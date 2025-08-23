Un muerto y ocho heridos leves al salirse de la vía una furgoneta en la AP-7 en Tarragona
Con esta nueva víctima son ya 93 las personas que han perdido la vida en las carreteras este año
Uno de los ocupantes de una furgoneta ha muerto este sábado al salirse de la vía en la AP-7 en Vila-Seca (Tarragona), otros cinco han resultado heridos menos graves y tres leves.
Con él hay 93 muertos en las carreteras catalanas este año, según datos provisionales, informa el Servicio Catalán de Tráfico (SCT) en un comunicado.
Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 05.09 horas y han activado ocho patrullas, además de cuatro dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y varias unidades terrestres del Servicio de Emergencias Médicas de Cataluña (SEM).
