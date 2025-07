El PP se harta de «las mentiras de Sánchez» y pasa al ataque personal contra el presidente: «No vamos a poner la otra mejilla»

A medida que Pedro Sánchez elevaba el tono contra el PP durante su réplica, el bolígrafo de Alberto Núñez Feijóo cogía más y más velocidad. A cada acusación, un apunte. Y así llenó el líder popular varias páginas de su cuaderno azul, en ... las que recogió las líneas maestras de la que sería su respuesta a Sánchez. Tiró a la basura el discurso que tenía preparado y se lanzó a la tribuna cargado con un puñado de ideas y mucha indignación, lo que desembocó en un discurso de solo cinco minutos, pero pleno de pólvora que incluyó acusaciones directas hacia el propio Sánchez y su entorno más cercano.

«Ha tenido usted el cuajo de compararse conmigo. Oiga. ¿Pero con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución», apuntó Feijóo en referencia a los negocios de 'saunas' que regentaba el padre de Begoña Gómez, con cuyos beneficios se habría comprado el piso en el que vivió el matrimonio hasta su traslado a La Moncloa.

Feijóo no soltó la presa, encendido en una réplica de alto voltaje en la que volvió a arremeter contra Sánchez y su mujer como nunca antes. «La medida estrella de su plan contra la corrupción son las campañas de concienciación. ¿Y quién las va a dar? ¿Las va a dar en Ferraz? ¿Las va a dar en Moncloa? O igual conoce a una catedrática que pueda impartirlas...», señaló con cierta ironía, antes de continuar con las acusaciones. «Habla usted de mejorar los fondos Next Generation. ¡Hombre, está muy bien! Si se refiere usted a las cartas que metía su mujer para los adjudicatarios de los fondos Next Generation, es una medida de corrupción contundente», ahondó, mientras le exigía que «confiese lo que sabe, ayude a devolver el botín y convoque elecciones».

Para entonces, la indignación desbordaba ya a la bancada socialista, con el presidente tratando de armar una contrarréplica que nunca llegó. Sorprendido por la dureza de su rival, apenas acertó a criticar que «aquellos que entran en la descalificación personal lo que hacen es evidenciar que no tienen argumentos políticos para atacar desde el punto de vista dialéctico al adversario», olvidando que poco antes, en su segunda intervención, había dedicado más de media hora al Partido Popular y a Feijóo, exhibiendo de nuevo la 'foto del narco' y acusando a los populares de errores en su ponencia política que no eran tales.

«Mentiras», como denunciaban en la bancada del PP, que encendieron al líder del PP, que tenía preparada su réplica, pero que optó por dejarla a un lado y adoptar un estilo más agresivo ante la actitud del presidente. Un cambio de tono que permitió ver su versión más dura y aguerrida. «Sánchez está acostumbrado a que le reten con florete y eso se ha acabado. No vamos a poner más la otra mejilla. Se acabó la piedad con este hombre. Se acabó», explicaba ayer una persona del núcleo más cercano a Feijóo.

Rifirrafe con el PNV

El líder de la oposición tenía más pólvora guardada y no dudó en sacarla para referirse a los socios del Gobierno, a los que acusó de «no mover un dedo» para acabar con la corrupción que salpica al Gobierno. Especialmente duro fue con el PNV, al que advirtió que «el PSOE acabará pactando con Bildu», que les «acabarán llamando fachas» y que se quedarán «sin gobierno, sin principios y sin votantes».

Unas palabras que demuestran el poco interés que hay en el PP por tender puentes con los socios de Sánchez, asumido ya que la moción de censura es prácticamente imposible, y el importante rédito electoral que ven en este endurecimiento. «Los socios creen que Sánchez es una tragaperras con partidas gratis y no hemos visto que haya un cambio de actitud. Hemos percibido unos socios mansos y dóciles», decía esta misma persona.

En los corrillos de los diputados populares la sensación de decepción con los socios era la misma, con especial atención hacia la intervención de Yolanda Díaz, que se sentó fuera de su escaño para marcar distancias con el Gobierno y acabó dándole las gracias a Pedro Sánchez por el plan anunciado contra la corrupción.

«Medidas cosméticas», señaló Feijóo, con las que el líder socialista no va a conseguir acabar con los informes de la Guardia Civil que le señalan. «Porque usted ha resultado ser un fraude. Y lo que le está matando es que ahora ya lo sabe todo el mundo», le espetó Feijóo, quien acabó la jornada satisfecho, tras haberse cerciorado del apoyo de los socios a Sánchez.