Suscribete a
ABC Premium

La Eurocámara y las víctimas reclaman una investigación sobre la dana que la Comisión Europea rechaza al carecer de competencias

El Parlamento mantendrá abierta la petición de las asociaciones de damnificados, que han comparecido en Bruselas: «Exigimos verdad, justicia y responsabilidades»

La Audiencia de Valencia rechaza de nuevo imputar al presidente de la CHJ y a la delegada del Gobierno por la dana

Imagen de Mariló Gradolí en su comparecencia en la Comisión Europea
Imagen de Mariló Gradolí en su comparecencia en la Comisión Europea ABC
Alba Pérez Espada

Alba Pérez Espada

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Eurocámara ha acordado mantener abierta la petición que han presentado las víctimas de la dana del 29 de octubre. Con esta decisión, los damnificados de la riada que dejó 229 fallecidos y pérdidas materiales millonarias en la provincia de Valencia, seguirán teniendo voz ... en Bruselas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app