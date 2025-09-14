Suscribete a
ABC Premium

Tensión en la televisión valenciana tras la filtración del audio inédito del Cecopi de la dana

La dirección de À Punt investiga la «sustracción» del material emitido por RTVE y reclamado por la juez, mientras las víctimas de la tragedia critican que no hubiera visto la luz hasta ahora pese a su relevancia

Mazón planea cambios moderados en su gobierno tras salir Pampols

Imagen de archivo de una cámara de À Punt
Imagen de archivo de una cámara de À Punt JUAN CARLOS SOLER
Toni Jiménez

Toni Jiménez

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Son las 15.13 horas del 10 de septiembre. El Telediario 1 de TVE recupera unas imágenes de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), el órgano que dirigía la emergencia durante la dana del 29 de octubre con 229 muertos, ... que se han estado emitiendo sin audio durante más de diez meses.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app