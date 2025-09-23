As Pontes tendrá su conexión eléctrica y Altri se queda fuera La Xunta se muestra «razonablemente satisfecha» con la propuesta estatal, pero critica que la provincia de Lugo queda «condenada», fuera del «mapa industrial» gallego

El Gobierno central ha puesto sobre la mesa su propuesta inicial de planificación eléctrica en Galicia con horizonte 2030, un documento en el que sugiere priorizar refuerzos en áreas estratégicas como La Coruña y As Pontes, da más peso al hidrógeno verde y prevé infraestructuras para acompañar los avances en la descarbonización de industrias y el crecimiento del sistema ferroviario. Sin embargo, la iniciativa también confirma la exclusión del proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo), al denegar tanto la subestación que demandaba la empresa como la conexión a la red eléctrica para su factoría de fibras textiles.

Según ha confirmado la Administración gallega a través de un comunicado, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, participó en una reunión con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, y técnicos de ambas administraciones, de la que salió «razonablemente satisfecha» al considerar cubiertas buena parte de las demandas trasladadas por la Xunta. A su juicio, por un lado, la propuesta garantiza la potencia necesaria en tres provincias: La Coruña, con refuerzos en el puerto y en Ferrol; Orense, importante para poder evacuar energía de centrales renovables; y Pontevedra ; además de en zonas de transición justa, caso de As Pontes y Meirama.

Sin embargo, Lorenzana ha querido manifestar su «tristeza» cuando denunció que, según este plan, la provincia de Lugo queda fuera del «mapa industrial» gallego durante el periodo de planificación, al no preverse refuerzos que permitan la instalación de medianas o grandes industrias. Ser la única provincia sin reforzar hace que quede «condenada», lamentó la titular de Industria. «No se refuerza en ningún punto, en ninguna zona para el consumo industrial», censuró, prometiendo que la Xunta seguirá defendiendo el futuro económico de la provincia.

El proceso continuará ahora con la apertura del proceso de consulta pública y con la tramitación ambiental estratégica, también abierta a participación. Después, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia evaluará la sostenibilidad económico-financiera del plan, antes de que el documento consolidado se eleve al Congreso y sea aprobado en Consejo de Ministros.

Lorenzana también criticó la «irresponsabilidad» del secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, después de haber sido él quien comunicase la exclusión de Altri la semana pasada y por, a su juicio, mostrarse indiferente con que Lugo vaya a quedarse sin refuerzos. «Me llama poderosamente la atención que estuviese contento de poder decir que Lugo es la única provincia que no sale reforzada y, por tanto, que está condenada, sacada del mapa industrial para los próximos años», apostilló la conselleira.