Los paneles informativos de los «parkings» de Madrid Central empezarán a funcionar en octubre El Consistorio ya ha instalado las pantallas en los accesos, salvo la de la plaza de España por las obras

Seguir Marta R. Domingo @MartaRDomingo Madrid Actualizado: 04/09/2019 01:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las pantallas que aportarán información al instante de las plazas de aparcamiento disponibles en Madrid Centralestarán operativas en octubre, once meses después de que el gobierno de Manuela Carmena (Ahora Madrid) pusiese en vigor las medidas de restricción al tráfico. La nueva Corporación, que encabeza José Luis Martínez-Almeida, ya ha instalado 16 de los 17 paneles en los puntos clave de los accesos al área. El único dispositivo que falta por acondicionar es el de la plaza de España, que, como adelantó «Madridiario» y explicaron a ABC desde el área de Medio Ambiente y Movilidad, «se instalará en cuanto se decida técnicamente su mejor ubicación teniendo en cuenta las obras» en el entorno.

Estos paneles de mensajería variable ofrecerán a los conductores información del nivel de ocupación de los aparcamientos en la zona en tiempo real. Además, se podrán utilizar para mostrar otro tipo de mensajes como avisos sobre el tráfico. En el montaje, mantenimiento y gestión de este sistema, el Ayuntamiento desembolsará 1.625.005 euros.

Durante estos días, indicaron desde el área que dirige el concejal popular Borja Carabante, «se están realizando las pruebas de conexión del sistema informático que recoge las ocupaciones en tiempo real de los aparcamientos adheridos al sistema y las comunica a los paneles». Por el momento, se aportarán los datos de una veintena de aparcamientos, tanto públicos -que gestiona la Empresa Municipal de Transportes- como privados. Catorce de ellos están dentro del área, tres en el perímetro y los cuatro restantes se sitúan fuera.

Opción para los pequeños

Los vehículos con etiqueta ambiental B (los de gasolina posteriores a 2000 o los diésel fabricados después del 2006) y los C (los de gasolina posteriores a enero de 2006 o diésel a partir de 2014), un total de 1,8 millones de coches, pueden acceder a Madrid Central siempre que acudan a un aparcamiento. En cuanto accedan al área las cámaras identificarán su matrícula y cruzarán los datos con los del aparcamiento en el que finalmente hayan entrado. Por ello, la intención del Ayuntamiento es ampliar progresivamente el número de aparcamientos que puedan mostrar sus datos de ocupación. Los empresarios pueden optar por un sistema automatizado de captación de placas o por uno manual. En ambos casos, los datos deben enviarse diariamente, por vía telemática al Ayuntamiento, para garantizar que los usuarios no reciban sanciones.

Sin embargo, sólo podrán aparecer en las pantallas aquellos que tengan un sistema automático en tiempo real, lo que generó, cuando se planteó, la queja de los pequeños empresarios. Consideran imposible encajar en sus cuentas el coste de la instalación del sistema de captación de matrículas en tiempo real. «Al menos, 40 garajes del centro pertenecen a empresas familiares y un gasto así es inasumible para nosotros», lamentaba cuando se planteó la medida, en declaraciones a ABC, Joaquín José Puldáin, gerente de un aparcamiento de 300 plazas en la zona de Conde Duque y miembro de Amega, la asociación de empresarios de garajes, que cuenta con 500 asociados. En este sentido, fuentes municipales indicaron a este diario que «también se está estudiando» una fórmula para que los garajes más pequeños puedan informar de alguna manera de su ubicación y disponibilidad de plazas.

Semana de la Movilidad

Se espera que durante la celebración de la Semana de la Movilidad, del próximo 16 al 22 de septiembre, el Ayuntamiento exponga con más detalle cuáles serán los ejes del futuro de Madrid Central, que se pondrá en marcha antes de que termine el año. El objetivo del Consistorio es elevar el modelo más allá del centro de la ciudad además de plantear alternativas como la construcción de las 15.000 nuevas plazas de aparcamiento (5.000 para residentes y de rotación y 10.000 repartidas entre 12 «parkings» disuasorios).

El plan incluye, asimismo, otra serie de medidas enfocadas a reducir la contaminación mediante la renovación de la flota de autobuses de la EMT más antiguos, la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos o un sistema de ayudas -con una partida de 50 millones de euros al año- para la eliminación del medio centenar de calderas de carbón y gasóleo, y la modernización de los taxis más contaminantes.

Además, el equipo de Martínez-Almeida se comprometió durante la campaña electoral a rebajar de 90 a 50 euros las multas de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER). A partir de la tercera sanción en un año, la multa pasará de los 50 a los 100 euros. Si durante dos años no se tiene ninguna sanción, al cometer alguna infracción leve como aparcamiento indebido en zona SER, se recibirá solo un apercibimiento, «pero sin multa». Martínez-Almeida también dijo que mantendría la reducción por pronto pago en caso de ser multado por cometer la infracción. Así, si la multa se paga en los primeros 20 días naturales tras cometer la infracción, la cantidad descendería hasta los 25 euros.