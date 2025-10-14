Suscribete a
La triste historia del olvidado Antonio Famoso: hallado solo en su casa quince años después de morir

Ningún vecino conocía el paradero del jubilado hallado sin vida décadas después en Valencia: «Creíamos que se encontraba en una residencia»

Vista exterior del edificio de la calle Luis Fenoyet de Valencia donde fueron hallados los restos de Antonio quince años después
Vista exterior del edificio de la calle Luis Fenoyet de Valencia donde fueron hallados los restos de Antonio quince años después EFE
David Maroto

David Maroto

Valencia

En el portal 6 de la calle Luis Fenollet, en el barrio de la Fuensanta de Valencia, se respira incredulidad y retrospección. Cómo es posible. Cómo es posible que nadie descubriera que Antonio Famoso yacía muerto en su casa desde al menos hace ... quince años. Cómo es posible que ningún familiar le visitara, que el hedor del cadáver no alertara a la comunidad de vecinos y, también, que siguiera pagando los gastos de la vivienda y recibiendo la pensión de la Seguridad Social. Incógnitas que rodean el caso del jubilado fallecido sin que una persona lo supiera; un suceso que recrudece la problemática de la soledad extrema.

