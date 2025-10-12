Hallan el cadáver de un hombre que llevaba muerto 15 años en su casa de Valencia

La Policía Local de Valencia ha encontrado los restos óseos de un hombre que podría llevar 15 años fallecido en su piso, ubicado en la capital del Turia. Un atroz descubrimiento provocado por el temporal de lluvias que asola el arco mediterráneo ... desde el pasado 9 de octubre.

Según han adelantado medios locales como 'Levante-EMV' y 'Las Provincias', el edificio donde residía el varón, situado en la calle Luis Fenollet, ha sufrido un atasco en el desagüe debido a las lluvias de estos días en Valencia, lo que ha inundado la terraza de la vivienda en la que se ha hallado el cadáver.

Han sido los vecinos del edificio los que han llamado a la Policía Local, que por el momento no ha confirmado el motivo del fallecimiento. A la vivienda han acudido Policía Local y Bomberos y, posteriormente, Policía Nacional, quien se ha hecho cargo de la investigación.

De acuerdo con la información publicada, el cuerpo sin vida correspondería a un hombre llamado Antonio, nacido en 1936, cuyo paradero desconocían sus vecinos desde hace años. La primera hipótesis apunta que el fallecimiento se debe a causas naturales.