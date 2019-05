Elecciones 26-M El divorcio Carmena-Iglesias, a examen en la batalla por Cibeles Almeida aspira a capitanear la derecha y recuperar su principal bastión sin que Villacís se lo arrebate

ABC, una campaña más, es el único medio que ha reunido a los doce candidatos que se disputan la Alcaldía de la capital y la Comunidad para un posado especial de cara a la carrera electoral que comienza a medianoche. La batalla por Madrid compromete, además, el futuro de los líderes nacionales de formaciones como PP, Podemos y Ciudadanos.

Cuatro años después del «efecto Carmena», la regidora llega al examen del 26-M dando otro golpe de mando al aliarse con un Íñigo Errejón recién emancipado de Podemos. Con esta maniobra, la exjuez culminó su abrupta ruptura con Pablo Iglesias y, por el camino, dejó fracturada a la izquierda que la aupó. Pese a los daños colaterales, la regidora es la que parte con más opciones de revalidar la alcaldía. No obstante, como le ocurrió a Esperanza Aguirre en 2015, con ganar no basta. Para mantener su despacho en el Palacio de Cibeles necesitará el impulso del PSOE, al que ha usado como muleta todo el mandato, y de Madrid en Pie, la formación creada por los concejales díscolos a los que desdeñó.

Más Madrid, el proyecto personalista con el que Carmena se presenta esta vez, nace de las entrañas de Ahora Madrid, una plataforma que la propia alcaldesa desmembró desde dentro. La regidora rescata para su candidatura a 12 de los 20 ediles con los que formó gobierno.

Los concejales que no se plegaron a sus postulados, planteamientos que consideran más cercanos al PSOE que al Podemos que la fichó, han resurgidos de sus cenizas. Izquierda Unida, Ganemos y Anticapitalistas no aspiran a «asaltar los cielos», pero sí a lograr superar, al menos, el umbral del 5% de los votos emitidos para obtener representación en Cibeles. Con un programa electoral casi en común con el de Carmena (con la operación Chamartín como principal punto de fricción), IU-Madrid en Piepretende reivindicarse como el partido de izquierdas que quiso ser y no fue bajo el mandato de la exmagistrada.

O gobierna o se va

A Carmena también le interesa que el triple lanzado por Pedro Sánchez al fichar al exseleccionador Pepu Hernándezpara reflotar el PSOE no se quede en el aro. De lo contrario, la alcaldesa no podrá completar los proyectos que empezaron. Si no gobierna, Carmena no se quedará en la oposición y dejará a Más Madrid sumido en una contienda por la sucesión entre su número dos, Marta Higueras, y la portavoz del gobierno municipal, Rita Maestre.

Aunque el PSOE será su aliado natural, la lista depurada de Pepu conserva a los concejales más críticos con el gobierno de Carmena, que tratarán de recuperar al votante que cambió su papeleta por la de Ahora Madrid. Pero la actitud seguidista de los socialistas durante todo el mandato será un lastre difícil de olvidar a su potencial electorado. El impulso de las elecciones generales, no obstante, deja resultados más optimistas, ya que les colocan como los más votados con el 26% de apoyos.

El pulso de Cs

Los dos grandes bloques están tan empatados que si la balanza se decanta hacia la derecha, el sucesor de Esperanza Aguirre, José Luis Martínez-Almeida, podría devolver el revés a Carmena y alzarse con el bastón de mando sin ganar en los comicios. Para ello, PP, Ciudadanos y Vox deben sumar al menos 29 concejales y que el abogado del Estado gane el pulso a la candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís, para seguir siendo el líder del bloque de la derecha.

El PP confía y necesita la victoria de Martínez-Almeida para recuperar su principal bastión y amortiguar así la derrota en las elecciones generales. Si se tienen en cuenta los apoyos obtenidos en el 28-A, apenas un punto de diferencia separan a la candidatura de Martínez-Almeida de la de Villacís. Pese a que el PP ha capitaneado el discurso de la oposición, las últimas encuestas insinúan un adelantamiento de última hora de la líder de Cs en la capital.

Quien parece seguro que esta vez sí tendrá un asiento en Cibeles será el candidato de Vox, Javier Ortega Smith, que hará doblete con su escaño en el Congreso de los Diputados. Su irrupción en Cibeles permitirá a la izquierda agitar el voto del miedo para mantener la movilización masiva del 28-A y generar el nuevo «efecto Carmena».