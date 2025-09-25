Suscribete a
ABC Premium

El PPdeG, sobre Gaza: «Rueda está en el mismo lugar que el Rey»

Pazos denuncia el «interés en crear una polémica donde no existe»

El portavoz popular, Alberto Pazos, este jueves, en rueda de prensa
El portavoz popular, Alberto Pazos, este jueves, en rueda de prensa CEDIDA

Alejandro Gesto

Santiago

El presidente de la Xunta está «exactamente en el mismo lugar que el Rey» en su condena a la situación en Gaza. Así ha zanjado el portavoz de los populares gallegos en el Parlamento, Alberto Pazos, el «interés por alguna parte de crear ... una polémica donde no existe», después de que el PPdeG guardase este miércoles un minuto de silencio en la Cámara a raíz de un texto presentado en por el PSdeG en la Mesa en el que se denunciaba el «genocidio» en la Franja y Cisjordania.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app