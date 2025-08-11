Rescatan de un coche en llamas a dos personas tras una colisión en Alicante con la colaboración ciudadana

Fuego provocado por el choque entre dos coches en el acceso a la AP-7 en Altea (Alicante)

La colaboración ciudadana de testigos de un accidente de tráfico ha resultado crucial para evitar una tragedia en la carretera, exactamente en el acceso a la autovía AP-7 en Altea, donde dos personas han sido rescatadas con urgencia de un coche en llamas, tal como han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

El aviso por la emergencia se ha recibido pocos minutos antes de la ocho de la tarde del pasado domingo, en la nacional N-332, a apenas una decena de metros de la incorporación a la vía rápida.

Como consecuencia del fuerte impacto, uno de los dos vehículos de tipo turismo se ha incendiado con sus dos ocupantes en el interior, pero afortunadamente se les ha sacado con toda urgencia cuando su coche ya estaba envuelto en llamas.

El fuego incluso se ha propagado rápidamente por la vegetación en una parcela cercana y ha afectado a varios pinos de la zona.

Debido a la gravedad de una de las personas heridas en el siniestro, el Helicóptero Alpha 9 lo ha trasladado al Hospital General de Alicante

El amplio dispositivo de los Servicios de Emergencias desplegado ha contado con efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local de Altea, varias Ambulancias tipo SVB y SAMU, así como el Helicóptero Medicalizado de la Generalitat Valenciana Alpha 9.

El fuego ha calcinado por completo un vehículo y se ha propagado en terrenos cercanos CONSORCIO BOMBEROS ALICANTE

Por parte de los Bomberos, los medios empleados han sido una Unidad Mando Jefatura (UMJ), una Bomba Urbana Pesada (BUP) y un furgón de salvamento FSV, con un sargento, un cabo y siete bomberos del parque de Benidorm.