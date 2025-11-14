Detienen a dos hermanastros, uno de 15 años, por la brutal agresión a un Policía Nacional en Valencia, en estado muy grave

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 21 años de edad y a un menor de 15 años como presuntos autores de la agresión cometida el pasado sábado a un agente de la Policía Nacional fuera de servicio en la localidad valenciana ... de Vinalesa, que se encuentra hospitalizado en estado muy grave, según han confirmado fuentes del Instituto Armado.

Al parecer, los dos jóvenes detenidos como presuntos autores de esta agresión son dos hermanastros que tienen antecedentes por robos, según publica este viernes el diario Levante-EMV.

El arresto se produjo en Burjassot poco antes de la medianoche de este martes después de que los dos fueran identificados gracias a la imagen de una cámara que los captó caminando por una calle, a la salida de Vinalesa, la tarde del pasado sábado, tras atacar presuntamente al policía.

Cabe recordar que los primeros indicios apuntaban a que uno de los presuntos agresores utilizó una piedra para golpearle en la cabeza. Agentes de la Policía Local lo encontraron en el suelo gravemente herido y los médicos decidieron inducirle el coma farmacológico para evitar daños.