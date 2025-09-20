Exoneran de una deuda de 91.000 euros a un agricultor arruinado por el Gobierno al revocarle una subvención europea

Un agricultor de Castellón ha sido exonerado de una deuda de 91.000 euros que había acumulado tras arruinarle el Gobierno a raíz de un cambio en los requisitos de una subvención europea, decidido a posteriori por el Ejecutivo español cuando ya la tenía concedida.

«Promesas incumplidas, inversiones perdidas y deudas que nunca debieron existir». Así resumen desde la Asociación de Ayuda al Endeudamiento la historia de este campesino que en 2015 «creyó en las ayudas públicas», invirtió25.000 euros para acceder a una subvención aprobada y terminó «hundido en la insolvencia cuando el Gobierno cambió las reglas a mitad del juego».

Años después, tras acumular más de 91.000 euros en deudas y ser rechazado por bancos y empresas por figurar en ficheros de morosos, «un juez ha tenido que intervenir para concederle lo que el Estado le negó: una segunda oportunidad».

Un «moroso invisible», desahuciado en el mercado

La secuencia de esta crisis parte del marco legal del Plan de Desarrollo Rural de la Unión Europea, gracias al cual había obtenido la aprobación de subvenciones por valor de 55.000 euros. «Confiado en la palabra institucional, adelantó esa inversión de 25.000 euros, pero cuando todo estaba hecho, el Gobierno cambió los requisitos y denegó la ayuda, con lo que ni un euro llegó a sus manos», relatan desde la citada asociación.

La consecuencia fue una cadena de deudas que se agravó con la llegada de la pandemia del Covid-19. «Sin ingresos suficientes para afrontar alquileres y gastos, se instaló en una dinámica insostenible y la puntilla llegó con la exclusión financiera: estar en un listado de morosos se convirtió en una condena social, cerrándole las puertas a cualquier empresa que pudiera contratarlo», continúan. El desenlace resultó irreversible, en aquel momento: «De trabajador con proyectos pasó a invisible económico».

Entre las diferentes entidades acreedoras se encontraba el propio Estado, que «reclamaba sin rubor, como si no tuviera nada que ver con la causa que lo originó», subrayan. Es más, cuando un tribunal le ha dado la razón, la Agencia Tributaria todavía se oponía a esa resolución favorable.

«El juez reconoció lo obvio: no había mala fe, sino un ciudadano arruinado por confiar en unas instituciones que cambiaron las reglas cuando ya había invertido, aunque la exoneración llegó y, con ella, el alivio de poder empezar de nuevo», han abundado.

A su juicio, no se trata únicamente de una victoria personal. «Es una radiografía incómoda de nuestro sistema: El Gobierno pide confianza al ciudadano, pero cuando la confianza se rompe, lo único que defiende son los números de su recaudación. El valor de una deuda no es el papel timbrado que la contiene, sino la legitimidad que la sostiene. Y en este caso, esa legitimidad estaba rota desde el momento en que el Estado incumplió lo prometido».

José Domínguez Sánchez, portavoz de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, lo expresa con contundencia: «Cuando el propio Gobierno provoca el agujero económico de un ciudadano y después le exige pagar hasta el último céntimo, lo que está haciendo no es justicia ni economía: es traición a la confianza del pueblo».

Más que la deuda exonerada y la nueva vida del ex-deudor -tras años de embargos y exclusión financiera-, refleja un «grave problema estructural en materia de insolvencia y confianza institucional», ya que después de este tipo de casos «también se destruye la fe de la gente en el sistema».