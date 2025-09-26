Suscribete a
Rueda critica que por el 'no' a Altri se ha dejado a toda la provincia de Lugo sin más potencia

El presidente de la Xunta advierte que la oposición política a la industria por definición aleja futuras inversiones

Hace un llamamiento a tener una visión «más profesional» que tenga en cuenta factores como el empleo

El PPdeG, sobre Gaza: «Rueda está en el mismo lugar que el Rey»

Alfonso Rueda durante el encuentro con Ageinco este viernes en Vigo
Luis García López

Santiago

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se manifestó este viernes sobre la propuesta de planificación energética para Galicia de cara a los próximos años. Un plan «agridulce» que, si bien resulta positivo para tres de las provincias gallegas, a juicio del presidente ... supone un nulo avance para la de Lugo, a pesar de que no cuenta con el músculo industrial de La Coruña o Pontevedra. Una decisión que Rueda vinculó a la intencionalidad de «negarle la conexión -a la red eléctrica española- a una empresa concreta», en alusión al proyecto de Altri en Palas de Rei. Un acto que sienta un precedente perjudicial de cara a futuras inversiones y proyectos que tienen a Galicia en su punto de vida y que, aseguró, se irán a otra parte.

