La comisión sobre la dana en las Cortes Valencianas se reanudará con técnicos y sin fechas para víctimas o políticos

La comisión de investigación sobre la gestión de la dana del 29 de octubre celebrará su segunda sesión el 30 de septiembre, tres meses después de la primera, con la comparecencia de nuevos técnicos, cinco ingenieros y un arquitecto. No hay fecha todavía ... para la intervención de los representantes políticos o las diecisiete asociaciones de víctimas invitadas a hacerlo, aunque se les va a enviar un escrito a estas últimas para que concreten qué personas intervendrá.

De momento sólo se ha llevado a cabo una jornada con expertos -el pasado 1 de julio- y se han realizado más de un centenar de requerimientos de información, pese a que se activó a mediados de mayo un plan de trabajo que incluía también un extenso y variado listado de comparecientes.

Entre ellos, alcaldes de municipios afectados el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios ministros; o el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, junto a los dos imputados en la causa judicial abierta tras la barrancada, la exconsellera responsable de emergencias Salomé Pradas y su entonces 'número dos' Emilio Argüeso. Precisamente, la negativa del PSOE a citar a Sánchez en la comisión aprobada en el Congreso está bloqueando el acuerdo con el resto de grupos para iniciar los trabajos.

Tras la reunión este jueves de la mesa de la comisión en las Cortes Valencianas, su presidenta, la diputada de Vox Miriam Turiel, ha señalado que el resto del calendario se fijará «en breve». Antes de escuchar los testimonios de los afectados, ha argumentado, es necesario que «todo el mundo tengamos unos conocimientos técnicos» para centrar el debate. Una posición que ha defendido también el PP, que entiende «que hay que poner primero un contexto de lo que ocurrió ese día y de por qué ocurrió».

Falta documentación

El diputado 'popular' Vicente Betoret ha explicado que la mesa va a solicitar un informe a los letrados de la Cámara para que detallen qué documentación ha llegado y cual no ha sido entregada todavía por parte de la Generalitat y «organismos del Estado». Algunos de ellos, han pedido ampliar el plazo ante el volumen de documentos requerido, aunque otros «directamente no han respondido».

Pero los socialistas aseveran que es la Administración autonómica -gobernada por los populares- la que todavía no ha aportado nada de lo que se le reclamó. La diputada del PSPV-PSOE Alicia Andújar, secretaria de la mesa de la comisión, ha acusado al PP y Vox de «dilatar al máximo» la comparecencia de las víctimas de la barrancada para evitar que se «escuche su voz» y ha reprochado que tampoco tienen voluntad de «fijar un calendario de sesiones», pues han rechazado el propuesto por su grupo hasta diciembre.

A su juicio, son «todo maniobras dilatorias para evitar que esta comisión llegue a conocer la verdad de lo que pasó» el 29 de octubre. Una opinión que comparte la portavoz adjunta de Compromís Isaura Navarro, que considera que las dos formaciones no tienen «ningún interés en que esto avance» y «funcione». «Es todo una absoluta vergüenza», ha incidido.