Un proyecto con logo de la Generalitat de Cataluña divulga en Valencia «ideas para superar el supremacismo castellano»

Una charla anterior de Semicercles, en una imagen difundida por la Plataforma per la Llengua en su web

La Plataforma per la Llengua u 'ONG del catalán' ha organizado para este viernes en Valencia una charla-debate de divulgación en el que varios expertos van a analizar críticamente la reciente consulta para que las familias votaran el idioma de aprendizaje de sus hijos. Su tesis fundamental es que esta libertad de elección responde al «supremacismo castellano» y se proponen «dar ideas para superarlo».

No se trata de la primera ocasión en que se ofrece este tipo de discurso en la ciudad, auspiciado por la misma entidad. «El proyecto Més Semicercles vuelve a Valencia, después de la buena acogida del coloquio sobre la lengua y la identidad del año pasado, este año se hará uno para explorar la relación entre la lengua y la cohesión social, con el foco especialmente en el modelo educativo», anticipan sus impulsores.

En cuanto al citado «proyecto», se presenta en su web junto al logo de la Generalitat de Cataluña y su «soporte», con la dirección de contacto en Barcelona, donde tiene su sede central la Plataforma per la Llengua.

«El nacionalismo español ha difundido tradicionalmente la idea de que el castellano es el idioma del progreso y la modernidad, y ha promovido la sustitución lingüística y la reducción del valenciano al folclore. El acto ofrecerá ideas para superar estos marcos supremacistas», subrayan.

En especial, analizarán con «detenimiento» la escuela y los «diversos modelos lingüísticos que se han planteado», y también «se discutirá el significado de los resultados de la consulta sobre la lengua en las aulas que ha organizado el Gobierno de Carlos Mazón, con José Antonio Rovira como conseller de Educación».

Participan en la tribuna de este debate Xabier Serra, doctor en Filosofía, profesor de instituto en Sueca (Valencia) y escritor de ensayos y artículos, coordinador en la Universitat Catalana d'Estiu; y Josep Escribano, catedrático en un instituto de Elche y presidente de la entidad el Tempir de esta ciudad. Moderará Marina Macià, de la ejecutiva de la Plataforma per la Llengua al País Valencià,

En la presentación de 'Més Semicercles', se destaca como «los ponentes tratan la hegemonía del nacionalismo español en el País Valenciano, la conformación de una identidad regionalista y los contrastes con Cataluña, así como los efectos que al fin y al cabo han tenido sobre la lengua».