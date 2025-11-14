Suscribete a
Muere un joven de 22 años tras caer una palmera sobre su coche en Torrevieja

El conductor ha fallecido en el acto por el impacto de la planta, afectada por el picudo, mientras circulaba por una carretera alicantina

Alicante

Un joven de 22 años ha muerto este viernes tras caer una palmera sobre el coche que conducía en la localidad alicantina de Torrevieja, según informan el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias.

Los ... hechos se han producido en la CV-905, frente a un centro comercial y el aviso se ha recibido a las 17.07 horas. La palmera, afectada por el picudo, se ha desplomado sobre el lado del conductor, que ha fallecido en el acto por el impacto.

