Camps desafía al partido y se presenta como candidato para volver a presidir el PP valenciano El ex dirigente popular anuncia su candidatura a un congreso autonómico sin fecha y garantiza su «absoluta lealtad» a Feijóo

El ex presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha anunciado este miércoles que se presentará como candidato para volver a liderar el PP de la Comunidad Valenciana en su próximo congreso autonómico. Un cónclave que ni la dirección nacional ni la regional del partido quiere activar, al menos, hasta 2026. No obstante, el antiguo dirigente popular ha dejado claro que intensificará su campaña interna a partir del 29 de agosto con una gira por las tres provincias.

Camps se ha postulado para el cargo que ocupó entre 2004 y 2011, rodeado de jóvenes y entre gritos de «presidente», en un acto celebrado en Palau Alameda, en Valencia, el lugar en el que antaño celebró sus mayorías absolutas.

Medio millar de militantes y simpatizantes que evidencia la existencia de una corriente -cuenta con 1.257 «adhesiones»- que reclama un cambio en el liderazgo de la formación, tras la cuestionada gestión de la dana por parte del actual presidente de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón. En Génova no tienen previsto abordar en el corto plazo la decisión sobre la continuidad de Mazón y el alicantino sigue fiando su futuro político a la reconstrucción tras la barrancada, por lo que todavía es una incógnita si ambos serán rivales en un futuro congreso.

En su discurso, en el que ha reivindicado el legado de Rita Barberá y el del condenado Eduardo Zaplana, Camps ha expresado su «absoluta lealtad» con el líder nacional de la formación, Alberto Núñez Feijóo, para que llegue a la Moncloa. «Les apoyo y les pido la misma lealtad hacia mi persona», ha incidido en referencia a la actual cúpula del partido.

«Quiero volver a ser el presidente del PPCV», ha aseverado entre aplausos. «Quiero liderar este partido contando con todos los que tienen responsabilidades políticas en cada una de las administraciones valencianas». «Quiero que sepan los que no están aquí que ellos forman parte también de mi proyecto político», ha indicado, arropado por algunos de sus ex consellers; de la ex alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo; o de otros cargos de su época, como Emilio Llopis o Vicent Aparici.

«Estamos aquí porque queremos al PP y estamos sufriendo por lo que está pasando. No se trata de ser nostálgico, sino de saber lo que queremos», ha exclamado Llopis, ex alcalde de El Genovés. Y lo que quieren es que el PP valenciano «sea lo que era».

Este nuevo baño de masas de Francisco Camps, que ha intensificado su presencia pública -ya amagó con postularse en mayo- desde que fue absuelto de todas las causas judiciales que tenía pendientes, ha llegado en un momento en el que la presión sobre Mazón se ha reducido y el foco mediático se ha trasladado a la corrupción en el PSOE, lo que ha redoblado el malestar en la cúpula del PPCV.

Un descontento que -tras meses de perfil bajo- evidenció este mismo lunes el secretario general de la formación, Juanfran Pérez, un día después de integrarlo Feijóo en su Comité Ejecutivo.

«Ustedes se imaginan que cuando el señor Paco Camps estaba siendo juzgado por los trajes hubiera habido un movimiento dentro del partido para sustituirlo? Yo me hubiera sentido indignado como militante», aseveró en un entrevista concedida a À Punt, en la que lamentó que el ex dirigente no haya sabido medir los tiempos. «No toca», subrayó. Cuestionado por ello este miércoles, Mazón ha sido más diplomático.

