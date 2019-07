Mad Cool 2019 Este es el horario de la Welcome Party del Mad Cool 2019 La gran fiesta de inauguración del festival estará protagonizada por Rosalía Iggy Pop, The Smashing Pumpkins, The Cure o Lauryn Hill son otros de los artistas con los que contará el festival

Mad Cool se ha reservado sorpresas de última hora, alguna de ellas concerniente a cierta escena musical y estética española que tendrá tres representantes de altura en uno de los espacios del festival. Por lo demás, ya es bien conocido que la cita madrileña convocará a nombres con largo historial a sus espaldas como Iggy Pop, veteranísimo del rock que aún mantiene el tipo sobre el escenario, The Smashing Pumpkins, The Cure, que llegan justo cuando se cumplen 30 años de su mítico «Disintegration», o Lauryn Hill, que celebrará el vigésimo aniversario de «The Miseducation of Lauryn Hill».

Y nada de empezar con un aperitivo. El plato fuerte ya se sirve desde la Welcome Party. A esta fiesta de inauguración del miércoles se calcula que asistan 50.000 personas (en 2018 apenas hubo 2.000).

Estará protagonizada por Rosalía, que actúa en el Mad Cool Stage de 21.10 a 22.10 horas. Estará precedida en el mismo escenario por The Amazons (17.30-18.10 horas) y Metronomy (19.00-20.00 horas). Después cerrará la pista Bring Me The Horizon (23.20-00.30 horas). Mientras, en Madrid Te Abraza actúan Don Broco (18.15-18.55 horas), The Cat Empire (20.5-21.05 horas) y Lykke Li (22.15-23.15); en Consequence of Sound, The Gulps (17.30-18.05 horas), Fusa Nocta (18.55-19.35 horas), Whispering Songs (20.25-21.10 horas), The Parrots (22.05-22.50 horas) y Griz (23.45-00.30 horas), y, por último, en Mondo Sonoro, Favx (18.10-18-50), Anier (19.40-20.20), Viagra Boys (21.50-22.00 horas) y Blake (22.55-23-40)

El jueves también habrá bandas relativamente jóvenes como Vampire Weekend, que tocarán su álbum doble «Father of The Bride»; Bon Iver; Disclosure; Tash Sultana; Let’s eat grandma, o Kaytranada. Esa noche, los decanos serán Noel Gallagher, Perry Farrell, Iggy Pop y The Chemical Brothers

El viernes, los grandes reclamos son The National, Vetusta Morla, Emire of the Sun, Vince Stapples, Sharon Van Etten, Wolfmother, Miles Kane y The Smashing Pumpkins. El sábado les tomarán el relevo Prophets of Rage, The 1975, Robyn, Gossip, Years & Years, Jorja Smith, Bonobo, The Cure o Greta Van Fleet. El festival contará con un total de seis escenarios para llevar a cabo las actuaciones: Mad Cool Stage, Madrid Te Abraza Stage, Comunidad de Madrid Stage, The Loop, Consequence Of Sound Stage y Mondo Sonoro Stage.

Talento emergente

La semana pasada, quince grupos se midieron en la final del concurso de bandas emergentes del festival, en tres jornadas de conciertos que tuvieron lugar en Costello Club y las salas El Sol y Clamores. Tras la deliberación del jurado, Gentleman Clef, Red Gurd, Salio (Georgia), Sofi Marston, Staytons y Tirano, más las bandas Sheafs y The Gulps (Inglaterra) han sido los elegidos como los ocho grupos ganadores y compartirán el mismo escenario que los artistas consagrados que protagonizan el cartel de la cita musical. Con esta y otras iniciativas, más las mejoras en la organización, Mad Cool ha conseguido alzarse con el premio Arthur al «Mejor Nuevo Festival», un prestigioso galardón otorgado por más de mil productores de la Industria Musical de cerca de sesenta países de todo el mundo. En solo unos días, se podrá comprobar si está a la altura.