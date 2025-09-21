«Allí donde los profesores lo hacen bien, los niños hablan catalán», idea central del foro con apoyo de Illa en Valencia

Imagen del coloquio de 'Més Semicercles' en Valencia difundida por la Plataforma per la Llengua en sus redes

El coloquio del proyecto 'Més Semicercles' -que cuenta con «soporte» declarado de la Generalitat de Cataluña y su logotipo- ha divulgado en Valencia «ideas para superar el supremacismo castellano», tal como habían anunciado sus impulsores. «Allí donde los profesores y la dirección lo hacen bien, los niños hablan catalán», ha sido una de ellas.

Así lo han destacado desde la Plataforma per la Llengua en su cuenta de X, donde han perfilado una estrategia clara de difundir sus mensajes a través del ámbito educativo. Una meta que aspiran a aplicar en las tres Comunidades Autónomas que conforman -según sus tesis- los inexistentes «países catalanes», denominación no reconocida oficialmente.

Tan sólo manifiestan la frustración de que en Francia no cuentan con este canal de penetración de sus ideas. «Nuestro pilar es la escuela. En el País Valenciano, en Cataluña, en las Islas. En la Cataluña Norte, desgraciadamente, no lo tienen», han resaltado, de la intervención de unos de los tres conferenciantes, Xavier Serra, profesor de instituto de Sueca (Valencia).

«La escuela nos mantiene vivos. No caigáis en el derrotismo», ha lanzado como recomendación este docente y filósofo. Aplicando la lógica de esta asignatura precisamente, se podría deducir que allí donde los profesores lo hagan mal, los alumnos hablarán castellano.

En este foro nacido de la autodenominada 'ONG del catalán', con sede central en Barcelona y una de sus delegaciones en la Comunidad Valenciana, también se ha escogido como una de las reseñas o conclusiones una crítica al anterior Gobierno autonómico, el del socialista Ximo Puig en coalición con Compromís, además el partido que dirigía la política educativa.

Críticas también a Ximo Puig y Compromís

«El modelo lingüístico del Botànic era un caballo de Troya: ha legitimado la imposición del castellano y ha imposibilitado la inmersión que implicaban las líneas», ha sido el análisis de otro de los animadores de esta charla, Josep Escribano, catedrático y también docente en un instituto de Elche.

En este encuentro, se ha centrado el debate en una valoración -crítica- de la consulta a las familias para elegir lengua vehicular del aprendizaje de sus hijos, por parte de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo del actual gabinete del popular Carlos Mazón.

Paradójicamente, ese libre albedrío para que madres y padres decidan también se considera en este foro una «imposición» lingüística.