«Como si hablar castellano fuera un problema para erradicar»: profesores alertan del foro con apoyo de Illa en Valencia

La Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística ha alertado del riesgo de «adoctrinamiento» en las aulas de la Comunidad Valenciana tras conocerse la estrategia del proyecto 'Més Semicercles' -con logo y «soporte» de la Generalitat de Cataluña- con frases como «si los profesores hacen las cosas bien, los niños hablan catalán».

«Lo más grave es que se afirma abiertamente que la escuela debe ser el instrumento para 'superar el supremacismo castellano', como si hablar castellano fuera un problema que hay que erradicar», rechazan, además de añadir que «según esta lógica, la educación ya no está para formar personas, sino para fabricar hablantes obedientes a un proyecto político».

Desde esta entidad alicantina, han considerado que «este encuentro, lejos de fomentar el respeto a la diversidad lingüística, se ha presentado como un nuevo ejercicio de supremacismo nacionalista con el sistema educativo como campo de operaciones».

También aprecian un trasfondo político detrás. «La Generalitat de Cataluña, dirigida por el moderado Illa, y al servicio directo del nacionalismo catalán, ya ni se molesta en esconderse: se presenta con logotipo institucional y sin filtros, con el objetivo declarado en una consigna pedagógica digna de estudio en facultades de lógica... o de propaganda», han abundado.

La frase de uno de los dos conferenciantes del coloquio -publicada por ABC- «más allá de su tono doctrinario, encierra una peligrosa idea: si los alumnos no hablan catalán, es porque sus profesores han fallado. Así de simple». Como argumentos en contra de este planteamiento, señalan que de aceptarse parece que «no importa la lengua materna del alumno, ni la voluntad de las familias, ni los derechos reconocidos por la ley; si el resultado no es la catalanización lingüística, algo se ha hecho mal».

En conscuencia, resulta «ofensivo» para los docentes, «profundamente antidemocrático» porque «juzga a los profesionales de la educación y les convierte en herramientas de un proyecto nacionalista que confunde enseñanza con adoctrinamiento».

Tras conocer estas afirmaciones en la charla -difundidas por la Plataforma per la Llengua, la autodenominada 'ONG del catalán' en sus redes sociales, desde la Plataforma de Docentes por la Libertat Lingüística advierten de un proceso a más largo plazo, con es intención de declarada de que «la escuela es el pilar» en sus objetivos. «No es exagerado decir que asistimos a un intento de ingeniería social en toda regla, un modelo en el que los padres y madres deberían, con toda razón, temer por el adoctrinamiento ideológico al que podrían ser sometidos sus hijos si esta visión se impone».

Aseguran que hay preceptos legales contrarios a estas tesis, en concreto, el artículo 6 del Estatuto de Autonomía (que reconoce el derecho, pero no la obligación de conocer y usar el valenciano), la Ley 1/2024 de Libertad Educativa (garantiza a las familias el derecho a elegir la lengua base para la escolarización de sus hijos) y la norma de que en los territorios de predominio lingüístico castellano, existe el derecho legal a la exención del valenciano, por lo que no se puede imponer el catalán.

«Nos preocupa profundamente que se intente culpabilizar al profesorado por no alcanzar los objetivos de una inmersión forzada, como si la función del docente fuera reproducir un esquema identitario, y no enseñar a pensar», han subrayado, en defensa de la «pluralidad real» de la Comunidad Valenciana y la «dignidad de los profesionales de la educación».

Finalmente, apelan a que «las lenguas son un patrimonio común, no un arma arrojadiza, y la libertad lingüística no puede ser sacrificada en el altar del nacionalismo».