El PPdeG, sobre Gaza: «Rueda está en el mismo lugar que el Rey»

El presidente de la Xunta está «exactamente en el mismo lugar que el Rey» en su condena a la situación en Gaza. Así ha zanjado el portavoz de los populares gallegos en el Parlamento, Alberto Pazos, el «interés por alguna parte de crear ... una polémica donde no existe», después de que el PPdeG guardase este miércoles un minuto de silencio en la Cámara a raíz de un texto presentado en por el PSdeG en la Mesa en el que se denunciaba el «genocidio» en la Franja y Cisjordania.

El mismo día, Felipe VI pronunció un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York en el que cargó contra la «masacre», la «devastación» y los «actos aberrantes» en Gaza, criticando la actuación del gobierno israelí, pero sin mencionar la palabra 'genocidio' y sin olvidarse de condenar el «execrable terrorismo de Hamás». Esa es la posición que, según los populares gallegos, mantiene no solo Alfonso Rueda, sino que también comparten «la inmensa mayoría de los gallegos» y de «los gobiernos europeos».

Así las cosas, Pazos ha justificado que su grupo secundase el minuto de silencio porque «no vamos a permitir que un debate de nomenclaturas impida mostrar nuestra solidaridad con gente que lo está pasando francamente mal», al margen de «la calificación jurídica que se le quiera dar». Una discrepancia que, de hecho, les llevó después a votar en contra de una iniciativa del BNG que recogía el término 'genocidio'.

«A mí me parece que es muy triste que se intente utilizar lo que es una auténtica mascare y lo que está siendo, además, una situación humanitaria ya insostenible para intentar confrontar a los españoles», ha continuado el portavoz parlamentario de los populares gallegos. «Creo que los españoles, y los gallegos, desde luego, estamos totalmente de acuerdo en que hay que revertir la situación en Gaza, que hay que declarar un alto el fuego inmediato, que hay que permitir que llegue ayuda humanitaria a todas las personas que están sufriendo, y que, por lo tanto, tenemos que pedirle un cambio de ruta al gobierno israelí. Y hasta ahí, creo que llega el acuerdo». «Lo demás», ha sentenciado Pazos, «no son más que polémicas interesadas».

Monforte, AP-9, Altri y dependencia

En rueda de prensa en el Parlamento, el portavoz del PPdeG ha cargado, además, contra la «teatralización» de la oposición a costa del ataque con cócteles molotov al edificio de Monforte de Lemos que albergará hasta 80 menores inmigrantes. Alberto Pazos ha recordado que es la Xunta la que «está habilitando ese centro» y que, por lo tanto, cuando se intenta culpabilizar al Gobierno gallego de lo sucedido, lo que se está haciendo es «criminalizar a quien sufrió el ataque».

El portavoz parlamentario de los populares gallegos ha iniciado su intervención exigiendo al Ejecutivo de Sánchez que traslade a la Xunta «toda la información del expediente» de Bruselas contra la prórroga de la AP-9. También ha denunciado el «castigo político» a «toda la provincia de Lugo» por dejarla «fuera de la nueva planificación energética», evitando, así, la instalación de Altri, y ha criticado la decisión de «paralizar la repotenciación de los parques eólicos y las homologaciones automáticas de los expedientes de dependencia y discapacidad».