La elección de valenciano o castellano en Bachillerato impide bulos nacionalistas como los libros gratis o segregar con los inmigrantes

La consulta a las familias para elegir entre valenciano o castellano como lengua base del aprendizaje para sus hijos se completa estos días con los alumnos de Infantil (hasta tres años de edad) y los de Bachillerato, con la diferencia fundamental de que se escoge en el formulario de la matriculación.

En consecuencia, no podrá haber abstención -que superó el 40% en la votación telemática para Primaria y Secundaria- y tampoco se «colarán» bulos nacionalistas como la no gratuidad de los libros o la segregación de estar en clase con inmigrantes -si se optaba con el castellano-, mentiras que se difundieron para presionar en los hogares.

«La recomendación de la asociación Idiomas y Educación es elegir libremente, sin hacer caso a presiones ni chantajes: hay que evitar las recomendaciones que cuentan con segundas intenciones y que pretenden manejar a la población», ha subrayado esta entidad alicantina.

La experiencia en los últimos días de febrero y principios de marzo para la votación telemática reveló una intencionalidad evidente de algunos con alarmas infundadas.

Tal como publicó ABC, se colgaron carteles incluso en algunos colegios e institutos alertando de que el sistema Xarxa Llibres sólo estaba disponible en un idioma, el autóctono.

«Tampoco hay problemas con los certificados de valenciano, ya que se obtienen por la materia de lengua valenciana, que estudian todos los alumnos en todos los cursos y niveles educativos, da igual si han elegido castellano o valenciano», han subrayado desde Idiomas y Educación.

Y tal vez lo más escandaloso, aquella consigna propagada más en privado, a nivel interno de algunas familias, de que quien escogía el idioma común al conjunto de España, «su hijo iría a clase con los inmigrantes».

«En el sistema de elección de Bachillerato no se agrupa a los alumnos por la lengua, simplemente traslada los porcentajes de la consulta como porcentajes de horas vehiculadas en cada lengua para cada centro: sólo se les agrupa por modalidad de Bachillerato», han detallado. De esta manera, toda la distribución de clases no influye en que coincidan o se concentren los estudiantes por el idioma vehicular, no hay línea en valenciano y línea en castellano, como en Primaria y Secundaria.

Como recomendación, Idiomas y Educación subraya que «en educación, la lengua materna es primordial, se debe tener en cuenta para evitar el fracaso escolar». En su caso, sin instar directamente a elegir en un sentido o en otro, sí aportan datos globales en los que se aprecian sus preferencias. «No permitamos que otros decidan por ti: recordamos también que el español es una lengua universal, que la hablan 600 millones de personas, de las más importantes a nivel global, en Internet; en música; en películas; en cultura; en comercio internacional; en investigación; en turismo…»

En sentido contrario, también pone el foco en las política de la llamada «inmersión lingüística», como en Cataluña. «Recordamos también que las comunidades autónomas que imponen la lengua cooficial han tenido peores resultados en PISA y otras evaluaciones en calidad educativa», señalan.

Y concluyen con una máxima: «Para aprender, hay que entender; es el futuro de nuestros hijos».

Idiomas y Educación tienen intención de «reclamar este modelo para todos los cursos y niveles educativos a partir de 3º de Primaria, proponer ya, de facto, a la Conselleria de Educación que después de los problemas vividos con la consulta en marzo de 2025, en donde prevalecieron los bulos, mentiras, amenazas, chantajes y presión nacionalista, que se imponga este modelo que se aplica a Bachillerato para todos los cursos y niveles educativos».