Dos okupas heridos en el incendio de su edificio que debe ser derribado por los daños de la dana en Valencia

Efectivos de Bomberos del Consorcio Provincial de Valencia, en labores de extinción de un incendio

Dos okupas han requerido atención médica como consecuencia de un incendio en su edificio cuando estaba precintado e para ser derribado en Torreent al ser declarado en ruina debido a los graves daños causados por la dana.

Ha ocurrido a primera hora de este domingo y las dos personas que utilizaban sin permiso esta vivienda desahuciada en la planta superior a la que se ha producido el fuego, según han informado desde el Ayuntamiento y el Consorci Provincial de Bomberos de Valencia.

Se han movilizado cuatro dotaciones de Bomberos de Torrent y Catarroja, y el sargento de Torrent. No han podido llegar a las personas que se encontraban dentro del edificio, que han sido trasladadas al hospital para una revisión. El fuego ha sido controlado y los efectivos han seguido trabajando en el lugar para su extinción total.

El incendio se ha declarado sobre las 7.53 horas en una vivienda de la calle Maestro Fortea de Torrent, en el edificio que resultó «gravemente» afectado por la dana y que se encuentra declarado «en ruina», según ha detallado el consistorio.

El inmueble, clausurado y precintado desde entonces, cuenta con el informe de los arquitectos que avalan su derribo «en cuanto los servicios técnicos que corroboren y determinen que la ruina es inminente y existe peligro», al igual que se ha hecho con las 45 viviendas particulares afectadas por las riadas en Torrent.

Hasta el lugar del incendio se han desplazado efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, la Policía Local de Torrent y los servicios sanitarios. Los dos okupas han sido atendidos por los equipos médicos «sin que presentaran lesiones de gravedad», de acuerdo con la información del Ayuntamiento.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, así como la concejal de Seguridad Ciudadana, Sonia Roca, y miembros del equipo de gobierno han estado presentes desde primera hora junto a los servicios de emergencia, «atendiendo personalmente sus necesidades y siguiendo de cerca las labores de extinción y seguridad».

El inmueble, situado en la confluencia de los barrancos del Horteta y del Poyo, permanece cerrado y clausurado desde la dana, a la espera de los informes técnicos que permitan ejecutar su demolición «urgente». Según el Consistorio, el procedimiento se «complica» por la situación de más de 40 vecinos afectados, «cada uno con una casuística particular de propiedad, lo que retrasa la resolución definitiva».