Tensión en las Cortes Valencianas tras sostener Mazón que hay víctimas de la dana «con miedo» a ser señaladas por reunirse con él

«He tenido la oportunidad de atender a todas las asociaciones que han querido y a decenas de víctimas particulares. De hecho, la gran mayoría de víctimas no pertenecen a ninguna asociación y eso no las hace menos víctimas, en mi opinión. Me han hecho partícipe de su dolor, su rabia y sus críticas, pero también me han trasladado su indignación con los intentos de manipularlas, de hacer política con ellas. Algunas, incluso, han venido con miedo de ser señalados por haberse reunido con el presidente de la Generalitat».

Son las palabras del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, este martes durante el Debate de Política General, que han provocado que las dos asociaciones de víctimas de la dana que asistían a la sesión en las Cortes Valencianas hayan abandonado el hemiciclo en señal de protesta. De hecho, antes del pleno decenas de afectados ya se habían concentrado a las puertas del Palau dels Borja para pedir la dimisión de Mazón.

Tras cuatro horas de un discurso que había iniciado anunciando nuevas ayudas para afectados por la catastrófica barrancada del 29 de octubre, Mazón ha hecho referencia explícita a las víctimas para recordarles que está «a su disposición», tanto si se han integrado en algún colectivo como si no. «No hemos elegido entre buenas o malas, las que están más a favor o las que pueden estar más en contra. La mano sigue tendida y la puerta sigue abierta», ha señalado.

Pero su alusión al «miedo» a ser señaladas que sufren algunas de ellas y que, a su juicio, condiciona que se reúnan con él, ha llevado a que las dos asociaciones mayoritarias que habían aceptado la invitación de PSPV-PSOE y Compromís para asistir al debate -la Asociación Damnificados DANA Horta Sud Valencia y la Asociación de Víctimas Mortales de la dana- hayan decidido marcharse diciéndole adiós al presidente con la mano desde la tribuna superior.

Los grupos de la izquierda les han aplaudido en pie y también han abandonado el hemiciclo en un ambiente de tensión que se ha incrementado cuando el diputado del PP Salvador Aguilella ha bromeado con que se iban porque «son las dos y no han comido», en referencia al comentario de Pedro Sánchez durante una de sus ruedas de prensa.

Mazón ha pedido un pequeño receso, mientras los representantes de las víctimas recibían una ovación en el patio interior de la Cámara autonómica y reprochaban ante los medios de comunicación sus palabras. «Este señor hoy ha sacado la chistera de los valencianos y ha entrado en fase electoral», ha aseverado la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, Rosa Álvarez, al tiempo que ha recalcado que seguirán sin reunirse con Mazón para no legitimarlo.

«Cualquier manifestación de la víctimas me merece el máximo respeto. Esté de acuerdo o no, siempre tendrán mi mano tendida. Eso no lo veo en todos los partidos políticos. No distinguiré entre víctimas buenas o malas, estén más a favor de mi ideología o no, porque ahí está la falta de respeto a las víctimas», ha recalcado el presidente de la Generalitat. Tras una pausa de cinco minutos, Mazón ha finalizado su discurso ante los diputados de PP y Vox y con la bancada de la izquierda vacía, a la espera de que el debate se retomara por la tarde con las intervenciones de la oposición.