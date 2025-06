La impotencia de una pareja que votó castellano para educar a su hija y le imponen ocho años en valenciano: «Es indignante»

Estarían dispuestos a aceptar «unos meses» o hasta el primer curso completo de aprendizaje en valenciano, pero les frustra que su hija pase sus ocho años de escolarización en Infantil y Primaria educada sin su lengua materna como base. «Es una injusticia y una imposición, indignante», repiten. Sobre todo, porque hubo una votación en toda la región y ellos habían elegido castellano.

Han presentado un recurso de alzada ante la Inspección Educativa, han enviado mensajes también a este departamento de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo para explicar y razonar su caso, igualmente en el centro educativo -el colegio Ave Maria de Penya-roja-, pero no les reciben y dan por zanjado el asunto.

La paradoja es que en el centro se registraron 30 votos por el castellano frente a 11 que optaron por el valenciano y 10 no votaron. Se han formado dos grupos -uno para cada idioma-, pero ni siquiera sumando las abstenciones se llegaba a equilibrar con la mitad de los alumnos para uno y otro, por lo que hay varias familias más a las que se ha cambiado la lengua vehicular de sus hijos, en estos casos, por sorteo. Y algunos vienen de otro país, con lo que su comprensión todavía es baja en valenciano.

Para Paula y Carlos, la medida resulta especialmente desesperante porque se equivocaron al rellenar el formulario de la votación e indicaron que residen en una «zona limítrofe» en lugar de «zona de influencia», por la cercanía, con lo que les «quitaron» cinco puntos en la baremación. Con la consideración correcta, tendrían la plaza asegurada en el grupo de alumnos que aprenderán en castellano.

«Y si me hubiera equivocado indicando que éramos una familia numerosa, eso me habría beneficiado, ¿es que no se revisan los datos?», pone como ejemplo Paula, apelando a la sinrazón de que un error puramente técnico pueda decidir un aspecto tan crucial como la lengua de enseñanza.

Para colmo, se enteraron de su fallo al cumplimentar ese dato semanas después debido a las fiestas de Fallas, Semana Santa y el puente festivo del Primero de Mayo, ya fuera de plazo para recurrir, y por casualidad, cuando el director del colegio envío un mensaje con los listados de los alumnos. «Lo tuve que rellenar cuando nuestro hijo más pequeño, un bebé de siete meses, estaba ingresado en el hospital enfermo, y en el móvil no se veía bien la web», recuerda Carlos.

«Mi hija tiene tres años la lectoescritura es de un 65% en valenciano cuando no es su lengua materna, no sabe ni las letras, y no queremos que lo sea, más o menos otro 20% en castellano y un 15% en inglés», señala esta madre preocupada por la repercusión de este hándicap en los progresos pedagógicos. Además, se lamenta de que las asignaturas en castellano son Arte, Música... «aposta para que sea nada de escribir».

Aunque siguen teniendo una buena consideración de este centro educativo («el colegio nos encanta»), no entienden si la cerrazón para no concederles su elección del castellano parte de allí o de la Ley de Libertad Educativa, si «se tiran la pelota unos a otros», pero se muestran abatidos. «Estamos decepcionados y tristes, llevamos tres semanas dedicando mucho tiempo perdido, abogados, acabando el curso ya y sin saber qué libros y cuadernos comprar para el próximo», se lamentan.

Desde la asociación Hablamos Español, que ha asesorado y guiado a esta pareja en sus gestiones ante la Administración para tratar de reconducir la situación, ponen el acento en la trascendencia de esta elección libre y no atendida. «Es admirable cómo esta familia está luchando por el derecho de su hija a aprender en lengua materna, máxime cuando está en una etapa que va a condicionar todo su aprendizaje posterior», subraya Gloria Lago.

La presidenta de la entidad se compromete a continuar apoyándoles: «Haremos todo lo posible ante la Consejería para que se respete su elección de idioma y nos dirigiremos a su inspector, para que cumpla con la obligación de recibirlos».

Consultadas por ABC fuentes de la Conselleria de Educación, no han aportado ninguna explicación de si se atenderá a estos padres en su demanda. En el recurso de alzada, consta que les ofrecieron únicamente la opción de matricular a su hija en otro centro educativo.

En esa reclamación oficial, también se argumenta que la alumna estuvo ya escolarizada en este mismo colegio el año pasado y constaba como residente en «zona de influencia», por lo que no se entiende que no se hubiera «cotejado» con el dato erróneo en esta nueva matriculación, lo que habría asegurado su plaza en el grupo de castellano.

Lago ha asegurado que hay muchos otros casos similares en la Comunidad Valenciana, con afectados que han contactado con Hablamos Español para pedirles ayuda, por ejemplo, en municipios como Benidorm.

Otros recursos de partidarios del valenciano

Igualmente, la asociación Famílies pel Valencià ha publicado que se han presentado 150 recursos de alzada, en este caso por madres y padres de alumnos que no están conformes con la consulta telemática del mes de marzo. La propia entidad facilitó en su web un formulario para presentar este tipo de reclamaciones por la vía oficial.

Detallan que ha habido tres razones principales de queja: que no se podía votar con claridad en la página de Internet habilitada por la Conselleria a tal efecto, que hubo interesados que se equivocaron en algún dato o información -como les ha ocurrido a Paula y Carlos- o incluso que eligieron castellano cuando querían valenciano como lengua vehicular.

Ha sido la primera vez que las familias han tenido la opción de elegir el idioma base de la enseñanza, merced a la nueva Ley de Libertad Educativa impulsada por el Gobierno autonómico liderado por Carlos Mazón. Ahora, queda la incógnita de si la voluntad expresada por los progenitores podrá garantizarse en la distribución de plazas en la doble línea en ambas lenguas, que ya existía antes de la anterior norma, la controvertida Ley de Plurilingüismo de su antecesor, Ximo Puig.