Un hombre armado se atrinchera en una vivienda en el municipio alicantino de Agost durante horas

Efectivos policiales y de Emergencias sanitarias, dentro de la zona acordonada por la Guardia Civil donde se encuentra el hombre atrincherado con armas

Un hombre se ha atrincherado este miércoles en Agost (Alicante) durante horas y armado con una escopeta, en el interior de una vivienda, rodeado por un dispositivo de seguridad desplegado por la Guardia Civil para evitar incidentes o que resultara herido algún vecino.

La zona de las inmediaciones donde se encuentra este individuo, en la calle Fermín Sánchez, próxima al Ayuntamiento, ha permanecido acordonada desde por la mañana ante su negativa de salir y deponer las armas.

Previamente, se recibió el aviso de la emergencia de madrugada, cuando acudió inicialmente la Policía Local.

Según testigos presenciales, el varón de 25 años de edad se apunta a sí mismo con una escopeta de caza y también al exterior, por lo que los psicólogos del Instituto Armado tratan de negociar con él para tranquilizarlo.

Al parecer, se encuentra solo en casa aunque residen en la misma vivienda sus padres y son aficionados a la caza, razón por la que disponía de este arma. Podría sufrir un trastorno mental.

Además del dispositivo de la Guardia Civil, se mantiene junto a la zona más próxima a donde se encuentra el hombre armado un equipo de ambulancia del Soporte Vital Básico (SVB) por si el personal médico tuviera que atender a una persona herida.