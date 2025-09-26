Rueda critica que por el 'no' a Altri se ha dejado a toda la provincia de Lugo sin más potencia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se manifestó este viernes sobre la propuesta de planificación energética para Galicia de cara a los próximos años. Un plan «agridulce» que, si bien resulta positivo para tres de las provincias gallegas, a juicio del presidente ... supone un nulo avance para la de Lugo, a pesar de que no cuenta con el músculo industrial de La Coruña o Pontevedra. Una decisión que Rueda vinculó a la intencionalidad de «negarle la conexión -a la red eléctrica española- a una empresa concreta», en alusión al proyecto de Altri en Palas de Rei. Un acto que sienta un precedente perjudicial de cara a futuras inversiones y proyectos que tienen a Galicia en su punto de vida y que, aseguró, se irán a otra parte.

«Nosotros podemos decir sí o no, pero si decimos sí es sí desde el punto de vista administrativo», pero «eso se enfrenta a una serie de corrientes contrarias y yo, tengo que decirlo, a veces echo de menos una visión más profesional que diga, oiga, pues si esto puede ser, nosotros queremos que sea, porque esto es trabajo para aquí», señaló el presidente de la Xunta este viernes en Vigo, donde participó en un encuentro organizado por la Asociación Clúster de Empresas de Enxenería, Consultaría e Servizos Tecnolóxigos de Galicia (Ageinco), acompañado de la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana.

Noticia Relacionada Altri no se rinde y recurrirá hasta el final su inclusión en la planificación energética Luis García López La exclusión de su proyecto para crear una planta de fibras textiles en Palas de Rei apunta a «una decisión puramente política» según ha comunicado la compañía

En este sentido, el presidente de la Xunta advirtió que la alternativa a contemplar los criterios técnicos de forma objetiva es llevar «todo a la política», en referencia a asociaciones y grupos de presión que han encabezado campañas de oposición al proyecto de Altri, pero también a otros como la mina de Touro-O Pino o la mina de Doade-Beariz, avalados ambientalmente por las administraciones competentes.

Respecto a las consecuencias de estas corrientes contrarias, Rueda puso como ejemplo la reciente reunión de la conselleira de Economía con representantes de empresas japonesas en Tokio. «Inversores japoneses han seguido todo el procedimiento de lo que pasó con Altri» y se preguntaban: «Si cumplía, ¿por qué no se puede instalar? ¿Por qué se les ha negado la conexión eléctrica?». Una situación que contrasta con otros proyectos a los que ya se les ha dotado fondos europeos -de los que Altri también ha sido excluida- pese a no haber empezado su tramitación ambiental. «Es muy complicado contestarles y decirles que inviertan aquí porque, si cumplen, la política no va a tener nada que ver», resumió el presidente gallego.

Pese a ello, Rueda reivindicó que el aumento de potencia eléctrica para el resto de provincias generará nuevas posibilidades, ya que se reúnen con «promotores, inversores, que están interesados en Galicia por muchas cosas», como la disponibilidad de recursos o la capacidad de producción de energía renovable. «Pero no solo recursos mineros. Tenemos una cosa muy importante: estabilidad en la Administración, estabilidad política», añadió.

Colaboración con concellos

En contraposición a organizaciones y formaciones políticas que se oponen sistemáticamente a cualquier tipo de iniciativa industrial, Rueda puso en valor el esfuerzo de la Administración gallega a la hora de facilitar su llegada, como el empleo de los proyectos industriales estratégicos, que permiten reducir «a la mitad» su tramitación, sin dejar de lado su idoneidad medioambiental, al ser esta la principal preocupación tras una inversión cuantiosa. Un problema que se agrava especialmente en concellos con poca población y recursos para tramitar dichos proyectos, a pesar de que sigue habiendo «muchas reticencias» al respecto.

Por ello, el presidente gallego tendió su mano a los ayuntamientos para colaborar en estas tramitaciones y permitir fijar proyectos que aporten riqueza y empleo al territorio, como es el caso de los proyectos rurales, que necesitan «muchas tramitaciones, mucha ingeniería, mucha consultoría». «Y si es no se dan cuenta las administraciones, sobre todo, insisto, municipales, que ahí tienen que tener ayuda, eso es complicado. Nosotros hemos puesto toda la normativa para poder hacerlo», aseveró Rueda.

Desarrollo del litoral

Rueda también dedicó parte de su intervención en el evento de Vigo a los planes de desarrollo en el litoral gallego, del que la Xunta obtuvo en verano las competencias tras años de litigio con el Gobierno central. Un cambio de titularidad que la Xunta pretende llevar también a la planificación del espacio para «recuperar tiempo perdido».

«Quizás porque nos mimetizaban con otras zonas de España, donde probablemente sí que hacían falta decisiones de este tipo, se decidió que toda la zona del litoral no podría tocarse e iba, como decimos en gallego, 'esmoreciendo'», afirmó Rueda, convencido de que es la oportunidad de devolver su vitalidad social y económica a estos territorios.

«¿Qué es mejor, tener un hotel hecho con las últimas innovaciones tecnológicas o un establecimiento de hostelería con los últimos materiales y una eficiencia energética brutal o tener una ruina, como hay ahora mismo en muchos sitios?», subrayó el titular de la Xunta. Una apuesta que no implica replicar «auténticas barbaridades del pasado», pero tampoco aceptar medidas como que las industrias del mar se tengan que recolocar «10 kilómetros hacia dentro». La alternativa, especificó Rueda, es el abandono del litoral y la pérdida de talento de la que tanto ha adolecido Galicia por la falta de oportunidades.