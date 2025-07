«Esto es la guerra»: el cambio de estrategia de Feijóo sobre Sánchez

El giro está en marcha y marcará el tono de la oposición del PP lo que quede de legislatura. Del pleno sobre la corrupción del PSOE en el Congreso hay una frase que sobresalió y que implica un antes y un después: «¿De qué prostíbulos ha vivido usted?» ... . La pronunció Alberto Núñez Feijóo mientras fijaba la mirada en el escaño del presidente del Gobierno. Lo hizo por decisión propia, tras incorporarla con su bolígrafo al papel en el que iba ultimando el turno de réplica.

No era la primera vez que llevaba escritas referencias a Begoña Gómez y a los negocios del suegro de Pedro Sánchez, ya fallecido –saunas en el centro de Madrid que aparecieron en los papeles de Villarejo, como reveló ABC, con el apellido 'sexuales'–. Pero nunca las había utilizado. Hasta ahora.

«Esto es la guerra», zanjan en su equipo más cercano para explicar el momento que vive la política española y hasta qué punto la intervención de Feijóo –que sorprendió a propios y extraños– marca una nueva estrategia. «Un aviso a navegantes», reflexionan en el núcleo duro de los populares para reconocer que la dureza y el tono empleado se van a convertir en la tónica habitual. La reflexión dentro del PP es que ha sido el presidente del Gobierno y algunos de sus ministros –en clara alusión a Óscar Puente y Óscar López– los que han cambiado «las reglas del juego» y han borrado las lineas rojas que antes no se traspasaban.

Nueva realidad

«Si esta es la nueva realidad ya ha quedado claro que también sabemos jugar a esto. Si esperaban condescendencia se equivocaban. Feijóo ha intentado preservar la institucionalidad en muchos momentos. Pero es Sánchez quien tiene a su mujer y a su hermano imputados y a su persona de total confianza en la cárcel desde hace poco más de una semana. No vamos a aceptar lecciones de decencia», zanjan.

El líder del PP consideró inasumible que el día en el que se debatía la trama de corrupción del PSOE y habiendo defendido el presidente y la inmensa mayoría del partido la inocencia de Santos Cerdán hasta apenas unas horas antes de que se conociera el informe de la UCO, Sánchez le espetara que era Feijóo «el único que ha mantenido una relación estrecha con un delincuente condenado». Se refería a la fotografía con el narcotraficante Marcial Dorado de 1995 a la que el PSOE se agarra a menudo. Esa afirmación removió al jefe de la oposición hasta acusar al presidente desde la tribuna de haber sido «partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución».

Y remató: «Ahora quiere usted ilegalizar su biografía». Lo que deslizó Feijóo, abriendo la puerta desde ese momento a que los dirigentes de su partido den continuidad al argumento –como ya se ha visto con preguntas públicas registradas en el Congreso y el Senado– es que Sánchez y su mujer pudieron beneficiarse personalmente de las ganancias que obtuvo el padre de ella, Sabiniano Gómez, a través de unos negocios que considera muy cuestionables, especialmente para un partido como el PSOE, que aboga por abolir la prostitución.

«El Gobierno da lecciones de decencia. Ha pedido la dimisión de Ayuso por vivir en una casa con su pareja», continúan reflexionando en el PP. «La incoherencia no puede ser más grande y vamos a desmontarla», rematan, anticipando que esta es la nueva hoja de ruta. Hay otro elemento que en el PP también señalan: que el PSOE gallego haya puesto en el punto de mira la casa de la mujer de Feijóo en Moaña (Pontevedra) haciendo pública la dirección al convocar a los medios de comunicación delante de la fachada. «Son ellos los que han tocado a la familia», zanjan.

El giro en la estrategia es radical y no se detendrá. El Gobierno considera que Feijóo dio un paso de no retorno. Pero no fue el único que reprochó duramente las palabras del líder del PP. También se las afeó la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, que insistió en que eran impropias de un aspirante a presidir el Gobierno. Pero los populares están decididos a seguir adelante, como se vio ayer de nuevo con el secretario general, Miguel Tellado; y su sucesora en el Congreso, Ester Muñoz, que elevó todavía más el tono: «Los pisos donde ha vivido el presidente han sido pagados con los rendimientos de estas empresas.

Las saunas de la familia de Begoña Gómez eran sitios donde se intercambiaba sexo. Unas veces libre y otras, mediante pagos». El número dos del PP insistió en otra entrevista en que la información de las saunas del suegro de Sánchez «es pública y conocida» y entonó un «ya está bien», al asegurar que es el presidente del Gobierno el que «ha atacado a todo el mundo».

Eso se terminó

En el núcleo duro de Feijóo señalan otra frase, que pasó más desapercibida, en su intervención. La pronunció justo después de hablar del suegro de Sánchez. «Yo he sido honesto con usted. No se lo acepto», dijo. El líder del PP se refería, aunque no se explayó, a haber tomado la decisión –en contra de su propio partido– de no llamar a comparecer a Begoña Gómez a la comisión de investigación en el Senado. El PP de Madrid, sin embargo, sí obligó a la mujer del presidente a desfilar por la Asamblea. Pero en Génova afirman que Feijóo «ha guardado las formas» por encima de lo que el PSOE podía aspirar. «Y eso se terminó».