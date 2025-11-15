Suscribete a
Detenido un septuagenario por distribuir cocaína en su coche en el barrio de Malilla de Valencia

La Policía Nacional ha intervenido 15 gramos de cocaína distribuidos en varios envoltorios para su venta, una báscula de precisión, útiles para elaborar las dosis de droga y 84.900 euros en efectivo

Tres detenidos por el homicidio de un hombre al que arrastraron con el coche tras robarle el móvil en Torrevieja

Imagen del dinero y droga incautados
Imagen del dinero y droga incautados ABC

ABC

Valencia

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el barrio de Malilla de València a un varón de 77 años por presuntamente distribuir cocaína al menudeo a bordo en su vehículo.

La investigación se inició a principios del mes de octubre, tras ... tener conocimiento los agentes de que un hombre mayor se estaría dedicando a suministrar droga a bordo de su vehículo por las inmediaciones de la carretera de Malilla, según ha informado este cuerpo de seguridad en un comunicado.

