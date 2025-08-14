Vuelven a sus casas los vecinos desalojados por el incendio en la Sierra de la Culebra (Zamora)

Tras tres días desalojados en algunos casos, los vecinos que tuvieron que salir de sus casas por el incendio declarado el lunes, 11 de agosto, en el Puercas, pedanía de Gallegos del Río (Zamora), pueden volver ya a sus casas este jueves.

La evolución de los trabajos de control y extinción de uno de los grandes incendios del verano en Castilla y León ha permitido al operativo al mando autorizar el regreso a sus domicilios a los habitantes del propio Puercas, Ferreruela de Tábara, Losacio, Abejera, Riofrío de Aliste, Serracín de Aliste, Valer, Bercianos y Sesnández, a quienes justo se había evacuado en la tarde del miércoles, cuando también se había puesto en estado preventivo a Otero de Bodas y Ferreras de Arriba. Pueblos, muchos de ellos enclavados en la sierra de la Culebra, la que ardió en dos ocasiones en 2022 y que ya entonces tuvieron que salir de sus hogares a los que la llamas llegaron a llamar a sus puertas.

En total, unos 600 evacuados, para quienes se habían habilitado el poliderpotivo de Alcañices y el auditorio de Tábara para su acogida.

Además, también se ha autorizado la reapertura de las diversas carreteras que permanecía cortadas a causa de un incendio en cuyas evacuaciones se vivieron momento de mucha tensión. Sobre todo cuando el fuerte viento cambiaba de dirección y se acercaba a las viviendas de Abejera, donde media docena de personas resultaron heridas, algunas alcanzadas por las lenguas de fuego cuando salían del pueblo.

De aquí son los cinco heridos que permanecen ingresados en el Hospital Universitario Río Hortega, de Valladolid, referente para estas patologías. Tres están en la Unidad de Quemados, todos en estado crítico, mientras que otros dos están en la UCI convencional, uno crítico y otro pronóstico grave. Mientras, un hombre de 78 años que también resultaba herido era trasladado el miércoles por la tarde desde el León a la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Universitario de Getafe (Madrid).

El realojo de los vecinos evacuados por el incendio de Puercas se suma a la vuelta a sus casas también de todos los desalojados por el que comenzó a arder el domingo en Molezuelas de la Carballeda, también en la provincia de Zamora, pero que desde el lunes se extiende por la vecina de León. De aquí son los cerca de 7.000 que siguen todavía evacuados.