Mad Cool 2019: Rosalía abre un festival que busca el perdón del público La «Welcome Party», que se celebra a partir de las 17.30 horas en el macrorrecinto de Valdebebas, inaugura cuatro días de espectáculo y música

A. S. Moya Madrid Actualizado: 10/07/2019 01:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La cuarta edición del festival Mad Cool arranca hoy con la «Welcome party», trasladada al macrorrecinto de Valdebebas, tras celebrarse el año pasado en la sala La Riviera. Desde las 17.30 horas (las puertas abrirán a las 16.30), los asistentes podrán disfrutar de una jornada inaugural que se extenderá hasta pasada la medianoche. Por encima de los cuatro escenarios abiertos (el resto de días serán seis) pasarán The Amazons, Metronomy, Bring Me The Horizon, The Cat Empire o Blake; aunque sin duda, la actuación más esperada será la de Rosalía.

La cantante catalana, ganadora de dos premios Grammy, será la primera de las grandes figuras que hará vibrar a un público con ganas de divertirse y perdonar experiencias pasadas. Canciones como «Malamente» o su nuevo tema «Millonària» sonarán en medio de un espectáculo de bailes, luces y sonido, en consonancia con el grandilocuente montaje de la organización.

El aforo de Mad Cool, limitado en esta ocasión a 75.000 personas, será hoy bastante más reducido que en las tres jornadas posteriores. Las entradas se pueden adquirir aún a través de la web oficial, desde 30 euros para socios y poseedores de abonos, y 35 para el público general. Los pases VIP tienen un precio de 79 euros.