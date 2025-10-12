Suscribete a
ABC Premium

Hallan el cadáver de un hombre que llevaba muerto 15 años en su casa de Valencia

Los vecinos llamaron a la Policía después de que se inundara la terraza de la vivienda donde se encontraba el cuerpo sin vida

El enredo judicial del crimen sin resolver de la viuda de la CAM: un asesino sigue en libertad

Imagen de archivo de un coche patrulla de la Policía Nacional
Imagen de archivo de un coche patrulla de la Policía Nacional ABC
David Maroto

David Maroto

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Policía Local de Valencia ha encontrado los restos óseos de un hombre que podría llevar 15 años fallecido en su piso, ubicado en la capital del Turia. Un atroz descubrimiento provocado por el temporal de lluvias que asola el arco mediterráneo ... desde el pasado 9 de octubre.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app