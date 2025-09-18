Suscribete a
La comisión sobre la dana en las Cortes Valencianas se reanudará con técnicos y sin fechas para víctimas o políticos

La izquierda acusa a PP y Vox de «dilatar al máximo» la investigación parlamentaria, mientras ambas formaciones ven necesario que expertos aporten «contexto» antes de fijar el resto de comparecencias

Imagen de archivo de la comisión de investigación sobre la dana en las Cortes Valencianas
Imagen de archivo de la comisión de investigación sobre la dana en las Cortes Valencianas JOSÉ CUELLAR / CORTS
Toni Jiménez

Toni Jiménez

Valencia

La comisión de investigación sobre la gestión de la dana del 29 de octubre celebrará su segunda sesión el 30 de septiembre, tres meses después de la primera, con la comparecencia de nuevos técnicos, cinco ingenieros y un arquitecto. No hay fecha todavía ... para la intervención de los representantes políticos o las diecisiete asociaciones de víctimas invitadas a hacerlo, aunque se les va a enviar un escrito a estas últimas para que concreten qué personas intervendrá.

