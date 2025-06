Venden un piso con okupas por 350.000 euros en Valencia: «Se desconoce su estado actual»

Valencia lanzó este pasado lunes su nueva Oficina Antiokupación con el objetivo de arrebatarle el terreno que este fenómeno habitacional ha ganado en la ciudad durante los últimos años. De hecho, la Policía ha logrado que los puntos conflictivos se reduzcan un 58%, pero hoy todavía se pueden encontrar decenas de inmuebles ocupados a la venta en plataformas inmobiliarias.

El portal Idealista oferta hasta 68 casas y pisos ocupados en Valencia. Algunos por escasos 30.000 euros en la zona conflictiva de las Casitas Rosas y otros por diez veces más este precio en el centro de la ciudad. Todos ellos con la misma condición: se venden con okupas dentro con los que su nuevo propietario deberá de lidiar.

En el caso de esta última vivienda, de acuerdo con los datos que publica la citada web en su oferta, se encuentra en la calle Císcar, consta de 118 metros cuadrados y está ubicado en una cuarta planta con ascensor. Vale, o eso pide el actual propietario, 350.000 euros; 2.966 el metro cuadrado.

«Ocupado, no visitable, no hipotecable, sin comisión de agencia. Se desconoce el estado actual de la vivienda», reza el anuncio que sólo aporta fotos del exterior de la fachada ante la imposibilidad de grabar el interior. El piso, según describen, está en un «edificio con encanto», construido en 1934, con 118 metros cuadrados y 10 de elementos comunes, de acuerdo con la información catastral.

«Ubicada en una de las zonas más exclusivas y demandadas de Valencia, rodeada de todos los servicios esenciales, comercios, restaurantes y cafeterías de prestigio. Además, se encuentra a pocos minutos andando del emblemático Mercado de Colón y del Jardín del Turia, uno de los pulmones verdes de la ciudad, ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre», describe el anuncio.

«Para más información, contáctanos. Este anuncio no es vinculante, puede contener errores y se muestra a título informativo y no contractual», avisa la agencia que trata de vender el piso ocupado ilegalmente. Además de este, Idealista oferta un ático de 135 metros cuadrados que se encuentra okupado y no se puede visitar en los aledaños de la Ciudad de las Artes y las Ciencias por un importe de 289.000 euros. En la zona del Grau y el Cabanyal, también se pueden encontrar otros por encima de los 200.000 que tratan de vender como «ideal para inversores» y «no apto para compradores finales».

Venta de casas con okupas, en alza

La venta de viviendas sin posesión ha irrumpido en el mercado inmobiliario español pasando de ser completamente inexistente hace unos años a suponer el 2,6% de todas las viviendas que hay disponibles, según un estudio publicado por Idealista en base a los inmuebles anunciados en su base de datos en el cuarto trimestre de 2024.

Según Francisco Iñareta, portavoz de idealista, «los datos ponen de manifiesto la especial relevancia que tiene este fenómeno, tanto para el mercado en sí mismo como para la percepción que del mismo tienen los propietarios, y supone un lastre más para la recuperación de la oferta en el mercado».

«Todos los mensajes tendentes a minimizar esta realidad, utilizando a veces comparaciones irreales, no solo no cambian la percepción del mercado, sino que redundan en la sensación de desprotección de los propietarios y fomenta la desaparición de más viviendas del mercado del alquiler», añade.

«Inquietud entre propietarios»

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, advirtió de que la okupación está «ganando terreno en las grandes ciudades», por lo que no es un fenómeno «particular» de la ciudad, pero reconoció que genera «inquietud en propietarios y en la ciudadanía». Para ello, resaltó que su equipo trabaja en dos fases: una primera de intervención policial y otra de formación e información.

«No lo vamos a tratar con normalidad, no vamos a ser una administración pasiva, vamos a ser una administración activa y ya lo hemos sido», señaló. La responsable municipal explicó que en 2023 habían 474 «puntos conflictivos» con problemáticos de okupación en la ciudad y valoró que la situación ha evolucionado de manera «muy favorable» hasta reducirse en este momento a los 84. «Hemos mejorado muchísimo en determinados puntos muy delicados como pueden ser Orriols, la fachada marítima o el centro», especificó.

En cualquier caso, reconoció que todavía queda «trabajo por hacer» y, precisamente, para ello, ha indicado que el objetivo de la Oficina Antiokupación es prestar un servicio de asesoramiento y mediación a las comunidades de propietarios. En este contexto, criticó que el Infobarómetro del Ayuntamiento de Valencia «muestra que hay 10.000 propietarios en la ciudad que no alquilan su propiedad por miedo a la okupación».