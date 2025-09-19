Muere un adolescente de diecisiete años en un accidente de moto en Alcoy

Un adolescente de 17 años de edad ha muerto en un accidente de moto ocurrido este viernes en la CV-795, a su paso por el término municipal de Alcoi. Se trata del segundo siniestro mortal de un motorista el mismo día en la provincia de Alicante.

Según ha señalado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), tras recibir el aviso de un accidente de moto, se ha movilizado una unidad del SAMU, una unidad SVB y equipo médico de Atención Primaria.

Los servicios médicos han realizado la reanimación cardiopulmonar avanzada al adolescente y otras técnicas de soporte vital avanzado pero, desgraciadamente, no ha habido respuesta y han confirmado su fallecimiento.