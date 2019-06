Duro golpe para Isco Alarcón y Sara Sálamo a días de ser padres: asaltan su casa Tras el robo en casa de Álvaro Morata unos ladrones han entrado en casa de la pareja y también la de Zinedine Zidane

Sara Sálamo, la pareja del jugador de fútbol Isco Alarcón, ha sufrido uno de los peores sustos en la recta final de su embarazo. Y es que parece que los robos en las casas de los futbolistas están a la orden del día. Si bien recientemente asaltaban la casa del también futbolista Álvaro Morata y su mujer, Alice Campello, ahora han sido los futuros «papás» quienes han corrido la misma suerte.

Hace apenas unos días, la actriz disfrutaba de unas relajantes vacaciones junto a su pareja para descansar antes del nacimiento de su primer hijo en común. No obstante, esta tranquilidad no le ha durado mucho a la pareja ya que, tal y como sostiene la revista «Lecturas», unos ladrones habrían entrado a robar en su casa.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre lo ocurrido: ni se conoce cuáles han sido las pertenencias sustraídos ni los detalles sobre los daños ocasionados. Además, la citada publicación sostiene que la policía habría pedido a la pareja no filtrar ningún tipo de información para no interferir en la resolución del caso y también para evitar generar más estrés a Sálamo, que dará a luz próximamente.

También se ha conocido que la casa de Zinedine Zidane ha sido asaltada, por lo que nos encontramos ante una ola de robos a futbolistas sin precedentes. De hecho, se ha conocido que el club merengue ha emprendido un dispositivo de seguridad para proteger las viviendas de su plantilla.