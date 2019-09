Almeida peatonalizará la Puerta del Sol El gobierno de PP-Cs aprobará un plan de subvenciones de 2 millones de euros para ayudar a renovar el vehículo privado por uno menos contaminante

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida (PP), ha anunciado que dentro de su paquete de medidas contra la contaminación emprenderá la peatonalización de la Puerta del Sol. «La lucha contra la contaminación no es una bandera de la izquierda ni de la derecha. Nos incumbe a todos. Frente a un plan de prohibiciones, primero tiene que haber alternativas. El vehículo todavía es un transporte esencial. Madrid Central no es el debate. No ha sido nuestra prioridad, sino los 21 distritos. Todos tenemos derecho a respirar aire limpio», ha defendido el regidor popular.

Martínez-Almeida convocará, junto al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un concurso internacional de ideas para diseñar el proyecto. No osbtante, sí que ha adelantado que dentro de la peatonalización se incluirá una parte de la calle de Mayor para que haya una continuidad y la bajada de la calle de Alcalá entre Canalejas hacia hacia la estatua del Oso y el Madroño.

Junto a esta medida, el primer edil ha asegurado que en los próximos presupuestos se incluirá una línea de ayudas para renovar el parque móvil madrileño. Durante todo el mandato se concederán hasta 2 millones de euros, 500.000 euros por ejercicio para que los ciudadanos puedan adquirir un coche ecológico.

Asimismo, el Consistorio concederá a los hosteleros y empleados que trabajan dentro del área de Madrid Central la consideración de residentes, para equiparar sus permisos.