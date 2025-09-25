La Eurocámara y las víctimas reclaman una investigación sobre la dana que la Comisión Europea rechaza al carecer de competencias

La Eurocámara ha acordado mantener abierta la petición que han presentado las víctimas de la dana del 29 de octubre. Con esta decisión, los damnificados de la riada que dejó 229 fallecidos y pérdidas materiales millonarias en la provincia de Valencia, seguirán teniendo voz ... en Bruselas.

Así, el Parlamento Europeo se ha sumado a la petición de las entidades de damnificados para crear una investigación sobre la gestión de la dana. No obstante, la Comisión Europea ha expuesto este jueves que carece de competencias para investigar la gestión de la riada, al tratarse de una responsabilidad nacional. Además, el Ejecutivo comunitario ha expresado su solidaridad con las víctimas y ha manifestado su pleno compromiso para trabajar con todas las partes implicadas en la investigación.

Así lo ha acordado la Comisión de Peticiones este jueves, tras la comparecencia de dos de las principales asociaciones de afectados: la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O y la Associació de Víctimes Dana 29 d'octubre de 2024.

Representadas por sus portavoces, Rosa Álvarez y Mariló Gradolí, las entidades han vuelto a comparecer en Bruselas para exigir responsabilidades por la gestión del episodio meteorológico. Esta es la segunda vez que ambas asociaciones acuden al Parlamento Europeo; la primera fue hace cuatro meses, cuando ya expusieron sus demandas ante algunos dirigentes europeos.

En cuanto a las peticiones trasladadas, Gradolí ha enumerado las principales reivindicaciones de las dos asociaciones, que contemplan que se abra una investigación completa sobre la gestión del episodio de lluvias extremas del 29 de octubre, que se analicen las posibles deficiencias en la aplicación de directivas europeas relevantes, entre ellas la relativa a la evaluación y gestión del riesgo de inundaciones, y que se promueva la reparación del daño, la reconstrucción de infraestructuras y la atención a las víctimas.

«Un desastre político y humano evitable»

En esta línea, Álvarez ha defendido que «estamos aquí hablar de un desastre político y humano evitable, porque sí había previsiones, tiempo y existían planes que si se hubieran aplicado con rigor, hubieran salvado vidas».

Además, Gradolí ha aseverado que «a pesar de que existían previsiones meteorológicas e hidrológicas con antelación, las medidas de prevención y respuesta resultaron insuficientes ante la magnitud del fenómeno climático convertido en tragedia humana por la falta de una alerta en tiempo y forma por parte de la Generalitat«.

Por su parte, Rosa Álvarez ha insistido en que «lo que falló no fue la naturaleza, lo que falló fue la gestión y la responsabilidad política. Nuestros representantes políticos no estaban donde debían estar, mientras nuestros familiares morían, él y su Gobierno no hacían caso». «No hubo coordinación real, no hubo liderazgo y no hubo un sistema de evacuación, y lo peor, no hubo gestión de la emergencia, prevención ni alerta», ha denunciado.

Por ello, la portavoz de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O ha señalado que «no venimos a pedir compasión ni palabras de ánimo, venimos a exigir verdad, justicia y responsabilidades«. Además, ha destacado que »los gobiernos no pueden esconderse detrás del clima y del azar, las víctimas tenemos memoria y la memoria nos obliga a señalarles, lo que pedimos hoy a Europa no es solo reparación, pedimos que se nos escuche, que se pongan en marcha medidas y que nunca más se permita que un gobierno regional mire a otro lado mientras las personas mueren«.

«Las víctimas no se sienten representadas»

Una de las cuestiones que hizo que las asociaciones abandonaran las Cortes Valencianas el pasado martes en el Debate General, fue una afirmación de Carlos Mazón que hoy ha vuelto a ser expuesta por el dirigente popular europeo, Esteban González Pons, quien ha apuntado que «bien sé que no todas las víctimas, ni siquiera todas las familias de víctimas mortales se sienten representadas por estas dos asociaciones»

En este sentido, ha asegurado que es conocedor de que «hay discrepancias entre los perjudicados respecto a algunas de sus reclamaciones o su proceder, pero eso no quita la pérdida personal que padecieron ni menoscabe el sufrimiento que le acompañará para siempre«.

Cambio del nombre de la petición

Cabe recordar que el PP rechazó en un primer momento la petición que presentó en solitario la asociación de Gradolí por considerar que su título 'Responsabilidad e inacción del Gobierno valenciano en la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en Valencia' ya ofrecía una conclusión de un trabajo que todavía no se ha iniciado. No obstante, tras reunirse con su dirigene Esteban González Pons en Bruselas en mayo, el popular se comprometió a apoyar una nueva cuyo título no prejuzgara el resultado de la misma y no tuviera ningún sesgo político.

Por ello, la nueva propuesta presentada este jueves y registrada en junio por la asociación de Álvarez lleva el título «Respuesta ante la dana en la Comunidad Valenciana y consecuencias para la población afectada», que ha sido consensuada por las dos asociaciones mayoritarias, que la han defendido en el Parlamento Europeo.

Asimismo, también cabe recordar que durante la visita de las tres asociaciones mayoritarias en mayo, también se reunieron con Ursula von der Leyen, que se comprometió a ir a la zona cero.

Comisión de Peticiones

La solicitud realizada por las entidades de víctimas de la barrancada en la Comisión de Peticiones se enmarca en virtud del artículo 227 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y del artículo 44 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que recoge que los ciudadanos europeos, actuando a título individual o junto con otros, puede ejercer en todo momento su derecho de petición ante el Parlamento Europeo.

Así, cualquier ciudadano de la Unión Europea o residente en cualquiera de sus Estados miembros puede presentar una petición al Parlamento Europeo, individualmente o en asociación con otras, sobre un asunto que pertenezca a alguno de los ámbitos de actividad de la Unión Europea y que la afecte directamente. Las empresas, organizaciones o asociaciones con sede social en la Unión Europea también pueden ejercer este derecho de petición, garantizado por el Tratado.

Estas peticiones dan al Parlamento la oportunidad de llamar la atención sobre cualquier violación de los derechos de los ciudadanos europeos cometida por un Estado miembro, una autoridad local u otra institución. La Comisión de Peticiones está integrada por 35 miembros y cuenta con una persona en la presidencia y cuatro vicepresidencias.