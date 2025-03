Resultados elecciones y ganador, en directo: quién ha ganado y reacciones a la victoria del PP en las gallegas hoy

Sigue en directo las reacciones al resultado de las elecciones gallegas del 18 de febrero y a la mayoría absoluta del Partido Popular con Alfonso Rueda como representante.

06:15 Feijóo ve en el 18F el ejemplo de cómo frenar al independentismo y hacer irrelevante al sanchismo El presidente del PP ha asegurado que los gallegos han enviado un «mensaje» al resto de España: concentrando el voto en su partido, «frenaremos al independentismo y mandaremos a la irrelevancia más absoluta al sanchismo». Esa es la «receta» a extender a toda España, ha remarcado. Informa Pablo Pazos.



04:45 Page pide una reflexión en el PSOE: «Levantar puentes es mucho mejor que levantar muros» El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha llamado a hacer una «reflexión profunda» en el PSOE tras las los malos resultados de su partido en las elecciones gallegas. Sólo de esta forma, ha defendido, podrá evitarse que el «ciclo hostil» que viven los socialistas desde 2020 se convierta en un «ciclón electoral» en su contra. Escribe Gerard Bono.

03:15 Vox presume de crecer en votos en Galicia pese a quedarse en el 2% Vox obtuvo este domingo 32.493 votos en las elecciones gallegas. Son exactamente 5.696 papeletas más respecto a las 26.797 cosechadas en 2020. Sin embargo, sigue muy lejos de irrumpir en el Parlamento regional. El partido acusa a los medios de comunicación de silenciar su mensaje y los culpa de no haber llegado al electorado. Por Juan Casillas Bayo.

01:45 OPINIÓN | Sánchez, ¿y ahora qué...? «De lo que se trata es de mantener en la Moncloa a Sánchez; mientras tanto el PSOE queda en nombre y sigla nada más... ¿seguirá solo Page en ese inmenso y acusador silencio?». Lee la opinión de Nicolás Redondo Terreros.

00:15 El mapa calle a calle de los resultados de las elecciones en Galicia en 2024 ¿Qué han votado tus vecinos? Consulta los resultados de la revalidación de la mayoría absoluta del PP por sección censal. Información de Luis Cano.

22:50 Podemos evita la autocrítica: achaca el mal resultado a «falta de ambición» de Sumar Isabel Faraldo, candidata de Belarra al 18F, solo obtuvo el 0,27 por ciento de los votos y quedó por detrás de PACMA: «Lamentamos profundamente que sea el Partido Popular, el partido de los recortes, quien haya revalidado su mayoría absoluta en Galicia. Es evidente que es una pésima noticia tanto para Galicia como para el resto del país», ha valorado Pablo Fernández. Informa Gregoria Caro.

22:00 ¿Quién roba el voto a quién? El caladero de votos de cada partido en las elecciones gallegas El BNG fue la formación que consiguió mejorar su resultado en mayor medida gracias, en parte, al voto que captó del gran derrotado de la noche: el PSOE. Pero, ¿cómo se reparten los votos entre formaciones? Lo explican Luis Cano y Laura Albor.

21:17 Sánchez culpa del descalabro autonómico al «déficit de liderazgo» de sus líderes regionales La resaca del batacazo electoral en Galicia ha sido dura en la calle Ferraz. A las 10:30 horas de este lunes Pedro Sánchez se sentó en la reunión de la Ejecutiva Federal y a simple vista, ya pudo advertir una ausencia significativa, la del alcalde de Vigo, Abel Caballero. Éste alegó «motivos de agenda» después de que los socialistas quedasen terceros en su ciudad, la más poblada de Galicia. Informa Mariano Alonso.

20:19 Sumar naufraga en el voto urbano: sólo supera el 3% en Vigo y Ferrol y logra menos del 1% en Ourense y Lugo Sumar ha naufragado en la captación de voto en la Galicia urbana al quedarse por debajo del 3% en las siete ciudades de la región, salvo en Vigo y Ferrol, además de lograr menos del 1% en Orense y Lugo. En la Galicia urbana fue donde el espacio político logró sus principales hitos en unos años en los que llegó a gobernar las tres ciudades coruñesas. Con información de EP.

19:52 El PSdeG achaca parte de la culpa de su debacle a la falta de tiempo de Besteiro para darse a conocer El secretario de organización del PSOE gallego anuncia la convocatoria de la ejecutiva del partido para «hacer autocrítica y un análisis profundo». Informa Jesús Hierro.

19:50 La programación especial de la TVG de la noche electoral alcanza un 21,8% de audiencia El 'Especial Eleccións 18F' de la TVG emitido este domingo desde el nuevo Estudio 300 de San Marcos alcanzó un 21,8 por ciento de cuota de audiencia. Tal y como ha trasladado la corporación pública, fueron más de cinco horas de programa en directo en el que los espectadores pudieron vivir el cierre de los colegios electorales, conocer la encuesta de GAD3 para la TVG, seguir el escrutinio minuto a minuto, con análisis y tertulia, y también las reacciones de los líderes políticos a lo largo de toda la noche electoral. En total, informa Ep, el número de contactos de los programas 'Eleccións 18F' del domingo ascendió a 767.000 gallegos.

19:40 Rueda promete "gobernar para todos" "Los gallegos votaron libertad", ha reivindicado el reelegido presidente de la Xunta en X, que ayer obtuvo su primera mayoría absoluta. "Hoy, más que nunca, quiero decirles que gobernaré para todos".

19:38 Pontón sostiene que ha comenzado un «nuevo ciclo» en Galicia y que el BNG seguirá creciendo Los 25 diputados y 467.074 votos que se anotó el domingo el BNG dejan un nuevo récord de cifras en cuanto a apoyos hallados en las urnas por la formación nacionalista. No los suficientes para conformar la coalición de izquierdas con la que podría liderar un gobierno desde la Xunta, pero sí para consolidar ampliamente su posición como segunda fuerza y líder de la oposición. Informa Pablo Baamonde.

19:30 Pacma asegura que con los mismos recursos que Sumar o Vox les "habría superado en votos" El Partido Animalista Pacma ha asegurado que con los mismos resultados que formaciones como Sumar o Vox les "habría superado en votos" en las elecciones al Parlamento de Galicia celebradas este domingo. En concreto, la formación se hizo con 5.373 apoyos, mientras que la candidatura del partido liderado por Santiago Abascal cosechó 32.493, y Sumar 28.171. En un comunicado remitido a los medios y recogido por Ep, el presidente nacional de Pacma, Javier Luna, ha sostenido que prácticamente no han invertido dinero en la campaña electoral, y que si hubiesen contado con la misma financiación pública que partidos como Sumar o Vox, posiblemente les habrían superado en votos.

19:10 "El PSdeG se esforzará en poner a los gallegos en el centro de su acción" "El 100% de los esfuerzos del PSOE en Galicia en los próximos años irán destinados a poner a los gallegos y gallegas en el centro de su acción", aseguran desde el Partido Socialista, añadiendo que "no hay ni un minuto que perder".

18:50 Democracia Ourensana es tercera fuera en seis municipios, por delante del PSOE, y cuarta en 68 Democracia Ourensana ha sido la tercera lista más votada en seis municipios de la provincia de Ourense, en los que obtuvo más apoyos que el Partido Socialista, y se ha situado como cuarta fuerza en 68 localidades, por delante de Vox y Sumar. En concreto, informa Ep, la formación liderada por el alcalde de Orense, Gonzalo Pérez Jácome, obtuvo en la provincia un total de 15.312 votos (el 8,87%), lo que le ha permitido hacerse con un escaño, que ocupará Armando Ojea, y ser la cuarta fuerza en el conjunto de la provincia.

18:26 "Conseguimos el respaldo de más de 700.000 gallegos" La número dos del PP gallego, Paula Prado, celebró en la Junta la reunión de la Junta Directiva de su partido haber conseguido superar en más de 70.000 votos la marca de las anteriores autonómicas.

18:23 Calvo (PP) reivindica que "el cambio era Alfonso Rueda" El vicepresidente primero de la Xunta en funciones y líder provincial del PP coruñés, Diego Calvo, ha reivindicado este lunes que la cita con las urnas del 18F ha evidenciado que "el cambio estaba aquí y era Alfonso Rueda", al tiempo que ha censurado la "campaña" de BNG y PSdeG, de quienes ha afirmado que deberían "pedir perdón por sus mentiras", informa Ep.

18:03 Feijóo señala que el PSOE se estrelló en el 18F Feijóo dice que Rueda ya es barón del PP con B, con lo que viene a decir que se ha ganado en las urnas los galones. Admite que, tras sucederle al frente de la Xunta, era necesario que Rueda ganase con mayoría absoluta. Asimismo, acaba de señalar que el partido de Sánchez se estrelló y sus socios han pasado a la irrelevancia, y subraya que Galicia ha enviado un mensaje a España: concentrando el voto en el PP se frena al independentismo y mandar a la irrelevancia al sanchismo. Sabía que se le juzgaría si el PP no lograba la mayoría absoluta, pero era mucho más importante que se desgastase él y no el partido ni el país.

17:47 "Galicia no nos falló nunca", celebra Feijóo "Gracias, Galicia. Galicia no nos falló nunca", arranca Feijóo, en gallego. Asegura que los gallegos se expresaron con más claridad de lo que acostumbran y decidieron que Galicia siguiera siendo Galicia, y que la Comunidad mandó un mensaje claro al resto de España: "Tiene que haber tierras sin fracturas, sin inestabilidades y sin aventuras". "Ganamos porque gobernamos para todos, decimos la verdad y trabajamos con humildad, honestidad y respeto". En cambio, el Gobierno "mintió", en la campaña, en los años de gobierno y después de la campaña del 23J y en los meses posteriores.

17:39 "Galicia le da un frenazo en seco a Sánchez y a sus socios nacionalistas" "Más pronto que tarde cuando seas presidente de España, Galicia volverá a ser una pieza decisiva con un apoyo enorme", le dice Rueda a Feijóo. Cierre de filas total. "Gracias, Alberto, esta victoria también es tuya". "Galicia participó como nunca y votó como siempre", celebra Rueda que se cayera el "mito" de que una movilización fuerte beneficiaba a la izquierda. "Galicia escogió la verdad y la unidad frente a la mentira y la intención de levantar muros", asegura, reiterando que gobernará para todos, le votaran o no. "Ayer dijimos claramente que Galicia le daba un frenazo en seco a Pedro Sánchez y sus socios nacionalistas", un mensaje "contundente" de que los gallegos van a "defender por encima de todo" su "dignidad".

17:29 Rueda comparece ante gritos de "presidente, presidente" Gritos de "presidente, presidente" a Rueda, un hombre feliz. "Veo que tienen potencia de recuperación", bromea sobre quienes estiraron la madrugada. Humilde, fiel al estilo Rueda, el reelegido presidente de la Xunta de Galicia da las gracias a su equipo por minimizar sus errores y aguantarle. A cambio, dice, se esforzó por transmitir "tranquilidad" en campaña. Avisó de que el suyo será un discurso de agradecimiento y cumple el guion. Da la sensación de que deja las cargas de profundidad para Feijóo.

17:21 "Estamos en la era Rueda" "Hoy ya es indiscutible que estamos en la era Rueda", proclama Paula Prado, número dos del PP gallego. "Galicia rueda", presidente, dice Prado justo antes de que tome la palabra el vendedor del 18F en una jornada que cerrará Feijóo.

17:17 Todo listo para la Junta Directiva Autonómica del PP de Galicia Rueda y Feijóo ya se encuentran en donde se reúne la junta directiva del PP. Con 'Xuntos' sonando de fondo, la banda sonora de esta campaña, Feijóo dice que el presidente de la Xunta en funciones le devolvió el agradecimiento que él le envió multiplicado por 40. (Fotos:ABC)

15:57 Sumar admite que no supo explicar su proyecto a los gallegos: «No vamos a rehuir responsabilidades, es un mal resultado» «Vamos a hacer un análisis a partir de la responsabilidad y siendo absolutamente conscientes del mal resultado de ayer, no vamos a rehuir responsabilidades, Sumar ha venido a aportar frescura y honestidad, fue un mala noche electoral y toca asumir responsabilidades», ha explicado Urtasun en la rueda de prensa de este lunes. Informa Gregoria Caro.

13:33 La Ejecutiva Federal del PSOE, tras la debacle en Galicia: «A pesar de que la izquierda crece, no ha sido buen resultado» El PSOE ha reunido a su Ejecutiva Federal tras la debacle socialista en las elecciones gallegas para valorar los resultados. En la sede de Ferraz al término de la reunión, la portavoz Esther Peña ha afirmado que a pesar del crecimiento de la izquierda, «no ha sido un buen resultado».

13:25 El líder socialista de Castilla y León llama a hacer «una reflexión en el conjunto del PSOE» Luis Tudanca reconoce que su formación «no ha acertado» en las elecciones gallegas «con unos resultados inexcusablemente malos».

11:24 El BNG estudiará si lleva a la justicia las acusaciones de terrorismo del PP durante la campaña La candidata del BNG a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, ha anunciado que su partido estudiará las acusaciones de terrorismo que el PP ha versado contra su partido durante la campaña de las elecciones gallegas, considerando incluso llevarlas ante la justicia «si fuera necesario». En una entrevista en Cadena Ser, recogida por Europa Press, la líder del partido nacionalista gallego ha denunciado que el PP «ha jugado la baza del miedo» traspasando «las línea rojas» de lo que en política «deberíamos aceptar». «Vamos a estudiar bien toda esa campaña porque yo creo que tampoco pueden quedar impunes acusaciones de este tipo, porque sobrepasan lo que es defendible en el contraste político», ha explicado Pontón, recalcando que «en política no vale todo» y que la ciudadanía «necesita una política de ideas y en positivo».

Monedero dice que la «pelea» Sumar-Podemos trae irrelevancia y aconseja irse a casa a quien se mueva por ego e ira El politólogo y cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha afirmado tras el resultado de las elecciones en Galicia que la «pelea» entre Sumar y la formación morada lleva «a ambos a la irrelevancia» y que «más le valdría irse a casa» a quien se mueva por su «ego» y la «ira». Así lo ha trasladado mediante un mensaje en la red social 'X', después de que en los comicios de ayer Sumar únicamente obtuviera un 1,9% del voto escrutado, quedándose fuera del Parlamento gallego, y que Podemos solo lograra un 0,26% del sufragio, superado en apoyo electoral por el PACMA.

10:49 El aviso de Mazón a Sánchez tras el 18F: «Seguimos construyendo la alternativa desde nuestros territorios» El presidente de la Comunidad Valenciana advierte de que Feijóo avanza firme y felicita a Rueda por su triunfo en las gallegas: «Buenos gobiernos y proyectos ganan elecciones».

10:46 Lambán lamenta la derrota del PSOE y el avance del soberanismo en Galicia: «Son dos pésimas noticias para España» El secretario general de los socialistas aragoneses, Javier Lambán, ha felicitado al candidato del PP a la Presidencia de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que ha revalidado el cargo por mayoría absoluta y ha lamentado tanto el resultado del PSOE como el avance del nacionalismo soberanista gallego.

10:25 Pontón descarta que el mal resultado del PSOE se deba a la amnistía y ve un «error» hacer una «lectura estatal» La líder del BNG, Ana Pontón, ha descartado que los malos resultados del PsdeG hayan sido causados por la cesión de la ley de amnistía a los partidos independentistas catalanes, argumentando que hacer una lectura «estatal» del resultado de los comicios es un «error». Así lo ha indicado al ser interpelada por la reacción de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, a los resultados de esta cita electoral del 18F en Galicia. Según la 'popular', el hundimiento del PSdeG sería la «demostración» del «rechazo» de la sociedad española a la política de Pedro Sánchez. «Yo creo que hacer una lectura estatal de estas elecciones es un error. Sé que es algo que pasa en muchas ocasiones, cada uno quiere afianzarse. Pero es evidente que los gallegos y las gallegas no votaron pensando en la amnistía», ha apuntado Pontón este lunes en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press.

10:14 Ayuso: «Las urnas han asestado un golpe a Sánchez que no va a saber asimilar» La presidenta de la Comunidad de Madrid carga contra Más Madrid y el PSOE por insistir en la polémica sobre las residencias de los mayores en la pandemia: «La izquierda es inhumana, no tiene corazón y es excéntrica»

09:35 El CIS vuelve a fallar: pronosticó que el PP perdería la absoluta y que Sumar y Vox conseguirían escaños Sí que acertó con la posibilidad de que Democracia Ourensana entrara al Parlamento Gallego con un diputado

09:00 Besteiro fracasa y el socialismo se hunde en Galicia José Ramón Gómez Besteiro era el candidato de Pedro Sánchez para concurrir a las elecciones gallegas. Por eso el presidente del Gobierno se volcó con la campaña gallega, rematándola con un doblete de mítines en La Coruña y en Santiago. El desembarco de ministros en Galicia también ha sido casi diario. Y por eso el fracaso sin paliativos del PSOE gallego, que con solo nueve diputados, y perdiendo cinco respecto a las últimos comicios autonómicos se hunde hasta su mínimo histórico, es sin duda también un fracaso del propio líder nacional del PSOE. Una información de JESÚS HIERRO

08:41 Así ha votado Galicia, municipio a municipio El PP revalida su mayoría, es el partido más votado en 295 de lo 313 municipios; el BNG consigue seis diputados más, mientras que el PSOE es el gran derrotado, pierde cinco escaños. Una información de LUIS CANO Y LAURA ALBOR

08:20 EDITORIAL | Sánchez, una nueva derrota La victoria del PP en Galicia ratifica el inmenso poder que los de Feijóo atesoran a nivel autonómico y con el que están llamados a servir de contrapeso al Gobierno central dada la fragilidad del PSOE

08:00 Quién es Ana Pontón, candidata del BNG: su relación con Marta Lois y su afición desde que es madre Es la candidata más joven y la única que repite. Es la tercera vez que Ana Belén Pontón Mondel (Sarria, 1977) se presenta a las elecciones gallegas de la mano del BNG, formación que lidera desde 2016 y que consiguió sacar a flote en tan sólo cuatro años: pasó de rescatar el partido a triplicar el número de escaños hasta posicionarse como segunda fuerza política en los comicios de 2020. Aquel año, el BNG se convirtió en la primera fuerza política de la izquierda en Galicia por segunda vez en lo que llevamos de democracia. Informa Patricia Romero.

07:45 El PP exhibe músculo en Galicia y frena el ascenso nacionalista No habrá cambio político en Galicia, por mucho que el ruido generado alrededor de las elecciones autonómicas celebradas este domingo fabricaran la sensación durante la campaña de que era poco menos que inminente. Alfonso Rueda ha logrado su primera mayoría absoluta, la quinta consecutiva del Partido Popular, exhibiendo la fortaleza de una organización que no se creyó nunca los peores augurios de la demoscopia. Informa José Luis Jiménez.

07:30 ¿Quién ha ganado municipio a municipio en las elecciones de Galicia? El Partido Popular (PP) ha revalidado la mayoría absoluta en Galicia. Alfonso Rueda ha obtenido un total de 40 escaños. Estos son los municipios donde ha ganado cada partido político. Informan Luis Cano y Laura Albor.

07:15 La opinión de José F. Peláez Pedro Sánchez fracasa de nuevo «El PSdG pierde el 26% de sus votos –uno de cada cuatro– y obtiene el peor resultado de su historia en Galicia. Es decir, el PSOE fracasa sin paliativos, se hunde por completo y hace el ridículo ante un PP que no es que le cuadriplique en número de diputados, sino aún más. Y ante un BNG que casi les triplica». Lee la opinión de José F. Peláez.

07:00 Alfonso Rueda, el barón 'normal' se legitima en las urnas Hace un par de años, cuando asumió la presidencia del PP gallego, Alfonso Rueda Valenzuela (Pontevedra, 1968) contaba, ante el otro protagonista de la historia, cómo aceptó en 2006 la oferta de Alberto Núñez Feijóo para convertirse en su número dos en el partido. Una conversación que trasladó a su mujer, Marta Coloret, que le dijo: «Está tan claro que tienes que decirle que no, que estoy segura de que le vas a decir que sí». Informa Pablo Pazos. Foto: EP

06:45 Este es el ganador y el resultado de las elecciones en Galicia Los comicios autonómicos celebrados este 18 de febrero han recogido las papeletas de todos aquellos gallegos que han ejercido su derecho a voto. A las 20.00 horas han cerrado los colegios electorales y después ha comenzado el recuento. El Partido Popular (PP) ha revalidado la mayoría absoluta en Galicia. Alfonso Rueda ha obtenido un total de 40 escaños. A pesar de ganar las elecciones, ha perdido dos escaños.

06:30 El detalle que Alfonso Rueda ocultó a su familia sobre como conoció a su mujer, Marta Coloret Entre cariño, admiración y buenos deseos, hay una anécdota que sale a la luz sobre el pasado de Rueda y cómo conoció a la que hoy es su mujer. Hace 35 años, a finales de los 80, ambos estudiaban en la facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela y ahí fue donde dijeron a sus familias que se habían conocido... aunque hay una pequeña mentirijilla detrás. Informa María Carbajo.

06:00 Estos son los resultados de las elecciones de Galicia en Lugo En Lugo, el PP también ha cedido uno de los escaños que pierde este 18 de febrero respecto a 2020. Los de Alfonso Rueda consiguen 8 escaños, mientras que Ana Pontón se lleva el escaño que pierden los populares, obteniendo 4 diputados. El PSOE consigue mantener los dos diputados de los últimos comicios.

05:45 Este es el resultado de las elecciones de Galicia en Pontevedra El PP también ha triunfado en Pontevedra, donde ha revalidado los resultados que obtuvo en 2020 con los mismos 11 escaños que consiguió Feijóo entonces. El BNG sube en la región, donde ganan terreno a un débil PSOE que pierde los dos diputados que ganan los nacionalistas gallegos.

05:30 Así queda definido el Parlamento de Galicia tras las elecciones del 18-F En estas elecciones, el PP de Alfonso Rueda ha revalidado la mayoría absoluta de los últimos comicios, a pesar de perder dos escaños respecto a 2020. El BNG se hace fuerte como segunda fuerza, alejándose del PSOE, que cae estrepitosamente y pierde cinco diputados. Democracia Ourensana da la sorpresa y se cuela entre los partidos con representación en el Parlamento gallego.

05:15 Este es el resultado de las elecciones de Galicia en Orense Con el 100% de los votos escrutados, el PP ha sido el gran triunfador en Orense, con ocho escaños en la región. Le sigue el BNG, que ha obtenido 4 diputados (uno más que en 2020); el PSOE se hunde y pierde dos escaños. Democracia Ourensana hace historia y consigue un escaño para la formación.

05:00 Este es el resultado de las elecciones de Galicia en La Coruña Con el 100% de los votos escrutados, La Coruña se ha convertido en un bastión para el Partido Popular de Alfonso Rueda, que ha obtenido 13 escaños allí, uno menos que en 2020. El BNG queda en segunda posición, con el 32,7% de los votos y 9 escaños. El PSOE se queda lejos de los principales partidos, con 3 diputados.

02:00 La opinión de Ignacio Camacho | Una brecha en el muro «Ganar es ganar y perder es perder, y esta tautología es pertinente en política, sobre todo a la hora de interpretar resultados electorales al margen de las consignas partidistas. En Galicia los datos dicen que la izquierda en conjunto ha perdido y que el PP ha ganado por quinta vez consecutiva en quince años». Lee la opinión de Ignacio Camacho.

01:45 Quién es Marta Coloret, la mujer de Alfonso Rueda: a qué se dedica, su vida familiar y su gran hobby Una de las culpables del éxito de Alfonso Rueda es, sin duda alguna, su mujer, Marta Coloret, una de las personas que mejor conoce al político popular. La pareja se conoció hace más de 35 años y, desde entonces, se han convertido en un dúo inseparable. La campaña de las elecciones autonómicas de Galicia ha sido la ocasión ideal para conocer a la mujer que, desde mayo de 2022, ejerce de primera dama en la región.

01:30 Quién es Armando Ojea, el candidato de Democracia Ourensana: denunciado por el PSOE y músico en verbenas No hay que olvidarse de Armando Ojea, el candidato de Democracia Ourensana (DO). Es teniente alcalde del Ayuntamiento de Orense y 'número dos' del polémico regidor de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome. El partido asegura que «no hay mejor candidato para defender en Santiago los intereses de Ourense». Y es que la formación ha confiado en él ya que su líder, Jácome, no ha podido participar debido a que la ley gallega declara inelegibles a los alcaldes. Informa Inés Romero.

01:15 La «espinita clavada» de Abascal se astilla en Galicia Vox no lo consigue. Los sondeos se han cumplido este domingo y la formación de Santiago Abascal vuelve a quedarse fuera del Parlamento de Galicia. Es el único, desde su irrupción en Andalucía en 2018, en el que los derechistas nunca han obtenido representación. Informa Juan Casillas.

01:00 Mañueco felicita a Rueda por su victoria en las elecciones en Galicia El presidente del Partido Popular y de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha sumado ya en esta noche electoral de los comicios en Galicia a las felicitaciones a su compañero Alfonso Rueda tras haber revalidado la mayoría absoluta para las siglas populares. Informa Isabel Jimeno.

00:45 La opinión de Nicolás Redondo | Sánchez, ¿y ahora qué...? «Los resultados de las elecciones gallegas confirman el diagnóstico. La debacle de los socialistas gallegos es total, absoluta; traspasa los límites políticos y geográficos de Galicia y obliga a los dirigentes socialistas, si conservan el mínimo pundonor, a realizar un profundo y radical análisis de la situación que atraviesa el PSOE». Lee la opinión de Nicolás Redondo.

00:30 La opinión de Julián Quirós | La periferia contra Sánchez «Vaya, resulta que Galicia no ha cumplido con el papel que le adjudicó la prensa adicta al sanchismo. Resulta que Galicia no va a ser la tercera pata, imprescindible, de esa confederación o sucedáneo que habría de nacer en la siguiente etapa política». Lee la opinión de Julián Quirós.

00:24 Cuca Gamarra celebra la victoria popular Cuca Gamarra ha celebrado la victoria popular, renovando el PP su quinta mayoría absoluta consecutiva. "Galicia ha respondido ha favor de España", ha puesto en valor, "ha elegido tener el mejor Gobierno posible".

00:23 Besteiro repite el mensaje: "No tuvimos los resultados esperados. Sin paliativos" En sus redes sociales, el candidato socialista ha repetido el mensaje dado en declaraciones a los medios tras conocerse los resultados de las elecciones gallegas, reconociendo los malos datos (los peores de los socialistas en Galicia) y agradeciendo a "todos los que depositaron su confianza en nosotros".

00:08 Alegría en la sede del PP por la mayoría absoluta Alfonso Rueda se ha dejado ver celebrando la mayoría absoluta con su directora de campaña, Paula Prado, y con su familia (en la imagen, su mujer, Marta, y su madre, Lola de Valenzuela). (Foto: Miguel Muñiz)

00:03 Pedro Sánchez felicita a Alfonso Rueda por su victoria en las elecciones de Galicia El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado a Rueda tras la mayoría absoluta del PP: «Enhorabuena a Alfonso Rueda por su resultado en las elecciones de Galicia. Quiero agradecer a la militancia del PSdeG y a los votantes socialistas su apoyo. Mi reconocimiento a José Ramón Gómez Besteiro por su máxima entrega en esta campaña. Desde mañana empezamos a trabajar para construir la alternativa de progreso».

00:00 Rueda: Galicia envió un «mensaje» contra los «chantajes» y «privilegios» que condicionan al Gobierno de Sánchez El candidato del PP, exultante tras su primera mayoría absoluta, envía un sentido mensaje a su difunto padre y un agradecimiento especial a Núñez Feijóo; y remarca que gobernará para todos, le hayan votado o no. Informa Pablo Pazos.

23:55 Sumar logra un 46 por ciento menos de votos que Podemos en 2020 Es la primera vez que Sumar y Podemos compiten en unas elecciones después de que el partido de Ione Belarra rompiera el acuerdo de coalición en diciembre. Informa Gregoria Caro.

23:50 Feijóo "marcó el camino del éxito" Rueda, que pasa a estar en funciones, como marca la ley, promete que Galicia seguirá funcionando, sin levantar muros ni ir contra nadie, sin envidiar lo que se haga en otras regiones. De Feijóo, que este lunes le acompaña en el día después, elogia que fue quien “marcó el camino del éxito” y que en esta campaña ha sido un “militante disciplinado”. “Muchísimas gracias, muchísimas gracias”, dedica al presidente del PP

23:48 Alfonso Rueda, tras obtener la mayoría absoluta: «Hoy ganó la Galicia abierta» «Galicia funcionará sin ninguna duda, hoy ganó la Galicia abierta, que quiere avanzar, que nos sentimos parte de un conjunto mucho más grande», dice Rueda.

23:46 Rueda recuerda a su padre y promete «gobernar para todos» Durante su comparecencia, Rueda se ha comprometido a construir la Galicia del futuro y gobernar para todos, tanto para los que le han votado como para los que no. El candidato popular ha querido mandar un «recuerdo en especial» a su difunto padre, emocionado: «Esté donde esté, estará orgullosísimo».

23:43 Alfonso Rueda: «Galicia ha mandado un mensaje a España: aquí no queremos chantajes»

23:34 Rueda declarará en breves momentos Alfonso Rueda se dispone a hablar en la sede autonómica del PP gallego. Le cuesta avanzar entre una nube de gente, acompañado por su mujer y sus dos hijas. Saluda y se abraza con Paula Prado, secretaria general y responsable de la campaña del 18F. La banda sonora, la de estos 15 días: la nueva versión del 'Xuntos' de Juan Pardo.

23:27 Pontón reconoce un resultado «insuficiente» pero asegura que ha habido un «cambio» y que el BNG «no tiene techo» Se propone "seguir ensanchando la base" de su formación y seguir trabajando desde la oposición, con su "mano tendida". Informa Pablo Baamonde.

23:23 Vox acusa al PP del auge del BNG Abascal ha relacionado el «avance del bloque separatista» al mandado popular, y ha prometido que se volverán a presentar en 2028 «sin pedir perdón ni permiso». Informa Noela Vázquez.

23:18 Alfonso Rueda celebra la victoria junto a sus hijas y su mujer, Marta Coloret

23:11 Sumar no logra ningún escaño en su estreno: "No es una noche fácil" La formación de Yolanda Díaz pincha en Galicia y solo logra recabar el 1,86 por ciento de los votos, pese al récord de participación en la Comunidad. Informa Patricia Abet.

23:01 Cuca Gamarra culpa a la coalición de Pedro Sánchez por los malos resultados del PSOE en Galicia La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha planteado el resultado como un castigo a la política del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez. Los populares creen que el subidón del BNG y el hundimiento del PSOE obligan a una «reflexión» sobre lo que ha provocado. La número dos del PP ha acusado al presidente del Gobierno de haber abandonado sus siglas para «alimentar al independentismo» con el único objetivo de que no gobernara el PP. Informa Víctor Ruiz de Almirón.

22:58 Ione Belarra lamenta la mayoría absoluta del PP en Galicia «a pesar de los esfuerzos del electorado progresista» La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha criticado la holgada mayoría del «PP de los recortes», frente a la caída de la formación morada en Galicia, que sale del parlamento: «Revalida la mayoría absoluta en Galicia a pesar de los esfuerzos del electorado progresista. Una mala noticia para la vida de la ciudadanía. Gracias a Isabel Faraldo y a Podemos Galicia por esta campaña. Vamos a seguir trabajando para transformar», ha asegurado en X (antes Twitter).

22:58 Besteiro reconoce una derrota «sin paliativos» del socialismo gallego El candidato del PSOE confirma que su destino «está en el Parlamento» y asume que «ningún cambio es fácil ni se consigue de la noche a la mañana».

22:52 Alfonso Rueda agradece el apoyo a los votantes del Partido Popular en Galicia Rueda, ganador de estas elecciones tras obtener mayoría absoluta, ha reconocido a todos los votantes que han querido que el presidente popular vuelva a ponerse al frente de la Xunta: «A todos los gallegos y gallegas, infinitas gracias. No os fallaremos», ha dicho.

22:47 Feijóo llama a Rueda para felicitarle tras conseguir la mayoría absoluta El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, da su enhorabuena al indiscutible ganador de estas elecciones, el candidato popular Alfonso Rueda. Fuente: PP

22:39 Jácome asegura que el peso de su partido “va a cambiar” a pesar de no ser “llave” en estas elecciones El líder de Democracia Ourensana (DO), Gonzalo Pérez Jácome, ha celebrado el resultado “histórico” de su partido, que ha logrado asegurarse un escaño en O Hórreo. “Llevamos casi 40 años con la misma foto, que es PP, PSOE y BNG. Es la primera vez que se va a romper eso”, ha dicho, con la entrada de DO y no de “VOX, tampoco de Sumar”, lo que hace de su resultado algo “meritorio” a ojos del alcalde orensano. “No vamos a ser llave, pero el hecho de poner una pica en Flandes lo va a cambiar absolutamente todo”, ha añadido Jácome, antes de comparar el “escenario” con el de 2011, cuando accedieron al Ayuntamiento de Orense con 2 concejales sin ser decisivo el apoyo de su formación, pero tras “cuatro años refunfuñando” pasaron “de 2 a 8” representantes. “Orense va a dejar de ser la Cenicienta en este cuento, va a cambiar. Vamos a una lucha y seremos David contra Goliat, por eso estoy tremendamente optimista (…) Las encuestas se han vuelto a equivocar, nos daban un 0,7% y hemos sacado un 1% sólido (…). Quienes no han hecho su trabajo han sido el BNG y especialmente el PSOE, que ha sido un estropicio lo que han hecho”, ha afeado a las otras fuerzas izquierdistas.

22:35 Récord de participación en Galicia: sube más de 20 puntos respecto a 2020 Con un 90% del voto escrutado, Galicia registra una participación superior al 67%, 20 puntos más respecto a 2020. En 2016, este porcentaje había sido del 53,63%.

22:33 Cuca Gamarra comparecerá en breves momentos En menos de 15 minutos comparecerá Cuca Gamarra desde la sede del PP, para valorar los resultados electorales en unos comicios en los que el PP de Alfonso Rueda a renovado su mayoría absoluta con 40 diputados de los 38 necesarios.

22:30 Feijóo aplaude el triunfo de Alfonso Rueda desde la sede del PP

22:29 Carlos Mazón valora la victoria de Alfonso Rueda como un triunfo nacional: «Feijóo avanza firme» El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha considerado esta nueva victoria del PP en Galicia como un triunfo para Feijóo a nivel nacional: «Buenos gobiernos y proyectos ganan elecciones. Feijóo avanza firme. Desde el PP de Valencia felicitamos a todos los Gallegos y seguimos construyendo la alternativa desde nuestros territorios».

22:24 Jorge Azcón califica de «victoria incontestable» la mayoría de absoluta de Rueda en estas elecciones El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha valorado la victoria incontestable de Rueda en estas elecciones gallegas: «Triunfo de la sensatez, la buena gestión y la defensa de la Constitución».

22:23 El PP mantiene la mayoría absoluta con más del 90% escrutado Con el 93,9% escrutado, el Partido Popular se mantiene en los 40 diputados, por lo que renovaría por quinta vez la mayoría absoluta. También continúan en sus líneas el BNG y el PSdeG, con 25 y 9 diputados cada uno, y Democracia Ourensana, con 1.

22:21 Vox supera los resultados de 2020 La formación de Santiago Abascal, con Álvaro Díaz-Mella como candidato, ha superado en estos comicios autonómicos. Así, frente a los 26.797 votos que obtuvo en 2020, este18F ha conseguido sobrepasar la frontera de los 30.000, por 152 electores, con el 93,09% escrutado.

22:20 López Miras, uno de los primeros barones populares en felicitar a Rueda por la mayoría absoluta El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha dedicado un mensaje de felicitación a Alfonso Rueda tras revalidar la mayoría absoluta: «Galicia seguirá teniendo un gran Presidente. Enhorabuena, querido Alfonso Rueda. Los gallegos siguen confiando en el PP de Galicia y la fuerza del Partido Popular de Núñez Feijóo es incontestable».

22:18 Faraldo aboga por "fortalecer el proyecto de Podemos" La candidata de Podemos Galicia, Isabel Faraldo, ha comparecido ante los medios tras los malos resultados de su partido, que no ha obtenido representación en el Parlamento. "Nos enfrentábamos a un escenario muy difícil", ha dicho, indicando que "estas elecciones evidenciaron que para que haya cambio, que no hubo, se necesita un Podemos fuerte. Sin un Podemos fuerte no hay cambio, y pese al esfuerzo que hizo el electorado progresista para concentrar el voto en el BNG, no fue suficiente", ha reflexionado, "este es el gran fracaso". Asimismo, ha indicado que, después de "dedicar tiempo y esfuerzo" estos últimos años a crear "espacios más amplios" incluso más allá de su partido, ahora es el momento de "fortalecer el proyecto de Podemos".