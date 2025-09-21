Muere el tercer motorista en cuatro días por accidentes en la provincia de Alicante

Un motorista de 42 años de edad ha muerto este domingo en un accidente entre un coche y la motocicleta en la calle Pinoso de Alicante, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). Se trata de la tercera víctima mortal en sólo cuatro días en esta provincia.

En el caso de este último siniestro, el CICU ha recibido sobre las 6.30 horas el aviso del accidente entre los dos vechículos en esa vía urbana y ha movilizado a una unidad de SAMU.

Una vez en el lugar, el equipo médico realizó la reanimación cardiopulmonar avanzada al motorista, pero no hubo respuesta y confirmaron su fallecimiento, según la misma fuente.

El viernes, fue un adolescente de 17 años de edad quien perdió la vida en otro accidente similar en Alcoy, y el jueves otro motorista -de 60 años- pereció al chocar con un camión en Pego.