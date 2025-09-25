Altri no se rinde y recurrirá hasta el final su inclusión en la planificación energética

La decisión del Ministerio de Transición Ecológica, adelantada por el secretario general del PSdeG, de dejar fuera de su planificación energética para los próximos cinco años al proyecto de Altri para Palas de Rei podría parecer definitivo. Sin conexión a la red ni la ... subestación que requiere, el denominado proyecto Gama, la planta no podrá funcionar aunque sea construida y financiada exclusivamente por Altri (todavía pendiente de optar a fondos europeos), aunque desde la multinacional lusa no tiran la toalla y agotarán todas las vías de recurso para evitar su exclusión del plan energético.

«Greenfiber no renuncia a utilizar todos los mecanismos de recurso administrativo a su alcance», señala la empresa en un comunicado, donde especifican que todavía no han recibido una comunicación oficial al respecto y que procederá a analizar «detalladamente los argumentos técnico-económicos aplicados» una vez se haga público. «Asimismo, llegado el momento, reiteraremos la solicitud de audiencia con el Ministerio para aclarar cualquiera de las dudas técnicas o financieras que les hayan podido llevar a tomar esa decisión», añaden desde Greenfiber.

Sin embargo, desde esta compañía (fruto de la unión de Altri y Greenalia) anticipan que, de producirse la exclusión de su proyecto, «todo apuntaría a que estamos ante una decisión puramente política, que no está basada en criterios técnicos, como debería ser». Un hecho que justifican, entre otros motivos, por su obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva tras el análisis de los técnicos de la Xunta, lo que «reconoce el cumplimiento estricto de la legislación nacional y europea», por lo que considera que se está condenando a la provincia de Lugo al «ostracismo inversor» -la única provincia que no contará con refuerzos en su capacidad energética para proyectos industriales«.

Una limitación para Lugo que reducirá sus «oportunidades industriales y de empleo, afectando al desarrollo económico de las comarcas rurales y al objetivo, tan demandado por toda la sociedad gallega, de asentar población y crear un futuro en el territorio», destaca el comunicado, en el que también se incluye el prejuicio que implicará su exclusión para el aprovechamiento de la energía renovable al ser una planta «energéticamente neutra, en la que la conexión se destinaría a volcar a la red los excedentes de energía renovable generada.