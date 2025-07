Reyes: «Sobre la ampliación del aeropuerto, siempre escogeré Castelldefels por encima de todo, incluso de mi partido»

El alcalde de Castelldefels y presidente del PP de Barcelona, Manuel Reyes, ha expresado su rechazo al proyecto de ampliación del aeropuerto de El Prat y ha reiterado que su compromiso está con los vecinos de su municipio, más allá de las directrices de su partido: «Por encima de la militancia, los alcaldes nos debemos a nuestros vecinos. Yo siempre escogeré Castelldefels por encima de todo, incluso de mi partido político, de mi equipo de fútbol o de cualquier otra cosa», ha asegurado.

Noticia Relacionada La ampliación de El Prat y los efectos que tendrá sobre Barajas Antonio Ramírez Cerezo Govern y Aena pactan un proyecto tras cuatro años de parálisis: el objetivo, más capacidad y vuelos de largo radio

En declaraciones al programa 'Converses' de Cope Cataluña, Reyes ha advertido de que Castelldefels es el municipio más afectado por los sobrevuelos y la contaminación acústica y considera que el impacto sobre la salud de los vecinos no ha sido tenido en cuenta: «Se presentaron páginas y páginas sobre la afectación ambiental en la zona ZEPA, pero ni una línea sobre cómo afecta a la salud de las personas». «Nos han presentado un proyecto, pero no nos han dejado participar en la solución. El mundo local no ha participado», ha lamentado.

En este sentido, el alcalde de Castelldefels ha defendido un modelo de crecimiento económico más equilibrado, basado en la intermodalidad. «Yo quiero que Cataluña crezca, pero el crecimiento no solo puede ser en Barcelona. Puede desarrollarse también en Gerona, Reus o Lérida. Apostemos por un modelo como el de Londres, donde hay varios aeropuertos interconectados», ha reclamado.

Preguntado por la reunión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat para negociar un modelo de financiación «singular» para Cataluña, Reyes ha mostrado su escepticismo. «Los recursos de España se tienen que discutir entre todos, no en bilaterales», ha afirmado, reivindicando que también los ayuntamientos deben tener voz en ese debate. «Siempre se habla de la financiación autonómica, pero nadie habla de la financiación local. Y somos los alcaldes los que damos la cara. Cuando un ciudadano tiene un problema, va a su ayuntamiento, no al ministerio ni a la consejería», ha señalado.

En cuanto a la situación local, Reyes ha alertado sobre la falta de efectivos para cubrir la seguridad durante el verano y ha reclamado más Mossos d'Esquadra para Castelldefels. «Durante buena parte del día no hay top manta, pero hay momentos puntuales al atardecer y la noche en los que aparecen», ha explicado. También ha señalado la dificultad de acceder a la vivienda por la falta de suelo disponible: «A no ser que hagamos como en Dubái y construyamos una palmera en la playa, será muy difícil crecer». Por último, ha pedido a la Generalitat que agilice la cesión del Canal Olímpico al municipio y ha apostado por abrirlo a la ciudadanía, integrándolo con el campus universitario y el entorno natural.