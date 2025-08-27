Los hackers exigen un rescate al Ayuntamiento de Elche tras paralizar el papeleo para sus 243.000 vecinos

Reunión del Comité de Crisis del Esquema Nacional de Seguridad del Ayuntamiento de Elche

Los hackers que han saboteado el sistema informático del Ayuntamiento de Elche y bloqueado todos los trámites administrativos para sus 243.000 vecinos han exigido un rescate económico en una nota que ya está en manos de la Policía Nacional, que ha abierto una investigación en colaboración con la Europol.

Estas pesquisas se han iniciado «debido a los ciberataques registrados en las últimas fechas en diversos puntos y con características similares», según ha informado el Consistorio ilicitano en un comunicado.

Además, el alcalde -Pablo Ruz (PP)- ha suspendido sus vacaciones y ha vuelto a sus funciones para firmar a mano las nóminas de los funcionarios municipales y los pagos a proveedores.

«48 horas después del haber sufrido el ciberataque más grave de la historia del Ayuntamiento de Elche, el comité de crisis sigue en marcha para evaluar los daños, buscar soluciones y garantizar los servicios fundamentales del Ayuntamiento», se ha comprometido Ruz.

También ha contratado a una empresa externa para seguir con el diagnóstico y evaluación del alcance del ataque informático con el principal objetivo de tomar las decisiones para el restablecimiento del sistema, siguiendo las recomendaciones de los técnicos municipales, que cuentan además con apoyo del Centro de Seguridad TIC de la Comunidad Valenciana y del Centro Criptológico Nacional.

En este sentido, dos técnicos de este organismo se han desplazado a Elche para trabajar en su restablecimiento, en apoyo al trabajo realizado por los técnicos del Ayuntamiento. «El Ayuntamiento sigue avanzando con el objetivo de restaurar cuanto antes la normalidad y restablecer los servicios municipales progresivamente».

El alcalde firma manualmente el decreto de pago de las nóminas a los trabajadores del Ayuntamiento, que se percibirán con normalidad en tiempo y forma. Además, ha suscrito igualmente la liquidación del pago de la Seguridad Social y en los próximos días se establecerá el método para garantizar el pago a proveedores y servicios asistenciales.

Según Ruz, «esta es una situación inédita para el Ayuntamiento, pero los técnicos están trabajando de manera incansable para dar respuesta a situación, ningún ciberataque va a poder doblegar al Ayuntamiento».