Vueling aumentará su oferta en Santiago para la temporada de invierno tras la salida de Ryanair

La aerolínea añade un 15% más de plazas en la capital gallega y trasladará un avión a Lavacolla

Las aerolíneas piratas y la ley local del embudo

Aeronave de Vueling en una imagen de archivo Vueling
Luis García López

Santiago

En pleno enfrentamiento entre Ryanair y Aena a propósito del aumento de las tasas aeroportuarias, razón que esgrime la aerolínea irlandesa para cerrar su base en Santiago de Compostela y reducir en aproximadamente dos millones las plazas que oferta al año en España, un ... nuevo actor hace acto de presencia. La también 'low cost' Vueling informó ayer a través de un comunicado que reforzará su presencia en la capital gallega para la temporada de invierno, con un aumento del 15% en las plazas ofertadas.

