El foro Andorra Taste se presenta en Barcelona con un a cuatro manos pirenaico-japonés

Con un menú a cuatro manos a cargo del japonés Hideki Matsuhisa, que ofrece en el Sport Hotel Hermitage & Spa de Soldeu una propuesta original y llena de la mejor tradición de la cocina japonesa; y el chef andorrano Rodrigo Martínez, del restaurante Beç de Escaldes-Engordany, se ha presentado este miércoles en Barcelona la cumbre anual de la cocina de montaña Andorra Taste 2025, que se celebrará del 17 al 21 de septiembre y en la que Ferran Adrià será homenajeado.

El restaurante Koy Shunka del chef nipón que goza de estrella Michelin en el corazón del barrio Gótico barcelonés ha sido el marco donde se ha llevado a cabo una experiencia culinaria que pone en valor la cocina de Andorra, hecha a cuatro manos entre el talento local e internacional, en un diálogo e intercambio de complicidades que invitan a descubrir y a compartir la gastronomía de alta montaña de la que hace gala el vecino país pirenaico, que se consolida como destino gourmet.

Los Alpes volverán a ser protagonistas de este encuentro de altitud con nombres como los de Emmanuel Renaut (Francia), Zineb Hattab (Suiza), Maximilian Stock (Austria) o el esloveno Uroš Štefelin. Por su parte, el territorio invitado especial será Georgia, que llegará a Andorra Taste con la cocina ancestral basada en la biodiversidad de las montañas georgianas que defiende la chef Daduna Ghlonti. También destacada será la presencia de la gastronomía española, encabezada por Ferran Adrià, que recogerá el premio Andorra Taste Award, además de nombres como Javier Olleros, Oriol Castro, Francis Paniego, Jordi Vilà o Luis Alberto Lera, entre otros.

Apuesta estratégica

Con creatividades de imágenes de gran impacto de queso o pan dispuestos como la cordillera pirenaica que caracteriza Andorra, su gobierno ha logrado que restauradores y productores locales posicionen el pequeño país pirenaico como el destino de la cocina de alta montaña a través de un plan estratégico. La apuesta por su rica y singular gastronomía de altura refuerza así la marca de Andorra más allá del destino deportivo y de compras que le ha caracterizado hasta ahora.

En su cuarta edición, el evento consolida su lugar como foro de encuentro entre cocineros, productores y defensores del territorio. El futuro de la cocina de alta montaña se debatirá y labrará de nuevo desde la vertiente profesional del encuentro como desde la popular, con la feria gastronómica que lo clausurará. Durante sus tres jornadas profesionales Andorra Taste 2025 -organizado por Vocento Gastronomía-grup gsr y Andorra Turisme- reunirá a algunas de las voces más influyentes del panorama gastronómico global para reflexionar sobre sostenibilidad, tradición, creatividad y futuro desde la altitud y la identidad territorial.

Apuesta por la calidad frente a la cantidad

En representación de los Alpes participarán los chefs procedentes de Francia, Suiza, Austria y Eslovenia, que viajarán hasta Andorra para mostrar la profundidad y diversidad de la cocina alpina a través de sus productos, sabores y propuestas. Betim Budzaku, CEO de Andorra Turisme, ha destacado en la presentación que «en esta edición se incidirá en la calidad versus la cantidad para seguir ofreciendo una experiencia inspiradora que siga conectando territorios de alta montaña». En este sentido, el director de grup gsr y chef ejecutivo de Vocento Gastronomía, Jordi Parra, ha explicado que, más allá de los grandes nombres de la cocina, «Andorra Taste apuesta por descubrir nuevos talentos, gente que aporta una mirada nueva, como es el caso de algunos de los cocineros que nos visitarán esta edición: Maximilian Stock, Sergio Sanz o Zineb Hattab».

Desde el corazón de los Alpes llegarán propuestas que combinan tradición, innovación y compromiso. Destaca la presencia de Emmanuel Renaut (Flocons de Sel***, Megève), uno de los grandes referentes de la cocina de montaña a nivel internacional que, además, es presidente del festival Toquicimes. Este evento anual se celebra cada otoño en Megève y es una fiesta gastronómica de la cocina de montaña donde se reúnen chefs, productores locales y amantes de la gastronomía para celebrar la cocina alpina y compartir conocimientos sobre productos locales y técnicas culinarias. Con Renault, Andorra Taste ahondará en las claves que convierten a una cocina en cocina de montaña, representativa de su territorio.

De territorio también habla la cocina de Maximilian Stock, chef a cargo del estrellado Die Geniesserstube im Alpenhof* (Tux, Austria) desde donde reinterpreta la tradición tirolesa con sensibilidad contemporánea y conexión con el entorno bajo su filosofía 'Alpine Taste'. Nacido en el mismo valle del Tuxertal -en pleno Tirol-, Stock representa una nueva generación de chefs comprometidos con la identidad gastronómica de su territorio con respeto absoluto por el producto local, la estacionalidad y la sostenibilidad. Unos valores de los que también hace bandera Zineb Hattab, una chef de origen hispano-marroquí reconocida internacionalmente por su cocina vegetal, ética y con un enfoque radicalmente sostenible. Esta cocinera nacida en Blanes (Girona) de padres marroquíes, está al mando de la cocina de KLE** en Zúrich (Suiza), un local que ha despertado gran interés tanto entre público como críticos llegando a posicionar a Zineb Hattab como una de las 50 chefs que marcarán el futuro de la gastronomía mundial en los 50 Next 2022 Awards.

De los Alpes eslovenos se contará con la presencia de Uroš Štefelin, chef en Hiša Linhart**, en Radovljica, una ciudad rodeada de montañas. Reconocido por su habilidad para reinterpretar la cocina tradicional de Gorenjska mediante técnicas modernas; Štefelin, además, colabora estrechamente con productores locales y promueve iniciativas como 'Okusi Radol'ce', un proyecto destinado a preservar la cultura culinaria alpina eslovena.

El Cáucaso, representado por Georgia

Por su parte, Georgia hará historia como primer país del Cáucaso invitado a Andorra Taste. Desde Gudauri, a más de 2.000 metros de altitud, llegará Daduna Ghlonti (Skio), directora creativa de la Asociación de Turismo Gastronómico y Rural de Georgia y una de las mejores embajadoras de la cocina georgiana en Europa y Asia. Su participación permitirá descubrir una cocina milenaria, rica en fermentaciones, hierbas aromáticas, panes horneados en toné y sabores intensos que hablan de montaña, espiritualidad y convivencia.

Siguiendo la estela de anteriores ediciones, Andorra Taste continuará ofreciendo una mirada cómplice con sus territorios vecinos, Francia y España. La cocina francesa vuelve a Andorra Taste de la mano de Stéphane Tournié (Les Jardins de l'Opéra*, Toulouse), gran embajador de la cocina del suroeste galo cuya propuesta refleja una combinación equilibrada entre clasicismo, creatividad y conexión con el territorio. Una presencia en esta cumbre gastronómica que refuerza los históricos vínculos culturales y gastronómicos entre Andorra y Francia.

Entre los cocineros participantes destacan nombres clave de la cocina española vinculados al territorio y a la sostenibilidad. Estarán presentes Luis Alberto Lera (Lera**, Zamora), defensor de la caza sostenible y los sabores castellanos; Oriol Castro (Disfrutar***, Barcelona), uno de los referentes de la vanguardia creativa mundial; Jordi Vilà (Alkimia*, Barcelona), con su lectura contemporánea del recetario catalán; Javier Olleros (Culler de Pau***, Galicia), pionero en sostenibilidad y kilómetro cero atlántico; y Sergio Sanz (Lavedán, Huesca), una de las voces emergentes más prometedoras del Pirineo aragonés.

También se contará con la presencia de Francis Paniego (El Portal de Echaurren**, Ezcaray, La Rioja), figura esencial de la cocina de montaña en la sierra de la Demanda que también sabe recrear el paisaje andorrano con la ayuda del chef catalán Jordi Grau en Ibaya*, el restaurante estrellado de Soldeu. Y aún otro chef con vínculos con Andorra, Hideki Matsuhisa, quien ofrece la vertiente asiática con su delicada cocina nipona en Koy Hermitage (Soldeu).

Como no podía ser de otra manera, al escenario de Andorra Taste también subirán algunos de los chefs nombrados recientemente como Embajadores de la Cocina de Andorra, como es el caso del mismo Jordi Grau o compañeros de ollas y sartenes como Marcel Besolí (Celler d'en Toni, Andorra La Vella) y José Antonio Guillermo (Odetti Bistro, Escaldes-Engordany). Presencia de embajadores andorranos que también será destacada en las experiencias gastronómicas que acompañarán la celebración de este encuentro y en las que se encontrarán nombres como Victoria Kemerer (Kökosnøt, Andorra la Vella), Rodrigo Martínez (Beç, Escaldes-Engordany) y Carles Flinch (Can Manel, Andorra la Vella).

La cumbre de gastronomía de alta montaña tampoco se olvida del producto y del mundo de los vinos, de modo que abrirá un espacio a la reflexión enológica con la participación del Master of Wine Fernando Mora, quien compartirá su visión sobre el vino de montaña y los desafíos que afronta la viticultura extrema en tiempos de cambio climático. Lo propio hará Pau Santamaria, hijo del reconocido chef catalán Santi Santamaria, quien compartirá su conocimiento sobre un producto estrella de la montaña: las setas.

Cocina a pie de calle

Una vez concluidas las jornadas profesionales de Andorra Taste, tomará el testigo de la defensa de la cocina de alta montaña la feria gastronómica popular que cada año concluye el evento. Desde el viernes 19 de septiembre hasta el domingo 21, el entorno de la calle Veedors de Escaldes-Engordany se convertirá en el punto neurálgico de la cocina andorrana. Restaurantes y pastelerías de varias poblaciones andorranas se darán cita en este espacio para ofrecer a locales y visitantes una muestra de sus propuestas gastronómicas en formato tapa.

La feria, que estará abierta desde mediodía hasta la noche ininterrumpidamente, ofrecerá también varios talleres gastronómicos, catas y showcookings. Una oferta lúdica y didáctica -gratuita- que no sólo va dirigida al público adulto sino que también tendrá un espacio pensado especialmente para los más pequeños, el Aula Kids. Todo ello amenizado con música en directo para acompañar esta fiesta de la gastronomía de alta montaña. Andorra Taste es toda una invitación para visitar el vecino país de los Pirineos.