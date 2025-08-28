El joven armado y atrincherado en Agost se suicida de un tiro de escopeta tras 35 horas de encierro

Una ambulancia de Emergencias sanitarias en la calle donde se ha suicidado el joven armado en Agost (Alicante)

El joven de 25 años de edad que llevaba más de un día atrincherado y armado con escopetas de caza se ha suicidado dentro de la vivienda familiar en la que residía junto a sus padres en Agost (Alicante).

Después de 35 horas de encierro sin atender a razones y a pesar del fuerte dispositivo de seguridad desplegado por la Guardia Civil, que ha tenido todo el tiempo a un equipo de psicólogos y mediadores especializados en estas situaciones de máximo riesgo in situ, finalmente el hombre ha decidido quitarse la vida.

Al parecer, hacia las 12.45 horas se ha oído el disparo desde el exterior y cuando los agentes han entrado al domicilio, han encontrado el cadáver de la víctima.

Los vecinos del municipio alicantino de unos 5.000 habitantes han vivido con lógica tensión las dos últimas jornadas, desde que a las dos de la madrugada del miércoles avisó el padre del joven a la Policía Local de que su hijo se había encerrado y no quería salir.

El alcalde, Juanjo Castelló, había constatado la «preocupación» palpable en el pueblo, por este incidente inédito en pleno centro urbano, en la calle Fermín Sánchez, cerca del Ayuntamiento. También detalló que nunca se habían dado antecedentes de este tipo de comportamiento del joven, con la hipótesis de que tal vez se trataba de un brote psicótico que le hacía creer que alguien iba a hacerle daño.

Se acordonó la zona por seguridad y para velar por la integridad de los transeúntes, pero no se evacuó a los residentes más próximos.