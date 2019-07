Mad Cool 2019 Metro no abrirá por la noche, pero reforzará su servicio durante el Mad Cool La EMT habilitará una línea lanzadera que conectará el festival con la plaza de Castilla

Con un aforo algo más reducido (75.000 personas, frente a las 80.000 de la edición anterior) y un escenario menos (de siete baja a seis), Mad Cool calienta motores para levantar de nuevo el festival más multitudinario de toda la región. Entre mañana y el sábado, el macrorrecinto de Valdebebas abrirá sus puertas para acoger una exclusiva selección de artistas que situarán a Madrid, un año más, en el epicentro mundial de la música. El público disfrutará de las actuaciones de Rosalía, Bon Iver, The Smashing Pumpkins, The Cure, Prophets of Rage o Vetusta Morla, en un espacio que volverá a poner a prueba la movilidad de los miles de asistentes desplazados. A falta de cerrar algunos flecos, Metro no abrirá por la noche (en 2018, la línea 8 sí estuvo operativa en esa franja entre Nuevos Ministerios y Feria de Madrid), pero reforzará su servicio con mayor frecuencia de trenes.

Fuentes de la Comunidad de Madrid aseguran que el dispositivo quedará perfilado a lo largo del día de hoy. El Ayuntamiento, por su parte, pondrá en marcha una línea diaria de lanzaderas que conectarán el Mad Cool con la plaza de Castilla, entre la medianoche y las 5 de la mañana, sin coste alguno para los asistentes. Estos autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) contarán con una frecuencia de entre 2 y 3 minutos y un tiempo de viaje en torno a los 15 minutos. El punto de recogida estará situado en la avenida de las Fuerzas Armadas, muy cerca de la parada habilitada para los taxis, activa hasta las 5.30 horas.

Las líneas regulares que enlazan con el festival (todas, con parada en la avenida de las Fuerzas Armadas) mantendrán el horario habitual: la 171 (Mar de Cristal-Valdebebas) lo hará entre las 6.25 y las 23. 40 horas, mientras que la 174 (Plaza de Castilla-Valdebebas) estará en marcha desde las 6 hasta las 23.45 horas. Por la noche, la N2 (Cibeles-Valdebebas) circulará los días laborales entre las 23.55 y las 5.10 horas; y los sábados alargará la ruta hasta las 7 horas. Además, se va a incrementar el número de la red nocturna de autobuses (búhos) que, desde la plaza de Cibeles, cubren los diferentes distritos de la capital.

Los congregados en Mad Cool tendrán también a su disposición un lugar marcado para moverse en vehículos VTC, situado al otro lado de la glorieta de Antonio Perpiñá, en la propia avenida de las Fuerzas Armadas. En esa zona, a un kilómetro de la entrada establecida por el festival, los fans podrán acudir a través de la línea C10 de Cercanías. Dentro de la ciudad deportiva del Real Madrid, tendrá su base la flota de Uber, cuyos usuarios dispondrán de un carril de acceso directo al recinto. El «parking» para personas con movilidad reducida estará ubicado en el mismo perímetro.

Menos plazas de «parking»

Respecto al vehículo privado, la organización confirmó días atrás que las plazas de aparcamiento puestas a la venta ya están agotadas. A diferencia del año pasado, los promotores solo han ofertado el parking VIP, por lo que se espera un descenso en la afluencia de coches. En ese sentido, desde el Ayuntamiento de la capital recomiendan el uso del transporte público.

El ritmo de venta de entradas es menor al del año pasado, cuando se colgó el cartel de «no hay billetes». Ahora, los organizadores esperan cubrir el 80 por ciento de la ocupación, en una edición que aspira a olvidar viejos fantasmas y asentarse, definitivamente, entre lo más granado del panorama internacional. Solo el tiempo dirá si lo consiguen.