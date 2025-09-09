Vueling aumentará su oferta en Santiago para la temporada de invierno tras la salida de Ryanair

En pleno enfrentamiento entre Ryanair y Aena a propósito del aumento de las tasas aeroportuarias, razón que esgrime la aerolínea irlandesa para cerrar su base en Santiago de Compostela y reducir en aproximadamente dos millones las plazas que oferta al año en España, un ... nuevo actor hace acto de presencia. La también 'low cost' Vueling informó ayer a través de un comunicado que reforzará su presencia en la capital gallega para la temporada de invierno, con un aumento del 15% en las plazas ofertadas.

Además, la aerolínea tendrá un nuevo avión en el aeropuerto de Lavacolla, lo que se traducirá en una mayor capacidad de plazas que repercutirán en 28 frecuencias semanales adicionales entre el 15 de diciembre y el 6 de enero. En total, la compañía con sede en Barcelona propiedad del grupo International Airlines Group (IAG) ofrecerá 578.000 asientos en invierno, lo que supone 76.700 plazas más que durante el mismo periodo de 2024.

De esta forma, las conexiones ida y vuelta con destino u origen en Compostela se reforzarán con los aeropuertos de Barcelona, Palma Canarias, Sevilla, Málaga y Alicante. Además, Vueling añade que establecerá una conexión con el aeropuerto de Zúrich (Suiza) con tres frecuencias semanales del 5 de diciembre al 9 de enero y mantendrá las también internacionales conexiones con Londres y París.

Una noticia que celebró el ministro de Transportes, Óscar Puente, incidiendo en que el Gobierno no permitirá que una compañía consiga afectar la política aeroportuaria valiéndose del «chantaje». «A rey muerto, rey puesto», afirmó ayer con su característico tono diplomático. Sin embargo, este aumento de plazas solo amortiguará en cierta medida el impacto de los recortes de Ryanair, que supondrá 453.000 asientos menos en la capital gallega al reducir su capacidad en un 80% y la supresión de siete rutas -Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante, Zaragoza, Palma de Mallorca, Gran Canaria-. Además, se reducirán las frecuencias con los aeropuertos de Tenerife Sur (de diez a tres semanales), Valencia (de ocho a cuatro por semana), Lanzarote y Londres (en ambos casos, de cinco a dos frecuencias semanales). A ello se suma la salida de dos aviones desde Lavacolla a otros aeropuertos, lo que implica la pérdida de «una inversión de 200 millones de dólares» en Galicia según la aerolínea irlandesa.

Por otra parte, Ryanair también cesará por completo su actividad en Peinador (Vigo), que se quedará con conexiones Barcelona, Gran Canaria y Madrid operados por otras compañías. Uno más en la lista de aeropuertos regionales castigados por la 'low cost' irlandesa, que exige a Aena una reducción de las tasas para aumentar la competitividad de la actividad aeroportuaria.

Pulso con Aena

El conflicto abierto entre Ryanair, la aerolínea con mayor número de pasajeros en España y la empresa que gestiona los aeropuertos, Aena, no es reciente, y su consecuencias ya comenzaron a materializarse desde el año pasado. Y pese a que hay múltiples aeropuertos regionales afectados a lo largo del país, el de Santiago es uno de los más castigados. A lo largo de 2024, las plazas de la 'low cost' irlandesa ya se redujeron en aproximadamente 370.000 pese a mantener prácticamente intacto el número de operaciones respecto al año anterior. También en Vigo, el recorte supuso la supresión de 40.000 plazas en 2024.

La riña se recrudeció con los últimos aumentos en las tasas aeroportuarias, que aumentarán un 6,5% en 2026 -el precio incluido en el billete que corresponde al uso de las infraestructuras y servicios del aeropuerto-. Una medida criticada duramente por la aerolínea irlandesa, que acusó a Aena y al Ministerio de Transportes de «bloquear» el crecimiento de los aeropuertos regionales españolas por imponer unas tasas «excesivas y poco competitivas». De esta forma, Ryanair trasladará a Italia, Marruecos, Croacia y Albania las dos millones de plazas anuales que perderá España, alegando una mayor rentabilidad y criticando el carácter «monopolístico» de Aena que dificulta negociar esta cuestión.

Desde Aena, sociedad en la que el Estado mantiene su control con un 51% de las participaciones (a través de Enaire), respondieron a Ryanair acusándoles de plantear un «chantaje» tanto a España como a otros países europeos. En un comunicado de su presidente y consejero delegado, Mauricio Lucena, advirtió que no diseñarán y articularán su sistema aeroportuario «en función de los intereses espurios y egoístas de una sola aerolínea».