horas tendrá lugar la suelta de dos toros a cajón, uno de ellos donado por la Asociación Taurina 'Amigos del Toro de Tielmes'. Al finalizar la novillada, se celebrará una suelta de toros de capea y, como colofón gastronómico, se repartirán los tradicionales huevos con chorizo y pisto. La noche culminará con una gran traca como cierre oficial de las fiestas.

La celebración de las fiestas de Tielmes AYUNTAMIENTO DE Tielmes

Desde el sábado 9 hasta el sábado 16 de agosto Guadarrama da la bienvenida a sus fiestas

Mientras algunas localidades se despiden de sus fiestas, otras dan este fin de semana la bienvenida a sus celebraciones patronales. Es el caso de Guadarrama, que inicia sus festejos con actos tradicionales cargados de emoción. Este sábado, a las 20.00 horas, tendrá lugar la bajada de la Virgen de La Jarosa, uno de los momentos más simbólicos. A las 22.00 horas está prevista su llegada a la Parroquia de San Miguel Arcángel, donde será recibida por los vecinos. El domingo por la mañana, a partir de las 10.00 horas, la actividad continúa con una competición de tiro al plato.

Las fiestas del pueblo al norte de Madrid, Guadarrama AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA