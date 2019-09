Almeida abrirá el acceso a Madrid Central a los vehículos con etiqueta C con dos ocupantes La futura Ordenanza de Calidad del aire contempla la creación de dos líneas de autobús gratuitas entre San Bernardo y Puerta de Toledo y entre Moncloa y Felipe II

La nueva estrategia para reducir los niveles de contaminación que ha presentado esta mañana el alcalde José Luis Martínez-Almeida en el Faro de Moncloa pasa por modificar la ordenanza de Calidad del Aire para permitir el acceso a Madrid Central de los vehículos con etiqueta C de la DGT que lleven al menos dos ocupantes. El plan alternativo, que será presentado ante Bruselas, contempla también la creación de dos líneas cero emisionesgratuitad para moverse por el distrito de Centro.

En concreto, la línea Cero 1 recorrerá de San Bernardo y Puerta de Toledo; y la Cero 2 irá por la Gran Vía entre Moncloa y Felipe II. En ello, el Ayuntamiento invertirá 8 millones de euros. Además, los vehículos de los no residentes sin etiqueta no podrán circular por dentro de la M-30 en 2022.

Además, se emprenderá una reducción de los vehículos contaminantes en la almendra central de forma gradual. Así, a partir del 1 de enero de 2020 quedará prohibido el estacionamiento de vehículos A dentro de la almendra central salvo para los residentes de un mismo barrio, que no podrán aparcar en otro lugar que no sea su zona. A partir del 1 de enero de 2022, quedará prohibido el acceso y circulación dentro de la M-30 a todos los vehículos sin distintivo de los no residentes. A partir del 1 de enero de 2023, se incluirá la prohibición de la circulación para los vehículos sin etiqueta también en la M-30. A partir del 1 de enero de 2024, ningún coche sin distintivo podrá circular por todo el término municipal. Y, por último, desde el 1 de enero de 2025 ningún vehículo sin etiqueta, residente o no, podrá circular por toda la ciudad.

Este esfuerzo a los ciudadanos vendrá acompañado se una línea de ayudas de 200 millones de euros para la renovación de la flota en los próximos cuatro años. En total, se dispondrá de 25 millones de euros anuales para privados que cambien su coche sin distintivo (los gasolina anteriores al año 2000 o diésel matriculado antes de 2006) por otro Cero, ECO o C.