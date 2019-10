Este es el líder de la banda que asaltaba a futbolistas que está ya en prisión Todos, menos el receptador, en libertad con cargos, han ingresado en Soto. Se han recuperado objetos de la última tanda de robos, sobre todo del atlético Thomas

Se llama Marjan Zefi, tiene 48 años y es el líder de la banda de ciudadanos albaneses que robaban en casa de futbolistas del Atlético de Madrid y del Real, así como en otras de personas adinerardas. Ya está en prisión por orden de la magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Alcobendas (Madrid) comunicada y sin fianza. La misma suerte han corrido sus otros dos cómplices de la misma nacionalidad. El último, el español, ha quedado en libertad si bien permanece imputado en la causa por un presunto delito de receptación. Durante su comparecencia ante la autoridad judicial, los cuatro detenidos se han acogido a su derecho constitucional a no declarar.

Todo ellos están acusados de integrar una banda organizada que venía asaltando domicilios habitados, algunos de ellos de conocidos jugadores de fútbol. Se les investiga por la supuesta comisión de los delitos de pertenencia a grupo criminal, participación activa en catorce robos, falsificación documental y atentado contra la autoridad. Este último se cometió en el momento de la detención cuando se resistieron de forma violenta a los agentes de la Guardia Civil.

Por el momento se ha probado su participación en catorce asaltos de los que tres pertenecen a jugadores de futbol. Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) y la Comandancia de Madrid, encargados del caso, sospechan que ahora saldrán más a relucir. Entre ellos algunos perpetrados en Madrid, Asturias y Castilla y León.

Entre las mansiones de futbolistas asaltadas en los últimos meses figuran la de Thomas Partey, Casemiro, Isco, Lucas Vázquez, Álvaro Morata o el técnico Zidane. No obstante, como le daban una rápida salida a los objetos de valor sustraidos -joyas, relojes y dinero en efectivo- solo se han podido recuperar objetos pertenencientes a la última oleda de robos, entre los que se incluye el del jugador rojiblanco Thomas. Además, se ha probado su participación en dos chalés de otros dos deportistas cuyo nombre no ha trascendido para no entorpecer las investigaciones.

La operación judicial continúa abierta y, en consecuencia, la magistrada no ha levantado aún el secreto sobre las actuaciones.

Todos los arrestados tienen antecedentes por diversos delitos, el que más acumula es el cabecilla, Zefi, que desvalijó la mansión de productor José Luis Moreno en 2007.