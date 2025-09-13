Suscribete a
Mazón planea cambios moderados en su gobierno tras salir Pampols

El consejero de Infraestructuras suena como relevo del teniente general el 5 de noviembre

Mazón remodelará su Gobierno el 5 de noviembre con la salida del vicepresidente Pampols

Imagen de archivo del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y del vicepresidente segundo, Francisco José Gan Pampols
Toni Jiménez

Toni Jiménez

Valencia

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, puso este viernes fecha a la salida de su vicepresidente segundo y consejero para la Recuperación Económica y Social tras la dana, Francisco José Gan Pampols, del Gobierno autonómico. El teniente general retirado asistirá ... el 4 de noviembre a su última reunión del Ejecutivo regional. Un día después, el 5, Mazón anunciará cómo queda la composición del Consell. Será justo una semana después del primer aniversario de la catastrófica barrancada, cuando está previsto celebrar el funeral de Estado en Valencia por las 229 víctimas.

