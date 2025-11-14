Suscribete a
Detienen a dos hermanastros, uno de 15 años, por la brutal agresión a un Policía Nacional en Valencia, en estado muy grave

Los presuntos autores, que tienen antecedentes por robos, fueran identificados gracias a la imagen de una cámara que los captó tras atacar al agente

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional
Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional ABC

Valencia

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 21 años de edad y a un menor de 15 años como presuntos autores de la agresión cometida el pasado sábado a un agente de la Policía Nacional fuera de servicio en la localidad valenciana ... de Vinalesa, que se encuentra hospitalizado en estado muy grave, según han confirmado fuentes del Instituto Armado.

