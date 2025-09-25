Suscribete a
Altri no se rinde y recurrirá hasta el final su inclusión en la planificación energética

La exclusión de su proyecto para crear una planta de fibras textiles en Palas de Rei apunta a «una decisión puramente política» según ha comunicado la compañía

Altri no contará con la conexión a la red que requiere la planta de Palas de Rei

Subestación eléctrica como la que requiere Altri en una imagen de archivo
Subestación eléctrica como la que requiere Altri en una imagen de archivo Red Eléctrica
Luis García López

Santiago

La decisión del Ministerio de Transición Ecológica, adelantada por el secretario general del PSdeG, de dejar fuera de su planificación energética para los próximos cinco años al proyecto de Altri para Palas de Rei podría parecer definitivo. Sin conexión a la red ni la ... subestación que requiere, el denominado proyecto Gama, la planta no podrá funcionar aunque sea construida y financiada exclusivamente por Altri (todavía pendiente de optar a fondos europeos), aunque desde la multinacional lusa no tiran la toalla y agotarán todas las vías de recurso para evitar su exclusión del plan energético.

