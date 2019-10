Carabante: «Aumentaremos el presupuesto de limpieza para que Madrid esté como antes de la crisis» El concejal pretende a adjudicar los nuevos contratos de limpieza en el último trimestre de 2020 para que las empresas puedan adquirir con tiempo suficiente maquinaria no contaminante

Desde el despacho de Borja Carabante(Madrid, 1975) se ven el cielo y el asfalto de Madrid desde una posición privilegiada en Cibeles. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, le encomendó resolver los dos grandes retos del mandato: la limpieza que desluce las calles y la reordenación del tráfico para mitigar la polución que ensombrece el horizonte de la capital.

-Más Madrid y PSOE censuraron su estrategia contra la contaminación nada más presentarla. ¿Les apoyará Vox para cambiar la ordenanza?

-Las críticas de Más Madrid y PSOE han sido muy injustas. Nos hicieron una valoración a los cinco minutos de presentar el plan. La crítica ha sido sobre una de las medidas, la de alta ocupación. Me congratula porque significa que el resto no las discuten. Dicen que es humo y que es una copia del Plan A de Carmena. Es un poco contradictorio. En cuanto a Vox, Ortega Smith dijo que le parecía muy bien porque eran medidas eficaces al ampliarse a toda la ciudad. A todos los grupos políticos les he mandado una carta para cerrar una reunión y explicarles Madrid 360º en profundidad.

-Pero ellos pedían eliminar Madrid Central y Cs pedía mejorarlo...

-Con Cs firmamos reconvertir Madrid Central; y con Vox, cambiar la política de prohibiciones para dar alternativas. Con la entrada de los vehículos C y con los autobuses gratuitos, daremos esas alternativas.

-En ese punto intermedio en el que están, ¿cree que habrá votantes que piensen que les han fallado porque esperaban que lo eliminaran?

-Madrid Central desaparece con Madrid 360º, es un concepto superado. Hay medidas más valientes de Almeida que de Carmena, como la restricción de acceso dentro de la M-30 a los no residentes con vehículos sin etiquetas a partir de 2022. Madrid Central era una restricción masiva y Madrid 360º es una limitación a los coches que más contaminan.

-Algunas medidas no necesitan la modificación de la ordenanza. ¿Saben ya por cuáles van a empezar?

-Las que requieren modificación normativa se aprobarán en un plazo de entre 6 y 8 meses. Este mes convocaremos la mesa de Calidad del Aire y con sus aportaciones comenzaremos la tramitación. Las dos líneas de autobuses cero emisiones y cero coste para los usuarios y las ayudas para renovar las calderas se pondrán en marcha en el primer trimestre de 2020.

-Hasta que no se apruebe, sigue en pie el Madrid Central de Carmena. ¿Ya han solucionado sus problemas?

-Sigue siendo un problema para los ciudadanos porque desconocen la normativa. En julio se sancionó a 82.000 coches; en agosto, a 80.000 más y en septiembre seguramente se incrementen las multas. Pero lo peor son las numerosísimas alegaciones. Los vecinos desconocían la normativa porque durante los siete meses que estuvo vigente Madrid Central con Carmena no se multó prácticamente a nadie y estuvieron entrando de manera incorrecta pensando que lo hacían bien. Ese fue el principal motivo para hacer la moratoria. Nosotros haremos una campaña de información adicional cuando ya puedan entrar los vehículos C de alta ocupación para evitar confusiones.

-¿Cómo calificaría Madrid Central?

-Es un fracaso en términos de tráfico: la velocidad de los vehículos se ha reducido un 5%; es decir, hay más atascos. También lo es en términos de contaminación, porque se ha incrementado en los primeros siete meses en 17 de las 24 estaciones. Y es un engaño a los ciudadanos, porque dijeron que existía una normativa, con un órgano sancionador, que no aplicaron casualmente antes de las elecciones.

-¿Sigue en pie la bajada de las multas?

-Vamos a reducir a la mitad las multan que tengan que ver con el acceso a Madrid Central o por estacionar mal. Intentaremos hacerlo para 2020.

-¿Y la reducción de tarifas de aparcamientos, también se incluirá?

-También lo intentaremos para 2020.

-Ecologistas creen que el acceso a Madrid Central de los coches C de alta ocupación invita a usar más el coche en vez de disuadirlo. ¿Por qué creen que se reducirá la contaminación si permiten que entren más coches?

-Es al contrario. La mayoría de los coches van con una persona; por eso, permitir que los C de alta ocupación pasen por Madrid Central va a retirar muchos coches C del resto de Madrid.

-También cuestionan cómo se va a controlar ese acceso. A través de las cámaras no se puede comprobar.

-Se controlará como el resto de las infracciones de circulación, con los agentes de Movilidad y Policía Municipal. En una calle en la que está prohibido pasar no hay cámaras, solo una señal de tráfico. Si pasa y le pillan, será sancionado. Esto es igual. Pasa lo mismo en el Bus-Vao de la A-6.

-Siempre hay picaresca y aparecen maniquíes de copiloto…

-Pero al del maniquí se le pilló y no lo volvió a hacer. Se harán controles aleatorios, como siempre. Esta manía de la izquierda de que todos los madrileños vamos a ser infractores no la entiendo. La gente suele cumplir la ley.

-¿Cuándo irán a Bruselas con el plan?

-Vamos a entablar una ronda de contactos con todos los colectivos, la mesa de Calidad del Aire, políticos, Comunidad y Ministerio y a partir de ahí, iremos a Bruselas.

-¿Dónde se plantean ampliar el SER fuera de la M-30?

-Donde hagamos los aparcamientos disuasorios -los primeros estarán en Fuente de la Mora y Pitis- puede haber efecto frontera y ahí lo favoreceremos.

-¿Qué plazos manejan para la tramitación del Nudo Norte y del soterramiento de la A-5?

-Sobre el Nudo Norte, tenemos un proyecto y estamos estudiando un tema de disponibilidad del suelo respecto a las tres alternativas. Licitaremos la obra próximamente. Con respecto a la A-5, licitaremos la redacción del proyecto el año que viene.

-Su otro gran reto es la limpieza. ¿Qué harán para mejorarla?

-Lo primero que hicimos fue analizar de nuevo los contratos para hacer un mayor esfuerzo. Hicimos planes de refuerzo y ya se ven más operarios en la calle. Pero no es suficiente. Madrid no está tan limpia como debería. Además del refuerzo, licitaremos y adjudicaremos los pliegos de los nuevos contratos de limpieza en el último trimestre de 2020. A pesar de que acaban en junio de 2021, lo adelantamos para que las empresas puedan hacer las inversiones necesarias. Les pediremos un esfuerzo importante para que la maquinaria que usen no sea contaminante. También estamos analizando los contratos, que integraban distintos servicios: el de limpieza incluye también zonas verdes. Estamos estudiando su separación o no, si tenemos que ir a un sistema de indicadores o a un contrato de servicios o a uno de recursos mínimos. Lo que sí sabemos es que vamos a aumentar el presupuesto de limpieza para que Madrid esté como antes de la crisis, queremos recuperar el presupuesto que se perdió en esos contratos.

-¿Ese refuerzo se va a notar también en los distritos periféricos?

-Sí, queremos que Madrid esté tan limpia como en 2010. Eso requiere unos buenos contratos y mejor presupuesto.

-Tras asumir el bastón de mando, Carmena vaticinó que la ciudad estaría más limpia en Navidad. ¿Se atreve a ponerse un plazo?

-Eso lo dijo en junio de 2015 (ríe)... Lo que nosotros no vamos a hacer es engañar. La primera mentira que dijo fue esa. En Navidad estaba más sucia que cuando lo prometió, porque no hicieron nada. Nosotros lo que hicimos fue estudiar el contrato y poner esos planes de refuerzo. Y no vamos a engañar a nadie: Madrid no va a estar en los próximos meses tan limpio como en 2010, pero sí mejor que con Carmena. Con los nuevos contratos vamos a garantizar que se recuperarán los niveles de limpieza que requiere Madrid.

-El mandato anterior terminó con la intención de remunicipalizar Calle 30. ¿Asumirán la iniciativa?

-Tenemos que analizarlo. Todas las posibilidades están abiertas.

-Ya han iniciado el cambio de la ordenanza del taxi, pero ¿qué van a hacer con el borrador de las VTC?

-Daremos más herramientas al taxi cambiando su ordenanza. Somos más partidarios de flexibilizar el taxi que de hiperregular las VTC. Sobre la ordenanza de las VTC, Carmena hizo una normativa que pretendía regularlas cuando la competencia en transportes la tiene la Comunidad. Analizaremos el texto para evitar que, como a Colau en Barcelona, los tribunales tumbe la norma.